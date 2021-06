Ecologistas en Acci贸n de Extremadura propone un m铆nimo de reducci贸n de emisiones de GEI en 2030 del 55% respecto a 1990, acorde con los planes de la UE y las recomendaciones del IPCC, y no comprende c贸mo pretende la Junta de Extremadura alcanzar la neutralidad clim谩tica en 2050 sin acometer significativos descensos de emisiones en 2030.

Tras analizar el PEIEC, Ecologistas en Acci贸n de Extremadura expone que el 93% de la inversi贸n asociada al mismo va a ser privada y el 7% p煤blica y, seg煤n la organizaci贸n, 茅sta no es forma de abordar una emergencia clim谩tica. Esta inversi贸n privada se va a dedicar principalmente al desarrollo de grandes parques fotovoltaicos, que ya se est谩n desplegando sin planificaci贸n ni estudios de impacto ambiental adecuados y rigurosos. Adem谩s, esta gran potencia que se est谩 instalando y que puede llegar en 2030 a 10360 MW, no va a servir para descarbonizar la econom铆a extreme帽a mediante el desarrollo de una malla ferroviaria electrificada y alimentada por energ铆as renovables; esa energ铆a, como siempre ha ocurrido en Extremadura, va a salir de la regi贸n para surtir de electricidad a otros territorios y para beneficiar a las empresas del oligopolio.

Ecologistas en Acci贸n de Extremadura propone alcanzar el 100 % del potencial de autoconsumo en 2030 (el PEIEC propone s贸lo un 10% en 2030) mediante l铆neas de cr茅dito blando para PYMES y particulares, acompa帽adas de subvenciones. La Junta debe presentar planes m谩s ambiciosos y, si no dispone de recursos econ贸micos, debe exigir fondos al Estado y a la UE para poder conseguir alcanzar los objetivos continentales.

Para Ecologistas en Acci贸n, la reducci贸n del consumo de combustibles f贸siles presentada por la Junta de Extremadura es muy escasa. Seg煤n el PEIEC, el gas natural no disminuye dentro del mix energ茅tico, incluso aumenta en algunos sectores, y los combustibles f贸siles disminuyen en general un 20%. A propuesta de la asociaci贸n, el gas natural y el resto de combustibles f贸siles deber铆an reducirse en 2030 un m铆nimo de un 33% respecto a 1990 y ser铆a 贸ptima una reducci贸n del 50% respecto a ese a帽o. Recordemos que, en 2050, no deber铆an existir combustibles f贸siles en el mix energ茅tico.

El descenso de consumo energ茅tico implica la implantaci贸n de econom铆as estacionarias que no pueden crecer al igual que no crecen los recursos naturales y energ茅ticos, por tanto, el incremento del PIB no deber铆a de ser un objetivo en ning煤n plan.