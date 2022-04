–

De parte de Indymedia Argentina April 29, 2022 234 puntos de vista

Un allanamiento violento y robo de pertenencias. Una detenci贸n que obstaculiz贸 el acceso a la salud a una persona con padecimientos en condiciones de detenci贸n inhumanas y en un lugar no habilitado. Todos estos hechos de violencia institucional son parte de la presentaci贸n que realiz贸 la Comisi贸n Provincial por la Memoria ante la justicia en el marco de sus tareas como Mecanismo Local de prevenci贸n de la Tortura. Solicitan que se investigue el accionar de los funcionarios policiales.

ANDAR en San Nicol谩s

(Agencia Andar) 鈥淓ran las 5 de la ma帽ana, escuchamos unos ruidos y cuando me levanto de la cama una explosi贸n. Entraron con armas largas y gritaban 隆al piso, al piso! Con mi nene no entend铆amos nada鈥, cuenta Rub茅n, el denunciante sobre la madrugada en que se inici贸 un violento allanamiento en su casa.

Fue en noviembre del a帽o pasado y 茅l qued贸 detenido hasta enero. Reci茅n ahora encontr贸 la forma de hacer la denuncia penal por el accionar policial. 鈥淟e pegaron a mi hijo, de 14 a帽os que se qued贸 duro, asustado, le gritaron 隆al piso! Y le empezaron a pegar. Viene la nena, de 17, y tambi茅n la tiraron al piso, todos agentes masculinos, eran del grupo GAD, con la cara tapada, nos precintaron a todos. No mostraron orden ni explicaron nada鈥, relata.

Durante todo el procedimiento, que se extendi贸 hasta pasado el mediod铆a, los chicos permanecieron esposados y la violencia se extendi贸 contra su madre, una persona mayor con discapacidad motriz y Alzheimer. 鈥淐uando le ped铆 que le sacaran las esposas a los chicos se negaron. Mi hijo es de contextura grande y me dec铆an 鈥榤ir谩 si este mono negro se me enoja鈥. Tampoco dejaron entrar a la persona que cuida a mi mam谩 hasta el mediod铆a, estuvo horas sucia, sin poder higienizarla, y al moverla para buscar cosas le arrancaron la sonda禄.

Al tomar conocimiento de estos hechos de violencia institucional desde la Comisi贸n por la Memoria formalizaron una denuncia penal ante la Fiscal铆a General de San Nicol谩s y una denuncia administrativa a la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires e informaron de la gravedad de los hechos a la Subsecretar铆a de DDHH, Pol铆tica Penitenciaria y Violencia Institucional del Ministerio P煤blico de la Prov. de Bs. As.

Durante su detenci贸n Rub茅n tambi茅n padeci贸 violaciones a sus derechos m谩s elementales como el acceso a la salud. Estuvo dos meses alojado en la Sede de la Superintendencia de Investigaciones del tr谩fico de Drogas Il铆citas de San Nicol谩s, un lugar que no cuenta con capacidad para alojar detenidos.

鈥淓ran los d铆as de mayor calor y nos dejaban sin luz en la celda entre las 9 y las 19 hs me descompens茅, me llevaron al hospital y ten铆a un pre infarto. Igual me vuelven a llevar a la comisar铆a. Nunca me llevaron al diabet贸logo los dos meses estuvo detenido ah铆鈥, se帽ala Rub茅n. El hombre denuncia, adem谩s, que el dinero que se llevaron durante el allanamiento no fue consignado en las actas y que durante su detenci贸n le pidieron m谩s plata para evitar un traslado.

鈥淛usticia tiene que haber. Lo que le hicieron a mi mam谩 y a mi hijo no se puede hacer, quiero que lo paguen. Tendr铆an que ir presos. Yo no tengo miedo a la polic铆a porque digo la verdad, y quiero que me devuelvan la plata y lo que me robaron porque me arruinaron鈥, asegura.

Fuente: https://www.andaragencia.org/denuncian-penalmente-a-policias-de-san-nicolas-por-delitos-de-accion-publica/