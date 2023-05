–

La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan emiti贸 un comunicado titulado 芦Colapso en el Garrahan: ni帽os internados en pasillos y aulas芦, denunciando la situaci贸n que atraviesa la instituci贸n de salud pedi谩trica, junto con contundentes im谩genes que evidencian la problem谩tica.

芦Exigimos respuestas al Consejo de Administraci贸n y a la ministra de Salud de la Naci贸n, Carla Vizzoti 鈥 comienza el comunicado 鈥 La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan denuncia que la guardia y camas de internaci贸n est谩n completamente desbordadas. Se est谩n suspendiendo cirug铆as y diversos procedimientos. Habi茅ndose adelantado la epidemia de enfermedades respiratorias que afectan a la ni帽ez, la demanda est谩 superando ampliamente a la capacidad de respuesta de nuestro Hospital Garrahan. Las autoridades de la instituci贸n, en lugar de alertar p煤blicamente sobre esta situaci贸n y reclamar un aumento en los recursos del sistema de salud, precarizan y flexibilizan la calidad de atenci贸n. As铆, se montan camas en pasillos no aptos para tal fin y hasta en aulas, claramente no aptos para brindar la atenci贸n correspondiente a los pacientes, ya que no cuentan con elementos esenciales y vitales como carro de paro, ox铆geno y aspiraci贸n. De este modo, se descarga el peso de esta crisis en las condiciones laborales del personal de salud y de las y los ni帽os y ni帽as芦, sentencian las y los trabajadores de la salud de la instituci贸n.

Tambi茅n sostienen que, en este marco, 芦con cinismo, extorsionan a las y los trabajadores diciendo que 鈥榥o se puede negar la atenci贸n鈥. Por supuesto que no, pero 驴de qu茅 forma? 驴Se est谩n usando todos los recursos del sistema sanitario? 驴Dispone el Ministerio de Salud de las camas que hay en el sistema privado para redistribuir? La respuesta es no禄, remarcan. Esta situaci贸n, consideran, 芦expone una grav铆sima crisis del sistema sanitario, sin recursos materiales ni humanos suficientes禄.

芦Despu茅s de la pandemia, cuando era evidente que hab铆a que reforzar el sistema de salud, se hizo lo contrario. Para cumplir con el ajuste del FMI, recortaron fondos. Ahora, el Garrahan es cada vez m谩s la punta de un embudo frente a un sistema sanitario que no puede dar respuesta ni en CABA ni en PBA芦, alertan.

Y agregan: 芦las autoridades del Consejo de Administraci贸n ocupan puestos pol铆ticos, por lo que no pueden desentenderse de esta situaci贸n. Junto a la ministra Vizzotti gustan de salir en los medios con cara sonriente casi semanalmente, pero nada dicen p煤blicamente sobre esta crisis禄.

Ate esta situaci贸n, reclaman 芦que se haga p煤blica esta situaci贸n insostenible禄 y que 芦frente a la emergencia se tomen medidas excepcionales禄, dado que 芦la capacidad de atenci贸n no es infinita禄. 芦Basta de atenci贸n precaria en pasillos y aulas: que se centralicen los recursos de todo el sistema de salud, p煤blico o privado y se deriven pacientes sin costo seg煤n nivel de complejidad para que nadie se quede sin atenci贸n y se deje de superexplotar al personal de salud. Que se destinen los recursos necesarios para m谩s personal y espacios con las condiciones de higiene y salubridad necesaria en el sistema de salud禄, finaliza el comunicado.