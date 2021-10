–

La CPM, la Asociaci贸n Judicial Bonaerense (AJB) y Abogados por la justicia social denunciaron, ante la relator铆a sobre independencia de magistrados de la ONU, al fiscal general de Lomas de Zamora Sebasti谩n Scalera y los fiscales Pablo Rossi y Sebasti谩n Bisquert por realizar investigaciones arbitrarias e ilegales contra otras magistrados del departamento judicial, con el objetivo de presionarlos e incidir en sus actuaciones jurisdiccionales. La denuncia sostiene que estos hechos forman parte de una trama compleja, urdida por la AFI y funcionarios del anterior gobierno, destinada a obtener informaci贸n por medios ilegales de personas vinculadas a la pol铆tica, el sindicalismo y la justicia para direccionar determinadas causas de acuerdo a los intereses pol铆ticos del gobierno de Cambiemos. Esa trama de espionaje ilegal se investiga actualmente en la justicia federal.

Pr谩cticas judiciales arbitrarias, tareas de inteligencia ilegal y actuaciones irregulares formaron parte de un plan para perseguir y presionar a funcionarios del departamento judicial de Lomas de Zamora, especialmente contra el juez de garant铆as Gabriel Vitale. Las acciones fueron comandadas por fiscal general Sebasti谩n Scalera y los fiscales Pablo Rossi y Sebasti谩n Bisquert, y acompa帽adas en todos los casos por el Procurador General de Buenos Aires Julio Conte Grand.

En la denuncia presentada ante el relator de Naciones Unidas Diego Garc铆a-Say谩n, la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), la AJB y AJUS sostienen que estos hechos representan una clara afectaci贸n de la independencia de la Magistratura y comprometen derechos fundamentales y garant铆as constitucionales.

A su vez, y de acuerdo a las revelaciones que surgen de la causa D鈥檃lessio y las causas por espionaje ilegal que tramita una en Dolores y la otra en Comodoro Py, los organismos denunciantes sostienen que estos hechos ocurridos en el departamento de Lomas de Zamora deben inscribirse en esa trama: un plan, que funcion贸 durante la gesti贸n anterior, para la persecuci贸n y el hostigamiento de personas vinculadas a la pol铆tica, el sindicalismo y la justicia.

Seg煤n la denuncia, mediante el uso indebido de los instrumentos de la investigaci贸n criminal, se obtuvo informaci贸n personal de manera ilegal y se iniciaron investigaciones irregulares con el objetivo de incidir en la actuaci贸n de magistrados y en el curso de determinadas causas de inter茅s para el gobierno de Cambiemos.

La gravedad institucional y magnitud de estos hechos fue tal que, ya en 2019, la Corte Suprema de Justicia de Naci贸n abord贸 estas denuncias y mediante una acordada estim贸 que el uso indebido de los instrumentos de investigaci贸n criminal implica la violaci贸n de garant铆as constitucionales y de pactos y de convenciones internacionales de Derechos Humanos. Y estableci贸 una serie de principios rectores en materia de captaci贸n e interceptaci贸n de comunicaciones.

Cabe recordar tambi茅n que los fiscales Sebasti谩n Scalera, Pablo Rossi y Sebasti谩n Bisquert, por los mismos hechos que se denunciaron ante la relator铆a de la ONU, tienen un pedido de juicio pol铆tico ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Corte bonaerense.

La persecuci贸n y hostigamiento a funcionarios judiciales

El 17 de julio del 2020 el hasta entonces Fiscal General del departamento judicial de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, fue licenciado de su cargo a partir de un pedido expreso del Procurador General Julio Conte Grand. Para ese entonces, Ferrari hab铆a realizado diez presentaciones 鈥搉ueve ante la Corte bonaerense y una ante la Procuraci贸n General鈥 para denunciar, por un lado, el desarrollo de investigaciones arbitrarias y selectivas por parte funcionarios de la Unidad de Coordinaci贸n de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscal铆a General de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Sebasti谩n Scalera, todo ello bajo las directivas del Procurador General.

Por otro lado, denunci贸 la existencia de un mecanismo de hostigamiento, persecuci贸n judicial y disciplinamiento como reacci贸n a su iniciativa de intervenir para transparentar tales irregularidades.

鈥淓l Dr. Ferrari describi贸 la relaci贸n sostenida del Fiscal Scalera con representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Ministerio de Seguridad de la Naci贸n, a quienes seg煤n sus afirmaciones recib铆a con cierta regularidad en su oficina, y asimismo denunci贸 la confecci贸n de investigaciones secretas y reservadas en las cuales se requer铆a informaci贸n privada de determinadas personas con la intenci贸n de perjudicarlos, presionarlos o influir en sus decisiones鈥, se帽ala la denuncia presentada ante la relator铆a sobre independencia de magistrados de la ONU.

Ante las flagrantes irregularidades en la actuaci贸n del fiscal Scalera, en febrero del 2020, Ferrari disolvi贸 la Unidad de Delitos Complejos y Crimen Organizado, asignando las causas a las fiscal铆as correspondientes. Dicha medida fue revocada por la Procuraci贸n General a partir de la resoluci贸n PG 113/20, restituyendo a Scalera en las funciones suspendidas.

Esa unidad ten铆a varias causas de gran relevancia p煤blica e inter茅s del gobierno de Cambiemos; entre ellas, la que investigaba una asociaci贸n il铆cita integrada por distintos 鈥渂arras bravas鈥 del Club Atl茅tico Independiente. La persecuci贸n al titular del Juzgado de Garant铆as N掳 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, comenz贸 precisamente cuando se desempe帽aba como juez en esa causa.

