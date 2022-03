–

De parte de ANRed March 1, 2022

El lunes 14 de febrero por la tarde efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) reprimieron a j贸venes de entre 18 y 21 a帽os alojados en el Centro Cerrado Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza. Varios j贸venes quedaron heridos con balas de goma, objetos punzantes y golpes. 芦Nos preocupa la falta de informaci贸n y absoluto hermetismo de las autoridades del Organismo Provincial de Ni帽ez y Adolescencia, del Servicio Penitenciario Provincial y de los organismos de monitoreo禄, denunci贸 la Mesa de Articulaci贸n de Ni帽ez y Adolescencia y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia. Y agregaron: 芦mientras sigan bas谩ndose en el mero castigo y privaci贸n de la libertad se convierten en centros de tortura, penas crueles, inhumanas y degradantes禄. En di谩logo con ANRed, Karina Valobra, abogada que integra la Mesa de Articulaci贸n de Ni帽ez y Adolescencia, inform贸: 芦hubo un despliegue de la violencia sin que medien mecanismos de di谩logo, la existencia de j贸venes heridos con balas de goma, objetos punzantes y golpes, producto de la represi贸n desplegada. Todos se encuentran atendidos medicamente禄. Por ANRed.

芦Mientras sigan con el mero castigo y privaci贸n de libertad se convierten en centros de tortura, penas crueles, inhumanas y degradantes禄

Los hechos tomaron estado p煤blico a partir de una denuncia difundida por las personalidades y organismos de derechos humanos que integran la Mesa de Articulaci贸n de Ni帽ez y Adolescencia y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, donde repudiaron los hechos y exigieron a Andrea Balleto, titular del Organismo Provincial de Ni帽ez y Adolescencia, informaci贸n sobre el estado de los j贸venes reprimidos dentro del centro penitenciario: 芦las personas y organizaciones abajo firmantes dedicadas a la defensa de derechos humanos y de ni帽as, ni帽os y adolescentes, nos dirigimos a Ud. a fin de expresar nuestra preocupaci贸n por los hechos de violencia y represi贸n acontecidos el d铆a 13 de febrero de 2022, en el Centro Cerrado Virrey del Pino, dispositivo que aloja a j贸venes entre 18 y 21 a帽os y de los que tomamos conocimiento a partir de un video y fotos que circularon por las redes sociales. Nos preocupa, asimismo, la falta de informaci贸n y absoluto hermetismo de las autoridades del Organismo Provincial de Ni帽ez y Adolescencia, del Servicio Penitenciario Provincial y de los organismos de monitoreo, sobre estos hechos en los que habr铆an sido heridos j贸venes禄, resaltan los organismos.

En la misma l铆nea, expresaban: 芦el proyecto institucional de doble gesti贸n entre el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Organismo Provincial de Ni帽ez ha demostrado que la l贸gica penitenciaria se impuso sobre los objetivos de promoci贸n y protecci贸n de derechos. Exigimos que se hagan p煤blicos los hechos, as铆 como el estado de salud de los j贸venes heridos, si han sido trasladados y las medidas adoptadas para establecer y sancionar a los responsables institucionales, y las que se adoptaron para garantizar la no repetici贸n de los hechos y el resguardo de la seguridad de los j贸venes禄.

Asimismo, remarcaron: 芦en la medida en que estas instituciones sigan bas谩ndose en el mero castigo y privaci贸n de libertad de las personas m谩s j贸venes y no desplieguen un proyecto socioeducativo acorde con las previsiones de la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o, (y en particular de las Directrices de Riad) a partir de elaborar e implementar planes y pol铆ticas que eviten criminalizar y penalizar adolescentes, creen oportunidades y programas con base en la comunidad y protejan su bienestar, desarrollo, derechos e intereses, indefectiblemente se convierten en centros de tortura, penas crueles, inhumanas y degradantes, contrariando los Pactos Internacionales suscriptos por nuestro pa铆s芦.

芦El hermetismo en la difusi贸n de estos hechos pone en mayor vulnerabilidad a los j贸venes alojados en estos centros禄

Para ampliar la informaci贸n sobre la historia del centro cerrado y actualizar la situaci贸n en la cual se encuentra el pedido de informaci贸n sobre los hechos represivos, dialogamos con Karina Valobra, abogada que integra la Mesa de Articulaci贸n de Ni帽ez y Adolescencia.

En cuanto a las caracter铆sticas del centro cerrado, Valobra explic贸: 芦el centro aloja a j贸venes en conflicto con la ley penal, que han cumplido en situaci贸n de detenci贸n la mayor铆a de edad. Este centro depende del Organismo Provincial de Ni帽ez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra a cargo de la licenciada Andrea Balleto芦, especific贸.

