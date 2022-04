–

El jueves se presentó una denuncia penal contra el dueño de una reconocida panadería de la ciudad de La Plata, ubicada en diagonal 73 esquina 3 y 64, por delitos contra la integridad sexual de una empleada. La causa seguirá su curso en la UFI N° 2 a cargo de la fiscala Betina Lacki. En comunicación con ANRed, la abogada de la denunciante, Sofía Caravelos expresó que la denuncia sucede un mes después del 8 de marzo, día en que la denunciante recibe mensajes de otras víctimas de abuso sexual del mismo agresor que quieren dar su testimonio en la causa. «El proceso me parece que es colectivo y todo lo que se puede hacer también desde los medios de prensa es una forma de acompañar ese proceso judicial tan complejo para las víctimas». Por Manuela Wilhelm (ANRed)

Hace un mes, el pasado 8 de marzo, en el marco del Paro Internacional feminista el grito de basta de abuso sexual encontró una repercusión emocionante. Una joven publicó en redes sociales la violencia sexual que sufrió mientras trabajaba en una prestigiosa panadería de La Plata por parte de su ex empleador. Mientras la marea feminista movilizaba a miles y miles de personas contra el patriarcado, varias mujeres respondieron la publicación y le contaron que ellas también habían sufrido violencias por parte del dueño del local.

Tres años después del último día que sufrió el abuso el jueves 7 de abril la mujer realizó la denuncia penal en la Fiscalía de La Plata acompañada de su abogada, y con el respaldo de un movimiento que está dispuesto a nunca más volver a callar las violencias machistas. Muchas de las sobrevivientes de abuso del agresor están dispuestas a dar su testimonio en el proceso judicial.

La denunciante, (en adelante J, inicial ficticia para resguardar su identidad) es oriunda de la localidad bonaerense de Pehuajó y llegó a La Plata en 2017 para estudiar en la Universidad Nacional local. A los pocos meses consiguió trabajo en La Ideal, panadería ubicada en diagonal 73 y 64. Sus tareas eran la atención al público y el mantenimiento de la higiene de los baños. En su denuncia, J afirma: «Lavar el baño significaba bancarse su permanente acoso». El dueño de la panadería estaba de manera permanente en el local.

Los maltratos siguieron, incluso la víctima afirma que él llegó a bajarle el pantalón mientras ella limpiaba el baño de mujeres. «En ese momento sentí que eso era lo último que podía soportar, que si no lo hubiera sacado me hubiera violado».

ANRed dialogó con la abogada de la denunciante, Sofía Caravelos. «Como relata en la denuncia que radicó en la fiscalía, el señor le baja los pantalones, la acorrala, medio que la abraza y quiere mantener una relación sexual ahí en el baño mientras ella limpiaba. Ese último día es el 27 de abril del 2019. Ella se va de la panadería. Primero se saca el delantal, lo tira con bronca contra la caja e incluso hace fuck you a la cámara y le dice a las compañeras que es un desubicado el dueño de la panadería, pero bueno, cuando vuelve a su casa se da cuenta que es fin de mes y que al mes siguiente tiene que pagar el alquiler y no sabía muy bien qué hacer así que se presentó al día siguiente a trabajar y no la dejaron ingresar. Entonces frente a eso ella busca asesoramiento».

Las estrategias del abusador

El denunciado usaba los puntos muertos que las cámaras del lugar no toman, como los pasillos y el interior de los baños, donde la joven realizaba la limpieza. Si ella se defendía aplicaba castigos económicos.

Algunas de las situaciones que J relata en su denuncia retratan la estrategia que utilizaba el denunciado para agredirla. «Una vez pasé por el pasillo que conducía a la sandwichería y me agarró del cuello y me besó y me mordió. Otra vez hizo lo mismo en el pasillo que va a la cocina y yo para sacarlo lo rasguñé, en el cuello y la cara (…) me suspendió por los rasguños y me descontó los días del sueldo«.

