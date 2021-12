–

De parte de La Haine December 23, 2021 76 puntos de vista

Este lunes ha entrado en vigor en Andalucía el llamado pasaporte Covid que prohíbe el acceso a espacios de hostelería, ocio y esparcimiento a todas las personas que no estén en posesión del certificado COVID, acreditación de PCR negativo en las últimas 48 horas o test de antígenos negativo en las últimas 72 horas. Con motivo de la implementación de esta medida el partido Nación Andaluza ha mostrado su rechazo, que atribuye a razones no sanitarias.

En un comunicado los independentistas afirman que “tanto el certificado COVID, como la acreditación de PCR o el test de antígenos negativos expresan una realidad que está absolutamente disociada de padecer la Covid-19 o no. Las pautas de vacunación no impiden el desarrollo de la Covid-19. Los test tan sólo implican que, en el momento de su realización, no había rastro de la Covid en muestras biológicas”. Por lo que este certificado Covid afirman que “obedece a las necesidades de la burguesía andaluza”.

Con la Covid se ha extendido el control social y subrayan que “en Andalucía hemos vivido en estos dos años controles de tránsito de todos los cuerpos integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (incluidas unidades del ejército), restricciones de movilidad y horarios para según que actividades, allanamiento e intervención de materiales en empresas… Todo un conjunto de restricciones en materia de derechos que ha padecido, fundamentalmente, la clase trabajadora andaluza. El pasaporte Covid viene a ser otra más”.

Además señalan las consecuencias sociales de esta medida ya que “la implementación del certificado Covid implica que todas aquellas personas que por distintas causas (no siempre voluntarias) no hayan completado una pauta completa de vacunación habrán de costearse una acreditación de test negativa con el consiguiente perjuicio económico”.

Para Nación Andaluza “las razones para este pasaporte Covid que está implantando la Junta hay que buscarlas en la necesidad de la patronal hotelera y de la restauración de completar la campaña de Navidad. La demanda de este sector de la burguesía de unas garantías formales y una apariencia de entornos seguros que les permitan elevar sus tasas de ganancia”. Y para ello se está “pasando por encima de nuestros derechos como clase trabajadora andaluza y acelerando la deriva autoritaria de los Estados capitalistas occidentales”.

Nación Andaluza señala que estamos “al principio de la llamada nueva normalidad, fundamentada en una restricción y limitación de derechos cada vez mayor”.