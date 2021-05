–

Palabras del CIPOG-EZ con motivo de la entrega del Informe: “CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEL CIPOG-EZ CNI-CIG EN GUERRERO”.

Ciudad de México, 16 de Mayo de 2021.

Buenas tardes, compañera, compañeros, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar unas palabras, un comunicado a nombre de todas las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero. Mi nombre es Jesus Placido, promotor del Consejo Indígena y popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Primero que nada queremos agradecer a los medios de comunicación que hoy han hecho acto de presencia a esta conferencia de prensa donde se presentará en Informe: “CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEL CIPOG-EZ CNI-CIG EN GUERRERO. Les pedimos que puedan llevar nuestra palabra a quienes nos leen, ven y escuchan. Que la presentación del informe, sea visto no como la nota, sino como la vida de comunidades enteras que todos los días somos asediadas. También a quienes nos ven en línea, gracias.

Venimos a nombre de las 24 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno. Nuestra organización es el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, (CIPOG-EZ). Venimos a la Ciudad a la presentación del informe elaborado por la Misión Civil de Observación-Sexta, compañeros y compañeras que fueron de esta Ciudad, a nuestras comunidades a hacer el trabajo que el mal gobierno no ha hecho nunca, documentar, investiga, escuchar y no decir por nosotros y nosotras. Gracias.

¡Nos están matando compañeros y compañeras!

Y al Mal gobierno, al de Andrés Manuel López Obrador no le interesa; tampoco al gobierno estatal ni al municipal. Al contrario, sabemos que los tres niveles de gobierno están coludidos con quienes nos disparan, nos torturan, desaparecen. Ya lo sabíamos y lo habíamos dicho en muchas ocasiones, pero con el informe que hoy se presenta y que entregaremos a nuestra hermana Marichuy, nuestra vocera, es innegable la colusión entre la clase gobernante y el crimen organizado.

Y nos matan no sólo con las balas, nos hacen lo que muy bien saben hacer los capitalistas, los gobiernos, los ejércitos, construyendo un cerco al rededor nuestro, asfixiándonos con terror, con retenes y puntos que nos impiden desplazarnos, porque nos cazan como presas, negándonos así el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, a la movilidad; sangre, pobreza y miedo recorren a nuestras comunidades.

Deben saber compañeras y compañeros que antes de que la Misión Civil de Observación fuera a documentar la violencia que sufrimos, nosotras y nosotros, quienes conformamos al CIPOG-EZ, ya habíamos buscado que el gobierno escuchara nuestra palabra, reuniones y reuniones, con las autoridades municipales, estatales y federales durante años, al menos desde 2015, año en el que la violencia se recrudeció, pero ninguna solución, sólo promesas de campaña y palabras, como ahora mismo andan en todo el país los políticos de todos los partidos, empezando por Morena y terminando por los demás.

Les damos un ejemplo de lo anterior: este 12 de mayo que pasó nos habían prometido una reunión con autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero todo fue una vil burla y engaño como siempre, pues nos recibirían personas sin capacidad de resolver nada aunque se habían comprometido con su palabra a que habría soluciones, pero su palabra no vale nada.

Ya lo saben ustedes medios de comunicación, tienen que salir niños y niñas con pistolas y ahí sí voltea el mal gobierno, para condenarnos claro está, no para escucharnos y menos para resolver nada. Les decimos lo anterior porque ustedes deben saber que hemos explorado todas las vías para no morir, para vivir y que vivan quienes habitamos las 24 comunidades, no crean que nos divierte tener que enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada, o sea, que no nos divierte y tampoco es nuestro trabajo enfrentar a la delincuencia, eso es trabajo de la Guardia Nacional, del ejército, de la policía estatal y municipal, pero ¿saben qué?… exacto, están coludidos, vinculados a quienes nos quieren exterminar. De esto, también da cuenta el informe que hoy se presenta.

Nosotras y nosotros pensamos que nos quieren matar sólo por no ceder a que estos grupos del crimen organizado, Los Ardillos, controlen nuestro territorio ni a nosotros y nosotras. También porque rechazamos a los partidos políticos porque sabemos que sólo les interesa el poder y no los seres humanos a quienes dicen representar.

También creemos que el hecho de declararnos abiertamente parte del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, nos convierte en tiro al blanco, porque los gobiernos preferirían a un indígena que se deja manipular, que es bueno y se presta para la foto y para hacer el ridículo pidiendo perdón a la tierra por destruirla y saquearla o exigiendo disculpas a los españoles.

Luego también creemos que el hecho de reivindicar la lucha del Ejército Zapatista de liberación Nacional y pretender seguir sus pasos, nos pone todo en contra, vuelve casi imposible nuestra existencia; pero sabemos que no hay imposibles, nos lo han dicho y demostrado nuestros hermanos y hermanas del EZLN que echaron al mar una Montaña que hoy navega rumbo a Europa.

