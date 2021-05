–

Mediante una carta enviada al Ministro de Educaci贸n Nicol谩s Trotta, autoridades originarias de las organizaciones pol铆ticas del Pueblo Naci贸n Mapuche desde las Povincias de Neuqu茅n y R铆o Negro, cuestionan la difusi贸n de un material educativo distribuido por Editorial Estrada cuyos contenidos 芦resultan agraviantes para nuestra memoria, nuestro presente y futuro como pueblos preexistentes禄 manifestaron las comunidades. Por ANRed

Autoridades originarias de las organizaciones pol铆ticas del Pueblo Naci贸n Mapuche desde las Pcias de Neuqu茅n y R铆o Negro, enviaron una carta al Ministro de Educaci贸n Nicol谩s Trotta, para repudiar la difusi贸n de informaci贸n incorrecta difundida en libros de textos escolares publicados por la Editorial Estrada.



Se trata del manual denominado Biciencias Estrada 鈥 Ciencias Sociales 鈥 Ciencias Naturales con la aclaraci贸n 鈥淏onaerense鈥 que seg煤n se detalla en la primera p谩gina, es de autor铆a de Daiana Ant, Natalia Arce, Nicolas Hochman, Maria Eugenia Younis Moreno. Mientras que los editores son Alejandro Violi Cattaneo, Elsa Leibovich y Florencia Podesta Sessa.

芦Queremos expresar nuestra profunda preocupaci贸n por la difusi贸n de un material distribuido por Editorial Estrada cuyos contenidos resultan agraviantes para nuestra memoria, nuestro presente y futuro como pueblos preexistentes禄 inicia la carta enviada al ministro.

Las principales cr铆ticas al texto se focalizan la p谩gina 18 en un art铆culo titulado 鈥淟os pueblos originarios del actual territorio Argentino鈥 donde se presenta un mapa en el que se omite a la mitad de las naciones originarias actuales.

芦Advertimos que los pueblos omitidos son el Mapuche (solo se menciona al pueblo Tehuelche en toda la Patagonia), Kolla, Kolla Atacame帽o, Quechua, Chane, Chicha, Chorote, Chulupi (Nivacle), Corundi, Fiscara, Guaycuru, Iogys, Lule, Mapuche -Techuelche (identidad mixta), Mbya Guarani, Ocloya, Pilag谩, Qom (separado de Mocovi), Ranquel, Tapiete, Tastil, Tillan, Toara. Adem谩s, notamos que se confunde a la identidad territorial 鈥減ehuenche鈥 con el pueblo mapuche, al cual pertenece la misma y encontramos tambi茅n la menci贸n repetida (dos veces) del pueblo Wichi (con los n煤meros de referencia 10 y 19)禄 se帽alaron.

En las referencias se menciona a 19 pueblos ind铆genas (18 ya que uno est谩 repetido) cuando seg煤n consta el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (I.N.A.I.) reconocen a 34 pueblos.

芦Nosotros como autoridades del pueblo mapuche reconocemos la existencia de 38 Naciones originarias. Esto supone que en el mapa que se presenta en el material educativo se ha omitido la existencia de 20 pueblos originarios en el territorio argentino, los que se encontraban reconocidos en el a帽o 2015, momento de publicaci贸n del mencionado manual. Este dato se puede consultar en el Mapa de los pueblos Originarios de la p谩gina oficial (INAI)禄 explicaron.

芦Consideramos de una extrema gravedad, la invisibilizaci贸n de 20 pueblos ind铆genas en un material dise帽ado para lectura en la escuela secundaria, dado que tales falacias constituyen el marco de prejuicios estigmatizantes que se sustentan en todo tipo de tergiversaciones. Consideramos un hecho de suma peligrosidad, m谩s aun considerando las campa帽as racistas y las acusaciones de extranjeridad (extranjeros e invasores), de las cuales son objeto muchos de los pueblos omitidos禄 enfatiza la carta.



La carta se apoya en la argumentaci贸n sobre la aceveraci贸n que el material presentado en el manual fue refutado por el consenso acad茅mico actual, y por las legislaciones vigentes.

