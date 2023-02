–

Organizaciones ambientalistas de Rosario adviernten a la poblaci贸n sobre los hechos acontecidos el pasado fin de semana en la zona de humedales frente a las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria, donde se llevaron a cabo cuatro eventos masivos en la modalidad de fiestas con la inclusi贸n de fuegos artificiales, m煤sica a un volumen incompatible con la preservaci贸n de la biodiversidad del entorno y la generaci贸n de una gran cantidad de basura. 芦La Prefectura Naval Argentina tampoco se percat贸 del evento, dejando en evidencia que deber铆a revisar con urgencia sus ineficientes m茅todos para garantizar el control del parque n谩utico de Rosario y la regi贸n, que no para de crecer y hacer de manera arbitraria y desorganizada禄 expresaron. Por ANRed

Las organizaciones ambientalistas 鈥淓l Paran谩 no se Toca鈥, 鈥淭aller Ecologista鈥, 鈥淢ultisectorial Humedales Rosario鈥, 鈥淢undo Aparte鈥, 鈥淏aigorria Verde鈥, 鈥淎mbientalistas Baigorria鈥, 鈥淧lurales鈥 y 鈥淔rente Nuevo Berm煤dez鈥 denunciaron en un comunicado que al menos cuatro fiestas se llevaron cabo el pasado fin de semana en la zona de islas frente a la ciudad y Granadero Baigorria.

Fiesta en la Reserva Isla de los M谩stiles

Una de las cuatro fiestas se realiz贸 en la punta sur de la Reserva Isla de los M谩stiles y en simult谩neo en grandes embarcaciones de lujo ancladas a escasos metros de la costa. Desde las organizaciones ambientalistas denuncian que el evento si bien fue clandestino requiri贸 sin duda de una log铆stica anticipada, e incluy贸 la inadmisible actitud de arrojar fuegos artificiales en una isla que sufri贸 hace pocos d铆as la quema de una superficie cercana a las 200 ha. 芦Recordemos que la Isla de los M谩stiles es tierra fiscal de la provincia de Santa Fe y que la mitad sur de la isla fue cedida por comodato al Municipio de Granadero Baigorria, el cual la design贸 como 脕rea de Reserva Natural禄 explicaron mediante un comunicado.

Durante parte del 2021 y a lo largo de todo el 2022, organizaciones socioambientales de Rosario y la regi贸n conformaron junto a la Universidad Nacional de Rosario y el Municipio de Granadero Baigorria una mesa de di谩logo que logr贸 constituirse oficialmente como 鈥淐omit茅 Multisectorial Isla de los M谩stiles鈥. Sin embargo, y pese a los reiterados pedidos, el municipio no ha establecido un protocolo ni designado los recursos para garantizar la protecci贸n efectiva de la reserva.

芦Es importante mencionar que la mitad norte de la Isla de los M谩stiles deber铆a ser administrada por el Municipio de Capit谩n Berm煤dez, quien hasta la fecha brilla por su ausencia en el territorio. Asimismo, cabe destacar que ni La Guardia Rural Los Pumas ni la Prefectura Naval Argentina han sabido desempe帽arse ni actuar de oficio. Los Pumas fueron designados por la Ministra de Ambiente y Cambio Clim谩tico, Erika Gonnet, oriunda de Granadero Baigorria, para custodiar la isla, incluso se les mont贸 un destacamento abajo del puente Rosario-Victoria, a escasos metros de donde ocurri贸 la fiesta a la que hicieron caso omiso. La Prefectura Naval Argentina tampoco se percat贸 del evento, dejando en evidencia que deber铆a revisar con urgencia sus ineficientes m茅todos para garantizar el control del parque n谩utico de Rosario y la regi贸n, que no para de crecer y hacer de manera arbitraria y desorganizada禄 manifestaron.

Fiestas en la Isla la Invernada

Tres de las cuatro fiestas ocurrieron en el sector de paradores ubicados frente a la costa norte rosarina, zona que pertenece al Departamento Victoria, Entre R铆os, y que forma parte de las 376.000 ha que constituyen la Reserva de Usos M煤ltiples Islas de Victoria, dondea ctualmente est谩 prohibido todo tipo de evento masivo y/o espect谩culo p煤blico.

芦La mayor铆a de los paradores donde se realizaron ilegalmente las fiestas utilizaron una nueva modalidad para evitar ser se帽alados ante lo que bien saben es una flagante infracci贸n. Convocaron mediante el nombre del evento, invitando por ejemplo a la Chuekpary y a la Creanbeac, con el cuidado de no mencionar, al menos de antemano, la ubicaci贸n exactade dichas fiestas. Por supuesto las sospechas est谩n y ante pr贸ximos eventos, que ya est谩n siendo promocionados, arbitraremos los medios para ubicarlos sin 谩nimo de error y poder as铆 llevar adelante las denuncias pertinentes. El que avisa no traiciona. Si bien reconocemos el leg铆timo derecho que tienen los emprendimientos comerciales en zona de islas de llevar adelante sus actividades, promoviendo sitios de esparcimiento y recreaci贸n y habilitando as铆 fuente de trabajos, es importante que dichas propuestas sean apropiadas y respetuosas del ecosistema de humedal en el que se desarrollan. A la comunidad la invitamos a acudir a las islas para disfrutar del r铆o y de sus playas, no trasladando h谩bitos urbanos y respetando tanto a su flora y fauna como a las personas que all铆 habitan禄 finalizaron.