Entonces compañeros y compañeras, compañera Marichuy, compañeros de los medios libres y de los medios de comunicación. Venimos a decirles que si bien la muerte nos acecha, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos. A decirles que este informe es un esfuerzo más para hacer visible, lo que vivimos todos los días en la Montaña Baja de Guerrero.

Al mal gobierno le decimos:

“ahí están, son ellos quienes nos asesinan… mira mal gobierno, en esos puntos del mapa que hicimos junto con la Misión Civil, ubicamos a quienes nos matan, haz algo…

Mira mal gobierno, esa carretera, es en la que mataron a muchos de nuestros compañeros y compañeras, salió en todos los periódicos y tu no hiciste nada, quizás no sabías donde quedaba la carretera que va de Chilapa a Tlapa, pero aquí está, te la señalamos, haz algo…

Mira AMLO, aquí están los niños, los huérfanos porque les mataron a su familia, y ademas todos sus derechos humanos están violados, no traen pistolas para la foto, pero ahí están ¡míralos, míralas!…

Mira mal gobierno, ya te habíamos informado esto mismo muchos años atrás, esperamos que esta sí, sea la buena…

Pero luego sabemos bien que sus oídos están sordos y por eso le queremos entregar este Informe a nuestra hermana Marichuy y con ellos a los pueblos y al México de abajo, pero no sólo, sino a los pueblos del mundo que abajo luchan y se organizan; a quienes su corazón late abajo y a la izquierda, cuyos oídos siempre están listos para escuchar y sus brazos y pies para resistir. Lleva nuestra palabra compañera a donde tus pasos vayan y tu voz resuene y grite ¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS Y NOSOTRAS! ¡NUNCA MÁS UN MUNDO SIN NOSOTRAS Y NOSOTROS!

este es el informe que le vamos a entregar a nuestra compañera Marichuy, hermana, nuestra vocera, de los años que hemos resistido en la Montaña, de tantos muertos, de este grupo criminal Los Ardillos, los Rojos, que nos están asesinando; y hemos denunciado públicamente pues, ya hemos hecho visible, pero parece ser que para el gobierno no existe el crimen organizado para ellos callados nos vemos bien, pero para nosotros los pueblos nos están despojando, nos están explotando, están matando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra vida. Aparte de despojarnos y de asesinarnos, van, nos usan como burla, comprándonos votos, con migajas, con despensa pensando que la 4T llegó a las comunidades, cuando es pura mentira.

Te entregamos pues Marichuy, este informe, aquí está compañera…

Palabras de Marichuy tras recibir el informe:

Buenas tardes compañeras, compañeros, hermanas y hermanas y los compañeros que han hecho este trabajo de ese caminar, de ver directamente la situación que viven estas comunidades hermanas en Guerrero. Yo recibo el informe, lo haré llegar al resto del Congreso Nacional Indígena para que sepan el trabajo que están haciendo y sobre todo los problemas que están sufriendo estas comunidades hermanas.

Y decirles que estaremos muy al pendiente, sepan que vamos a darle lectura a toda esta información que hacen llegar y veremos de cerca toda esta información que han recopilado, pero de antemano sabemos por lo que he escuchado, que lo que nos has narrado compañero Jesus es la situación que están viviendo nuestras comunidades y que Guerrero es una parte muy importante y así hay otras comunidades en el resto del país que están viviendo esta situación y que justamente no hay oídos arriba y no hay interés de reconocer que existan estas comunidades y que debe de haber ese respeto, no lo hay.

Por eso creemos y confiamos en que tenemos que buscarlo abajo, entre las mismas comunidades, entre los diferentes pueblos y nosotros nos vamos a apoyar. Y por eso la idea de salir en esta gira es para encontrar esas otras luchas y resistencias porque juntos tenemos que ir tejiendo esa resistencia y darnos la mano y apoyarnos; es hora de llevar también esta palabra a sus comunidades, que vamos a estar muy al pendiente de lo que pase y vamos a hacer ese eco de lo que se necesite porque solamente entre nosotros podemos darnos la mano y fortalecernos porque nadie más lo va a hacer.

Tenemos que hacerlo nosotros como pueblos y como hermanos que luchan y que están en los diferentes colectivos y que están en otras organizaciones que también luchan por la vida, es la única manera en como vamos a ser visibles entre nosotros porque arriba nadie nos hace caso, nadie nos cree, no somos nada, ni nadie y lo importante es que nosotros desde abajo nos vamos a fortalecer para crear esos lazos fuertes e ir nosotros mismos resolviendo la situación que vivimos porque ya no queremos mas muertes y muertos, ni queremos la muerte en nuestras comunidades, queremos la vida y eso es lo que nos anima a seguir adelante. Entonces hermanos gracias por este informe y lo haré llegar al resto de los compañeros del CNI.

