De parte de La Haine October 19, 2021 3 puntos de vista

Seg煤n el testimonio aportado por la Comunidad Negro Africana y Afrodescendiente (CNAAE) en Euskadi, la actuaci贸n policial desproporcionada se habr铆a producido el pasado 14 de octubre, e incluir铆an golpes e insultos racistas.

Por Comunidad Negro Africana y Afrodescendiente en Euskadi (CNAAE)

TESTIMONIO MAMADOU

A partir del 12 del pasado mes de septiembre. Mamadou llam贸 a la inmobiliaria para decirles que la nevera estaba averiada, para que mandaran a alguien a mirarlo, a lo cual aceptaron. Una semana despu茅s mandaron a una persona para arreglarla, que dijo que hab铆a que cambiar la nevera porque ten铆a una fuga de gas. Tras eso, Mamadou intent贸 de nuevo contactar con la inmobiliaria sin 茅xito.

Una semana o dos despu茅s, Mamadou les envi贸 un mensaje porque el compa帽ero se iba del piso por lo que ten铆a que formalizar el contrato.

Una semana despu茅s, la inmobiliaria le envi贸 un mensaje diciendo que dec铆a que deb铆a de repente una cantidad de 3620鈧, que no le pod铆a formalizar el subarriendo, que se tiene que mudar este mes, siendo que un mes antes ya le avis贸 de formalizar el contrato, 茅l tiene todas las facturas de cada mes pagadas con sus correspondientes recibos para que lo comprobaran y ese saldo negativo ha sido totalmente inventado.

Entonces Mamadou sugiri贸 una reuni贸n presencial para tratarlo. Al llegar a la oficina, uno de ellos le dijo a Mamadou: 鈥渘o te dijeron que no vengas? porque no te van a atender鈥. Al querer entrar a la oficina le empujaron, y le dijeron que no le iban a atender, a lo que 茅l respondi贸 que no merec铆a ese trato. 脡l hab铆a pagado todas las facturas anteriores, ven铆a con los comprobantes para ense帽arlos y hab铆a venido de forma respetuosa. El mes presente no iba a pagar porque hab铆a que cambiar la nevera y formalizar el contrato. El trabajador de la inmobiliaria comenz贸 a alzar la voz, y amenaz贸 con llamar a la polic铆a.

Entonces lleg贸 la polic铆a y primeramente le pregunt贸 al trabajador sobre lo que hab铆a pasado. Tras contarle la historia versionada, el poli le dijo a Mamadou: 鈥淥ye, si no te gusta la casa en la que est谩s, c谩mbiate鈥, a lo que Mamadou respondi贸 que 鈥渘o hab铆a escuchado su versi贸n y era totalmente unilateral鈥, el polic铆a comenz贸 a alzar la voz y Mamadou replic贸.

Al cabo de un rato, le dijeron que ten铆an que cerrar por lo que Mamadou ten铆a que salir y dijo que no, porque llevaba un mes esperando a que le atendieran, siendo que adem谩s le estaban echando del piso inmediatamente, solo ped铆a atenci贸n. Entonces la polic铆a comenz贸 a empujarle contra la pared a lo que Mamadou respondi贸 empuj谩ndolos de vuelta y diciendo que no le empujaran. Comenzaron a llamar a refuerzos inmediatamente. La polic铆a le dijo que se diera la vuelta y Mamadou les pregunt贸 por qu茅 le arrestaban siendo que no hab铆a hecho nada malo. No obtuvo respuesta alguna, sin embargo le redujeron con refuerzos, y le esposaron entre 6 Polic铆as m谩s o menos, haci茅ndole da帽o en antebrazos y extremidades inferiores por la fuerza extremadamente desproporcional que estaban usando. Y teniendo las manos atadas todav铆a usaban la fuerza contra 茅l, llegando a incluso hacerle moratones en el brazo. Mamadou recuerda como uno de ellos, estando 茅l esposado le estaba pisando el tobillo. Mamadou le dijo que le estaba haciendo da帽o a lo que el polic铆a le dijo 鈥減ues te jodes禄. Una vez en el coche, se escuchaba a los policias vociferando, diciendo 鈥渘egro de mierda鈥︹

Cuando le estaban cacheando le tiraron el m贸vil al suelo y se lo rompieron, tras ello le metieron al calabozo a lo que 茅l pidi贸 m茅dico por el dolor que sent铆a en el antebrazo. Pasaron dos horas y el m茅dico le hizo un parte.

De repente, cuando sali贸 del despacho m茅dico y le volvieron a encerrar en el calabozo, le dijeron que hab铆a sido acusado de atentado a la polic铆a y que ten铆a un juicio el d铆a siguiente, a lo que 茅l respondi贸 que quer铆a el n煤mero de identificaci贸n profesional de todos por haber utilizado una fuerza de manera desproporcionada, al esposarle sin decirle el motivo y haber sido agredido de manera intencionada por parte de los agentes. Adem谩s tuvo que soportar comentarios racistas constantemente despu茅s de haber sido esposado injustamente. Se le asign贸 un abogado de oficio.

Fuentes: Comunidad Negro Africana y Afrodescendiente en Euskadi (CNAAE) y Ecuador-Etxea. Sigan sus RRSS para estar informadxs de pr贸ximas acciones; apoya la campa帽a #JusticiaParaMamadou