En 2018 el expediente pas贸 a la jurisdicci贸n de Scalera y una de las primeras maniobras fue el intento de introducir la figura del arrepentido con el claro objetivo de direccionar testimonios irregularmente. Todo ello, pese a no haber adhesi贸n ni adaptaci贸n procesal por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Mediante esa figura, se pretend铆a que el imputado Pablo 鈥淏ebote鈥 脕lvarez, ex jefe de la barra de Independiente, declarara contra Hugo y Pablo Moyano intentando vincularlos al accionar delictivo y as铆 lograr su detenci贸n. Esta medida era impulsada a trav茅s de su abogado, Ruben Reznik, que a su vez era asesor del 谩rea de inteligencia del Ministerio de Seguridad a cargo de Gerardo Millman.

Sobre el inter茅s particular sobre estas personas, cabe recordar que la causa que investiga el espionaje ilegal desplegado por la AFI durante la gesti贸n de Cambiemos, se verific贸 la producci贸n de inteligencia ilegal sobre los dirigentes gremiales Pablo y Hugo Moyano.

Como reacci贸n a la intervenci贸n de Vitale para salvaguardar las garant铆as procesales, el fiscal Scalera comenz贸 una persecuci贸n en su contra: la primera medida fue realizar una auditor铆a ilegal sobre su actuaci贸n jurisdiccional y el Juzgado a su cargo. Requiri贸, sin motivo alguno, a la Subsecretar铆a de Inform谩tica de la Procuraci贸n General la compulsa del sistema inform谩tico del Juzgado. Todo ello sin la debida autorizaci贸n judicial, ni siquiera encontr谩ndose dichas medidas en el marco de una causa penal formal. M谩s a煤n, cabe destacar que en el 谩mbito provincial s贸lo la Corte est谩 facultada para realizar el control sobre los organismos jurisdiccionales.

Esa auditor铆a ilegal habr铆a servido para detectar una supuesta irregularidad administrativa por parte de Vitale, la firma de una resoluci贸n de competencia sin estar presente en el despacho. Mediante la obtenci贸n ilegal de esa prueba le iniciaron una denuncia penal por el delito de falsedad ideol贸gica y dieron curso 鈥渇ormal鈥 a la persecuci贸n iniciada.

La instrucci贸n de esa causa fue asignada en forma arbitraria, injustificada y claramente ilegal a la Unidad Fiscal de Instrucci贸n N掳 8 de delitos econ贸micos y violencia institucional, a cargo de Pablo Rossi, cuando el objeto de la misma no guarda m铆nima relaci贸n con la tarea encomendada a esa Fiscal铆a. La causa cuenta con un pedido de recusaci贸n efectuado contra Rossi a煤n no resuelto y, por otro lado, nunca tuvo Juez de Garant铆as a cargo, ya que todos los magistrados del departamento judicial de Lomas de Zamora se excusaron de intervenir.

El 4 de marzo del 2020, el Fiscal Bisquert, en ese momento titular de la UFIJ N掳8 de Lomas de Zamora, requiri贸 la causa en pr茅stamo a la C谩mara de Apelaciones y Garant铆as a fin de tomar vista y extraer copias. All铆 form贸 un legajo secreto, sin dejar constancia en los autos principales ni notificar a ninguna de las partes. En el marco de ese legajo secreto se libraron oficios requiriendo informaci贸n de Vitale y sus familiares a bancos, registros de la propiedad inmueble y automotor, empresas telef贸nicas y otros organismos.

Todas medidas de prueba que no hubiesen pasado bajo ning煤n concepto el filtro que podr铆a implementar un organismo jurisdiccional a cargo, debido a que no hay ninguna vinculaci贸n y congruencia entre el supuesto delito de falsedad ideol贸gica por haber firmado una resoluci贸n interlocutoria de competencia no estando f铆sicamente en el Juzgado.

El segundo de los casos que se denuncia ante la relator铆a de la ONU es el ataque contra la jueza del fuero civil comercial de Lomas de Zamora Mar铆a Zulema Villa por su intervenci贸n en el proceso concursal de una empresa y una denuncia por vaciamiento de la firma.

En el marco de ese proceso, el fiscal Pablo Rossi impuls贸 la investigaci贸n de una denuncia contra la jueza realizada por los directivos de la empresa, despu茅s se comprobar铆a por prueba caligr谩fica que las firmas de los denunciantes eran falsas. En esa causa, Rossi imput贸 a la magistrada y pidi贸 su desafuero: la medida judicial fue acompa帽ada por Scalera, el tr谩mite administrativo, una vez m谩s, por Conte Grand. Sin embargo, la Secretar铆a de Control Disciplinario de la Suprema Corte dispuso que las acusaciones contra la jueza Vila eran infundadas.

鈥淟os hechos aqu铆 denunciados se desarrollaron en un per铆odo en el que, como ha demostrado la justicia federal, se despleg贸 un extenso aparato de vigilancia e inteligencia ilegal, no solo a nivel federal sino tambi茅n en territorio de la Provincia de Buenos Aires, particularmente conducido por la gesti贸n anterior de la AFI en articulaci贸n con otras agencias y/o fuerzas de seguridad, y miembros del Poder Ejecutivo Nacional y provincial鈥, contextualizaron la CPM, AJB y AJUS en la nota presentada en la Relator铆a sobre la independencia de magistrados y abogados.

鈥淒ebemos afirmar que en estos casos se verifican un concreto atentado contra la independencia de los Magistrados en cuesti贸n, puesto que los cargos que se le han imputado se produjeron mediante investigaciones irregulares (inteligencia ilegal, IPP sin control judicial, entre otras) as铆 como tambi茅n por el contenido de sus sentencias, las que estuvieron ajustadas al principio de legalidad en el marco de las competencias que tanto la Constituci贸n Provincial como la legislaci贸n respectiva les confieren鈥, concluyeron.