Sobre los antecedentes de este centro, la abogada rememor贸: 芦desde hace muchos a帽os el instituto de Virrey del Pino es objeto de preocupaci贸n por las organizaciones por los incidentes de violencia, las condiciones de detenci贸n, la falta de proyecto socioeducativos para los j贸venes que se encuentran alojados, teniendo antecedentes de grav铆simos hechos de fueron denunciados por las organizaciones e incluso los trabajadores. Desde el a帽o 2017, por ejemplo, cuando se suicidaron adolescentes y otros nueve se autolesionaron en el marco de reclamos por las condiciones de detenci贸n, el asesinato de un joven en 2018, y as铆 podemos hacer un historial de las situaciones que se produjeron de extrema violencia en el instituto Virrey del Pino禄.

Asimismo, aclar贸: 芦si bien el sistema penitenciario no deber铆a tener ninguna injerencia dentro del instituto, este centro tuvo la particularidad de que, en un principio, el servicio cumpl铆a funciones de detenci贸n y traslados, mientras que adentro se encontraba el personal de ni帽ez. Pero con el tiempo empez贸 a ganar gobierno puertas adentro del instituto, siendo hoy es el personal mayoritario e interviene directamente dentro del instituto en la relaci贸n con los j贸venes, lo cual desde ya es contrario con todas las directrices, observaciones y marcos legales que tenemos en relaci贸n a c贸mo deben funcionar estos lugares禄.

Sobre los hechos represivos sucedidos el 14 de febrero, especific贸: 芦por medio de un video que circul贸 en redes sociales tomamos conocimiento de que, presuntamente, hab铆an ocurrido ah铆 hechos de violencia. Las im谩genes mostraban a personal penitenciario que estaba desplegando violencia contra estos j贸venes. Ahora sabemos que los hechos ocurrieron el 14 de febrero en horas de la tarde. Lo que m谩s nos llam贸 la atenci贸n es que, pese al tiempo que transcurri贸 ya desde que ocurrieron los hechos, lo 煤nico que circul贸 fue este video, sin que haya ning煤n pronunciamiento oficial por los 贸rganos oficiales de Ni帽ez y Adolescencia de la provincia, ni el Servicio Penitenciario Bonaerense, ni tampoco hayan sido difundidos de ninguna manera por la prensa. Con lo cual nos gener贸 todav铆a m谩s preocupaci贸n禄.

Sobre las acciones que llev贸 adelante la Mesa de Articulaci贸n adelante tras conocer los hechos, detall贸: 芦presentamos pedidos de informes el d铆a martes, tanto al Organismo de Ni帽ez y Adolescencia de la provincia como al Servicio Penitenciario Federal. Sobre esto todav铆a no obtuvimos ninguna respuesta. Enviamos tambi茅n pedidos a la Defensor铆a de Ni帽os, Ni帽as y Adolescentes de la Naci贸n, a la Comisi贸n Provincial de la Memoria (CPM) 鈥 que tiene adem谩s la funci贸n de ser Mecanismo Prevenci贸n de la Tortura en la provincia de Buenos Aires 鈥 y al Comit茅 Nacional de Prevenci贸n de la Tortura. En base a estos pedidos, la CPM contest贸 de forma inmediata. Nos otorg贸 una audiencia en la que nos confirm贸 que sucedieron los hechos, el despliegue de la violencia sin que medien mecanismos de di谩logo con los j贸venes, la existencia de j贸venes heridos con balas de goma, objetos punzantes y golpes, producto de la represi贸n desplegada. Todos se encuentran atendidos medicamente. Algunos, a pedido de los mismos j贸venes, fueron trasladados a otras unidades, mientras que algunos permanecen en el instituto Virrey del Pino禄, detall贸 Valobra.

En este contexto, la abogada ampli贸: 芦se present贸 un h谩beas corpus, se trataron los expedientes particulares de cada joven y tambi茅n nos informaron que todav铆a se encontraban tomando testimonio, por lo que nos informaron que hasta no tener un panorama completo de los hechos, no hab铆a publicitado, no obstante lo cual nos brindaron esta informaci贸n preliminar, y van a contestar formalmente nuestro pedido. Desde la mesa de articulaci贸n pudimos conversar sobre la grave situaci贸n que atraviesa el instituto, en el que fue ganando gobierno el Servicio Penitenciario por sobre los operadores de ni帽ez, imponi茅ndose una l贸gica tumbera y de gran virulencia que se encuentra facilitada por las condiciones en las que se lleva a cabo el encierro en la instituci贸n que, como dijimos, carece de todo proyecto socioeducativo, por lo cual los j贸venes pasan entre 18 y 20 horas dentro de las celdas, teniendo pocas o nulas actividades, donde no se encuentra garantizado el derecho a la educaci贸n, cuesti贸n que si bien es muy caracter铆stica del instituto de Virrey del Pino, es una constante en el resto de las instituciones para adolescentes en conflicto con la ley penal禄, destac贸 la abogada.