Sofía Caravelos, su abogada penal cuenta que en un primer momento J no denuncia el abuso sexual. Pero realiza la demanda por despido en el Ministerio de Trabajo, y tiempo después le cuenta a la abogada y ella hace un reclamo por moving, figura del derecho laboral por la situación de acoso sexual en el ámbito laboral.

«Se decide hacer la denuncia penal después de que se da cuenta de que no está sola efectivamente», cuenta Caravelos. El día del Paro Internacional Feminista de 2019 J publica en las redes sociales lo que vivió. «Fue un 8 M y le respondieron muchas chicas planteándole que vivieron situaciones como como la que padeció ella».

«Hoy mirá, ya tres años va a ser desde que sucedió todo esto y cuando presentamos la denuncia ella estaba muy nerviosa y lloró de alivio y de nervios; hoy justo pudo salirse de vacaciones, así que se va a tomar unos días y yo quedo a cargo» expresa la abogada.

En cuanto al proceso judicial, refiere: «El proceso me parece que es un proceso más colectivo y todo lo que se puede hacer también desde los medios de prensa es una forma de acompañar ese proceso judicial tan complejo para las víctimas«.

Pruebas de contexto

Uno de los reclamos del movimiento feminista es una Reforma Judicial Feminista para modificar la estructura patriarcal del sistema judicial, con el que la mayoría de las mujeres y disidencias se enfrenta desde el momento en que quieren denunciar violencias sexuales. Le preguntamos a Sofía Caravelos por los desafíos y las estrategias legales para el proceso penal iniciado a raíz de denuncia penal contra el dueño de la panadería La Ideal de La Plata.

«Reconstruir lo que sucedió a partir de los testimonios de ella, de otras compañeras de trabajo de ese momento. Los mensajes que recibió después de la publicación y bueno, las huellas que ha dejado en su psiquismo» son los principales pasos a seguir para Caravelos.

En cuanto a los desafíos, la abogada rescata: «Empezamos con un poco de suerte porque la causa recayó en la UFI número 2 de la doctora Lacki que considero que es una muy buena fiscal» y apunta la importancia de la representación legal con perspectiva feminista: «El estar acompañada con una abogada y no lo digo por mí, sino porque hay muchas abogadas que estamos acompañando estas situaciones tan hostiles que genera la justicia».

Frente a esto repone que hay prácticas que tiene el poder judicial de efectivamente dejar todo a cargo de las víctimas; en general las fiscalías tienen una gran deficiencia; no saben trabajar más que con lo que les lleva la policía y bueno, la policía le lleva lo que gestiona o lo que no gestiona digamos, pero está todo atravesado por la lógica del regenteo«.

En cuanto a cómo será la participación de las demás víctimas en este proceso judicial, Caravelos refiere que están dispuestas a dar testimonio y darán pruebas de contexto.

«Ese hecho que se cometió contra su integridad sexual y en el caso de estas chicas son muchos casos, dijeron, yo quiero dar testimonio, pero no quiero abrir una causa mía, entonces eso es un mecanismo que las abogadas estamos usando para que efectivamente otras personas puedan dar cuenta de una práctica de este personaje, los lugares donde ocurrían, en qué contextos, qué vocabulario usaba, qué se sabía dentro de la panadería». Específicamente indica que «algunas cosas se repiten en un año, en el otro, en el siguiente y hacen a la credibilidad del testimonio de la persona que yo represento. No son una prueba directa, pero son una prueba de contexto»

Aclara: «Igual no necesitamos prueba directa en el abuso, esto también hay que destacarlo, los abusos son delitos fáciles de probar, digamos al revés de lo que se dice porque ocurren en el espacio de la intimidad. Bueno, todos los delitos ocurren en el espacio en intimidad, una estafa también ocurre en el espacio en la intimidad y un robo como puede ser una entradera también, y sin embargo, nos valemos de otros elementos, que eso es lo que hay que poner sobre la mesa para poder hacer verosímil un relato.