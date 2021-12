–

De parte de Indymedia Argentina December 10, 2021 9 puntos de vista

La agrupaci贸n de derechos humanos repudi贸 la citaci贸n a indagatoria a la abogada Nadia Schujman, en el marco de la causa contra el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, por presunto espionaje ilegal. 鈥淔ueron imputados de delitos de los que hasta el momento no se han presentado pruebas鈥, indicaron en un comunicado.

La Agencia de Investigaci贸n Criminal cit贸 鈥揳煤n se desconocen los motivos y las pruebas en su contra鈥 a Marcelo Sain y parte de sus colaboradores cuando fue titular de la cartera de seguridad, a ra铆z de una investigaci贸n por supuesto espionaje ilegal. Entre los citados est谩 la hist贸rica referente y abogada de Hijos Rosario, Nadia Schujman. 鈥淒enunciamos la persecuci贸n pol铆tica y judicial a nuestra compa帽era鈥, indicaron en un escrito.

鈥淓s indudable la crisis institucional y pol铆tica que atraviesa nuestra provincia. Ciudadanos y agrupaciones pol铆ticas de base, vemos con indignaci贸n c贸mo d铆a a d铆a, la situaci贸n social y pol铆tica no hace m谩s que deteriorarse en la Provincia de Santa Fe鈥, dice el comunicado, y menciona los recientes allanamientos 鈥渆n forma irregular鈥 a las oficinas del Ministerio en Rosario y Santa Fe, y 鈥渟in que se dieran las explicaciones pertinentes que justifiquen esa acci贸n por parte de los fiscales que la realizaron y sin la presencia de testigos鈥.

Al respecto, indicaron que 鈥渆sta situaci贸n en la que fueron imputados de delitos de los que hasta el momento no se han presentado pruebas, funcionarios comprometidos con la necesaria reforma que modernice al cuerpo de polic铆a provincial como nuestra compa帽era Nadia Schujman y otros funcionarios de dilatada trayectoria, no han conseguido hasta el momento otro fin que no sea desarmar el equipo de un ministerio tan sensible en momentos donde la violencia y el delito de guantes blancos siguen campando a sus anchas en la ciudad de Rosario鈥.

鈥淒ebemos denunciar que se trata de una persecuci贸n pol铆tica utilizando para ello fiscales permeables, lo que constituye un grav铆simo caso de lawfare que, evidentemente, ya no es propiedad exclusiva de Comodoro Py. Asistimos con perplejidad al escenario en el que se nos quiere hacer creer que el problema son quienes denuncian o investigan al crimen como ocurri贸 con la destituci贸n de Marcelo Sa铆n al frente de la Oficina de Investigaci贸n. A esto se agrega la persecuci贸n pol铆tica a nuestra compa帽era Nadia Schujman鈥, contin煤a el comunicado.

La hist贸rica abogada y militante de Hijos integr贸 el equipo jur铆dico desde los juicios por la verdad y fue querellante desde el 2003 hasta la fecha representando a centenares de v铆ctimas de delitos de lesa humanidad. Tambi茅n fue subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en el periodo comprendido entre 2011-2015. 鈥淟os ciudadanos no podemos permanecer como observadores, ajenos a la situaci贸n que nos afecta y angustia todos los d铆as. Repudiamos la persecuci贸n a la que est谩 siendo sometida nuestra compa帽era y el avasallamiento por parte de los medios hegem贸nicos c贸mplices鈥, agregaron.

Ante esta situaci贸n, desde el organismo de derechos humanos pidieron adhesiones a este reclamo y 鈥渁 nuestro pueblo a que, de forma pac铆fica pero firme, se involucre y participe, exija a los gobernantes de turno, a quienes fueron gobierno y a quienes aspiran a serlo, a que se aboquen a solucionar los problemas que nos aquejan. Consideramos que la democracia santafesina se encuentra en un grave riesgo mientras no se investiguen los v铆nculos entre el delito organizado y la pol铆tica o sectores de la polic铆a y se continue hostigando a quienes trabajaron para develar el entramado corrupto y mafioso que acecha a nuestra provincia鈥.

Fuente: https://redaccionrosario.com/2021/12/07/denuncian-persecucion-politica-y-judicial-contra-abogada-de-hijos-rosario/