Asimismo denuncia que la omisi贸n de un solo pueblo ind铆gena resulta violatorio de los derechos m谩s elementales 鈥 al negar su existencia misma-, prevista en el art铆culo art. 75潞, inc. 17潞, de la Constituci贸n Nacional que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. 芦La Argentina adhiere al Convenio 169 de la OIT (Organizaci贸n Internacional del Trabajo) 鈥渄e pueblos ind铆genas y tribales en pa铆ses independientes鈥, que reconoce el auto reconocimiento como uno de los criterios fundamentales para la pertenencia a una naci贸n ind铆gena. La Ley N潞 23.302 鈥淟ey sobre Pol铆tica Ind铆gena y apoyo a las Comunidades Abor铆genes鈥 establece las funciones del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI), una de las cuales constituye el reconocimiento de diferentes comunidades, precisamente de muchos de los pueblos omitidas en el mapa. A la vez diversas provincias, municipios, organismos p煤blicos reconocen la preexistencia de estos pueblos ind铆genas a trav茅s de constituciones provinciales, cartas org谩nicas reglamentos y resoluciones para su funcionamiento garantizando la participaci贸n en organismos de cogobierno o co-gesti贸n禄.

El reconocimiento de un pueblo originario es un proceso burocr谩tico que demanda a帽os cuya competencia es del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI). Este instituto reconoce en la actualidad m谩s de 1700 comunidades de 38 Pueblos Originarios radicados en el territorio de lo que es hoy Argentina.

芦Las exclusiones arbitrarias en este material de circulaci贸n en las instituciones educativa aportan a la consolidaci贸n de falacias, tergiversaciones acerca de los pueblos originarios que habilitan el incumplimiento de las legislaciones vigentes. Tal es el caso de la demora en la instrumentaci贸n de la 26.160 鈥渄e Emergencia Territorial Ind铆gena鈥, la falta de regularizaci贸n territorial, los desmontes que afectan a los diversos pueblos (muchas veces ilegales incumpliendo la Ley N潞 26.331 鈥渄e Bosques鈥), la falta de instrumentaci贸n de la educaci贸n biling眉e e intercultural (Ley de Educaci贸n Nacional N潞 26206, Cap. IX, arts. 52 a 54), la no promoci贸n de una salud intercultural, etc, etc. Por ende esto tambi茅n explica los mayores niveles de pobreza, indigencia, precariedad y marginaci贸n entre la poblaci贸n ind铆gena, comparado con la no ind铆gena禄 agrega.

Finalmente, las autoridades exigen a la Editoria Estrada la correcci贸n de la informaci贸n contenida en el mencionado manual o de lo contrario 芦debe sacar del mercado de inmediato este material. Con miras a no seguir propagando el error y la vulneraci贸n de derechos禄 se帽alaron.

Adem谩s demantan a las autoridades del Ministerio de Educaci贸n y a las autoridades de Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas, y Organismos provinciales y locales responsables de la pol铆tica hacia pueblos ind铆genas, la intervenci贸n urgente ante la gravedad del caso y que se tomen las medidas pertinentes. 芦Una de las m谩s urgentes es detener la reproducci贸n de este material nocivo y ofensivo a nuestra presencia como naciones preexistentes y retirarla del sistema educativo actual. Y de ser necesario se tomen todas las acciones legales pertinentes禄 finalizaron.

Desde el 谩mbito acad茅mico, desde el Instituto de Ciencias Antropol贸gicas (ICA) se solidarizaron con las autoridades de la Naci贸n Mapuche y redactaron un comunicado en apoyo.

芦Solicitamos a los organismos responsables que convoquen a las propietarios, administradores y personal t茅cnico de las editoriales comerciales que dise帽an materiales para uso educativo, a fin de ofrecer capacitaciones y efectuar las correcciones correspondientes sobre el material en circulaci贸n, en las que participen profesionales id贸neos en la tem谩tica y referentes ind铆genas vinculados a proyectos de Educaci贸n Intercultural Biling眉e y/o al Consejo Educativo Aut贸nomo de Pueblos Ind铆genas (CEAPI)禄 expres贸 el ICA.