芦Tambi茅n planteamos la preocupaci贸n por la falta de acceso a la educaci贸n, a la salud mental, al abordaje de adicciones, dentro de estos centros o institutos para j贸venes, como as铆 tambi茅n la falta de un recurso de medidas alternativas a la prisi贸n para el cumplimiento de las sanciones que se les imponen 鈥 agreg贸 鈥 Intercambiamos el hecho de que mientras que se inflan los presupuestos policiales y se suman cada vez m谩s recursos para sumar m谩s polic铆as en las calles, no se act煤a en forma paralelamente fortaleciendo a los equipos locales de promoci贸n y protecci贸n de derechos, que se encuentran desfinanciados y sin personal suficiente para los abordajes territoriales y en los marcos territoriales que son los que deben prevalecer en relaci贸n j贸venes, ni帽os, ni帽as y adolescentes禄.

Finalmente, en cuanto a la situaci贸n actual, expres贸: 芦seguimos a la espera de una respuesta de los y las responsables institucionales y de lo que informe la defensora de ni帽os y adolescentes de la naci贸n y el Comit茅 Provincial de Prevenci贸n de la Tortura en el entendimiento de que el hermetismo en la difusi贸n de estos hechos pone en mayor vulnerabilidad a los j贸venes alojados en estos centros, que nada tienen de socioeducativos y que, por el contrario, nos garantizan mayor estigmatizaci贸n y violaci贸n de los derechos humanos de estos j贸venes芦, finaliz贸 la abogada.

La Mesa de Articulaci贸n de Ni帽ez y Adolescencia est谩 integrada por Adolfo P茅rez Esquivel, Premio Nobel de La Paz, Nora Corti帽as Madre de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora, Nora Pulido y Fernanda Marchese, Coordinadoras del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia del Servicio Paz y Justicia, DNI Secci贸n Argentina, el Movimiento Ecum茅nico por los Derechos Humanos (MEDH), el Colectivo Memoria Militante, el Encuentro Militante Cachito Fukman, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S Zona Oeste, la CORREPI, la Coordinadora Anti Represiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), el Centro de Abogades por los Derechos Humanos (CADHU), CAJ Comit茅 de Acci贸n Judicial, y el EPCT Encuentro de Profesionales Contra la Tortura.

Mientras que el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia est谩 integrado por la ACIFAD (Asociaci贸n de Familiares de Detenidos/as), ADI (Asociaci贸n Civil para los Derechos de la Infancia), ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), la Fundaci贸n Ayuda a la Ni帽ez y Juventud CHE PIBE, la Fundaci贸n Emmanuel, la Asociaci贸n Civil Chicos.Net, DONCEL, Asociaci贸n Civil por los Derechos de ni帽os, ni帽as, adolescentes y j贸venes, El Hormiguero, Fundaci贸n Emmanuel, SEHAS (Servicio Habitacional y de Acci贸n Social), XUMEK, la Asociaci贸n para la Promoci贸n y Protecci贸n de Derechos Humanos, Colectivo Cordob茅s por los Derechos de ni帽as, ni帽os y j贸venes, la Cooperativa La Comunitaria, PRADE, Asociaci贸n Azul, Foro Pampeano porlos Derechos de los Ni帽os, Ni帽as y Adolescentes, Asociaci贸n Civil Crecer Juntos, Asociaci贸n Civil Surcos, la Asociaci贸n Civil El Amanecer, NI脩EZ Y TERRITORIO, NO A LA BAJA Mendoza: CELPI Mendoza, Unidad Popular Mendoza, La Colectiva Mendoza, Colectivo Pibxs del Pueblo Mendoza, Asociaci贸n Promotoras de Derechos Apapachar Mendoza, Asociaci贸n Xumek Mendoza, APDH Mendoza, Movimiento Evita Mendoza, la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, la Red de Centros Comunitarios Angelelli, el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el CERP (Centro de Escucha y Resiliencia Popular), Ternura Revelde, La Andariega, la Fundaci贸n Padre Luis Farinello, la RED ARGENTINA NO BAJA, el FORO POR LA NI脩EZ, la RED DEL ENCUENTRO, la C谩tedra Libre de Derechos Humanos (Facultad de Filosofia y Letras UBA), GESPyDH (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos 鈥 IIGG UBA), la Asociaci贸n de Profesionales en Lucha (APEL), la Red Global de religiones a favor de la Ni帽ez, la Iglesia Menonita de Buenos Aires, la Pastoral de Adicciones de la Di贸cesis de Zarate Campana, la Federaci贸n Argentina de Iglesias Evang茅licas (FEI), la Iglesia Evang茅lica del R铆o de la Plata (IERP)y la Fundaci贸n horade obrar.