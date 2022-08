–

Desde dar los f谩rmacos fuera de los horarios pautados, hasta recetas que se cobran pero el residente nunca recibe. Familiares y asociaciones ponen el foco en el control o en la falta de este que tanto medicamentos como en el copago tienen en los centros para mayores.

鈥淭engo a mi madre otra vez con infecci贸n de orina y desde la Comunidad de Madrid me han confirmado que han recibido mi queja鈥. As铆 empieza su relato Mar铆a Mercedes Huertas, cuya madre reside en el centro DomusVi Parque Coslada, centro con plazas p煤blicas de gesti贸n privada. Ella lleva tiempo advirtiendo de que a su madre no le est谩n dando los medicamentos seg煤n lo pautado, lo que ha hecho que adem谩s de las numerosas quejas en el centro, lo eleve a la Consejer铆a de Asuntos Sociales del gobierno regional madrile帽o de la que depende en 煤ltima instancia. Entre otras cosas, Mercedes denuncia que los antibi贸ticos para la infecci贸n no se los dan cada ocho horas, como se han pautado, si no de manera mucho m谩s aleatoria. Su madre, que su salud cognitiva est谩 perfectamente, ha llegado a quejarse a la doctora del centro, la cu谩l, seg煤n madre e hija, les ha llegado a decir que 鈥渢omar el antibi贸tico cada ocho horas es una tonter铆a鈥.

鈥淟as medicinas se suelen pautar cada seis, ocho o doce horas y solo se da con las comidas, sin respetar las horas鈥, explica Carmen Mart铆n, de Marea de Residencias. En efecto, Mercedes explica que desayunan a las 9:30 o 10, comen a las 13:30 y cenan entre las 19:30 y las 20h, lo que hace que entre las tomas de la noche y la ma帽ana pasen muchas horas. 鈥淟os enfermeros escasean -sigue explicando Carmen-, a veces hay uno por cada 180 residentes, as铆 que al final son las auxiliares y las gerocultoras quienes dan los f谩rmacos. No deber铆a ser as铆鈥. Ella, en la antigua residencia de su madre, DomusVi Legan茅s, vivi贸 situaciones similares de toma de medicamentos incorrecta. 鈥淗e llegado al centro y he visto a mi madre con cinco parches en la espalda, dos para el coraz贸n y tres para el Alzheimer. Otras he llegado y no ten铆a ninguno. 驴C贸mo puedes poner un parche sin retirar el anterior? 驴C贸mo pueden no tener ning煤n control?鈥, se pregunta Carmen, que seguidamente se responde: 鈥淓sto pasa porque est谩n sobrecargados de trabajo, con falta de manos, de enfermer铆a sobre todo, para dar un trato digno y adecuado鈥. El Salto se ha puesto en contacto con la empresa DomusVi pero han derivado las respuestas a la Comunidad de Madrid.

鈥淓n muchos centros -explica Carmen con experiencia en escuchar historias similares desde Marea de Residencia- se machacan las pastillas en un mortero para poder d谩rselo a residentes que tienen deterioro cognitivo y retiran los restos con una servilleta. Si alguien tiene alergia al medicamento del anterior residente, como mi madre al antibi贸tico, imag铆nate el riesgo que supone鈥. Esta falta de personal y de responsables de enfermer铆a tambi茅n lo achaca Mercedes, que incluso, explica a El Salto, ha visto como se han tenido que retrasar curas diarias porque no hab铆a enfermeros o enfermeras para hacerlas.

Copago, caducidad de los medicamentos y fraude

Adem谩s de las pautas o las dosis adecuadas, los familiares y las asociaciones tambi茅n denuncian poca transparencia a la hora de justificar el gasto farmac茅utico. Tanto la gesti贸n de las medicinas que cubre 100% las Seguridad Social como las que son susceptibles de copago est谩n en entredicho. 鈥淣osotros no entendemos que los m茅dicos de cabecera tenga que estar firmando recetas cuando no conocen al residente ni han hecho seguimiento del problema o del tratamiento鈥, explican desde Marea de Residencias, que ponen un ejemplo concreto: 鈥淪abemos que est谩n sacando medicamentos como el paracetamol por si hay dolor a demanda y, aunque no se lo den porque no lo necesitan en ese momento, se sacan. 驴Qu茅 pasa con esas cajas que no se toman?鈥. Este es otro de los puntos que ha afeado Mercedes tanto a la residencia de su madre, ya que esta not贸 que le faltaron dos dosis de sus pastillas para el coraz贸n y tanto a ella como a otras compa帽eras, les ha faltado la Vitamina D que toman en falta de c谩psula. Mercedes est谩 segura del testimonio de su madre, entre otras cosas porque ella apunta en un cuaderno lo que deber铆a tomar seg煤n lo pautado y lo que le dan.

鈥淓l problema es que las residencias tienen que tener un control de responsable de farmacia. Es mucho dinero y no hay ning煤n motivo para que no tengan la medicaci贸n que necesiten, por eso es fundamental un control鈥, explica Jos茅 脕ngel G贸mez Chamorro, secretario de Atenci贸n a la Dependencia del PSOE madrile帽o y presidente de la comisi贸n de residencias de la Asamblea de Madrid. En concreto, el socialista asegura que puede ser que 鈥渃ueste鈥 mucho cambiar de farmacia por el volumen de negocio que supone, lo que le hace reafirmarse en que con la tarjeta sanitaria electr贸nica, 鈥渄eber铆a ser el hospital de referencia del centro de mayores quien controlara la farmacia鈥.

鈥淓xisten muchas quejas en todas las residencias en este sentido y es por la falta de responsables y de control en todas ellas鈥, comenta G贸mez Chamorro, que considera que la triada perfecta para atender en condiciones a los mayores es la dieta, los medicamentos y el trato personal鈥. S i falla una de estas patas, se perjudica mucho tanto a los mayores como a los trabajadores de estos centros鈥, concluye. Para esquivar esta falta de control, la 煤nica manera que ha encontrado Mercedes es que pasen el recibo del copago separado al recibo de la residencia. 鈥淪i yo devuelvo un recibo en conjunto, con la residencias y la farmacia, me pueden buscar problemas en la Comunidad de Madrid pero si lo tengo por separado, puedo reclamar鈥, explica la familiar, que se muestra sorprendida de que se pueda pasar el copago sin una relaci贸n de los medicamentos que ha sido cobrados. Cuando la pidi贸, descubri贸 que no correspond铆a el coste de una y otra relaci贸n o que hab铆an sacado hasta cuatro cajas de un medicamento que solo es necesario una al mes y que, adem谩s, tiene una caducidad muy temprana. 鈥淵 a nadie le saltaron las alarmas en la residencia, no lo entiendo, porque es un fraude鈥, protesta Mercedes.

El pasado lunes, Mercedes, que tambi茅n es miembro de la plataforma Verdad y Justicia para las residencias tras la muerte de su padre por covid, ha logrado que la Comunidad de Madrid revise la pauta de medicamentos de su madre y le asegure que van a poner toda su atenci贸n en que se cumpla. 鈥淓speremos que sea as铆 -explica-, porque est谩n jugando con las vidas de personas muy vulnerables鈥.

