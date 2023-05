–

Docentes del Instituto de Formación Técnica Superior N° 12 de Buenos Aires denuncian el cierre de la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. «El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, considera que nuestra carrera no estaría dentro del plan que ellos tienen y no pasa por la cantidad de alumnos que se anotan año tras año, sino simplemente por otro tipo de decisión que aún no nos informaron» explicaron desde la comunidad educativa.

Docentes y alumnes del Instituto de Formaci贸n T茅cnica Superior N掳 12 que imparten la Tecnicatura Superior en Protocolo y Ceremonial denuncian el cierre de la carrera por decisi贸n del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de contar con un elevado n煤mero de inscriptos en la carrera y un plantel docentes conformado con m谩s de 40 profesores.

芦La Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, dependiente del Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires, considera que nuestra carrera no estar铆a dentro del plan que ellos tienen y no pasa por la cantidad de alumnos que se anotan a帽o tras a帽o, sino simplemente por otro tipo de decisi贸n que a煤n no nos informaron禄 explicaron desde la comunidad educativa.

El Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por la ministra Soledad Acu帽a explic贸 al medio T茅lam que la decisi贸n de discontinuar la tecnicatura tiene como objetivo 鈥fomentar la formaci贸n continua y de calidad de las personas siempre alineada al desarrollo socioecon贸mico de la Ciudad y a las demandas del mundo laboral鈥. El Plan de Estudios se mantendr谩 vigente hasta la 煤ltima cohorte inscripta en 2022.

En el marco de las estrategias que realizan para difundir el conflicto, docentes y estudiantes realizaron el jueves una charla en la Feria del Libro en la Ciudad de Buenos Aires. 芦Las acciones que se est谩n llevando a cabo, es para demostrar cu谩n importante es el ceremonial y protocolo tanto en la vida cotidiana, como en los organismos, empresas e instituciones禄 afirmaron.

鈥淣os dejan sin trabajo. Muchos tenemos otros trabajo porque si no no podemos vivir. Pero hay otros que no y viven de esto鈥, agreg贸 Adriana Socastro, docente de la c谩tedra de ceremonial 1 y 2.