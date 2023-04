–

De parte de ANRed April 16, 2023 110 puntos de vista

Este lunes 17 de abril la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto de La Plata y otras organizaciones convocan a acudir al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para reunirse con la Direcci贸n de Bienestar Estudiantil y realizar un pedido de informe sobre las garant铆as de acceso al derecho al aborto de estudiantes de la UNLP. Por ANRed

#SeguimosenCampa帽a es el lema que impulsa la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto para manifestar que la implementaci贸n sigue encontrando obst谩culos, barreras pol铆ticas, objetores, sigue habiendo presas por abortos y eventos obst茅tricos y se sigue criminalizando a quienes garantizan la IVE y la ILE. En el caso de La Plata, el correcto funcionamiento de la Consejer铆a de Salud Sexual y Reproductiva fue interrumpido por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Sobre esta y otras situaciones se expidi贸 la Campa帽a Nacional por el derecho al Aborto de La Plata que expuso su preocupaci贸n a que formen parte de una pol铆tica de recorte presupuestario de la UNLP donde la variable de ajuste sean los derechos de les estudiantes. Es por esto que desde Campa帽a y todas las agrupaciones y otras organizaciones convocan a una acci贸n el lunes 17 a las 11hs en el Rectorado, calle 7 entre 47 y 48. El objetivo es concretar una reuni贸n con la Direcci贸n de Bienestar Estudiantil y realizar un pedido de informe sobre las garant铆as de acceso a nuestro derecho al aborto como estudiantes de la UNLP.

A ra铆z de que el 24 de Enero de 2021 entr贸 en vigencia en todo el territorio nacional la Ley N潞 27.610 de Acceso a la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Direcci贸n de Bienestar Estudiantil de la UNLP se cre贸 la Consejer铆a para implementar el servicio de acceso al aborto, que consta de una ecograf铆a pre-aborto, el acompa帽amiento, la medicaci贸n y una ecograf铆a post-aborto. Como indica el comunicado, todo esto de manera gratuita para cualquier estudiante de la UNLP hasta que se decidi贸 recortarlo.

芦A efectos pr谩cticos la UNLP no garantiza el derecho al aborto禄, denuncia la Campa帽a y puntualizan que 芦en las 煤ltimas semanas nos hemos enterado que desde la gesti贸n de esta secretar铆a se dio la orden de quitar la ecograf铆a postaborto, que es fundamental para asegurar la eficacia del procedimiento芦.

Adem谩s detallan otras situaciones que ponen de manifiesto el desfinanciamiento para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de les estudiantes. 芦Cabe destacar que la UNLP posee un ec贸grafo propio que est谩 fuera de servicio y no se est谩 considerando el arreglo del mismo. Al d铆a de hoy no se puede acceder a un turno por formulario virtual y si se solicita por redes te mandan al servicio de salud de la provincia sin hacer la correcta derivaci贸n, (que es con historia cl铆nica y asegur谩ndote la atenci贸n)禄.

El recorte en el derecho al aborto puede afectar de manera seria al estudiantado de la universidad p煤blica que tiene condiciones socio econ贸micas m谩s delicadas que el o la estudiante local. De m谩s de 100 mil estudiantes que posee la UNLP el 40% provienen del interior de la provincia y un 9 % provienen del resto de las provincias del pa铆s.

Al respecto la gacetilla expone: 芦Sabemos que estas situaciones para las personas que vienen a estudiar a la UNLP son complejas, por lo general no tienen obra social, no conocen los centros de salud ni c贸mo funciona el servicio de salud provincial; a esto se suma el colapso que existen en los hospitales provinciales ya que el presupuesto y la cantidad de profesionales que se dedican a este servicio no aument贸 a pesar de haberse aprobado la ley ya hace m谩s de dos a帽os禄

A su vez se帽alan que en la misma sinton铆a, hace m谩s de un a帽o que no hay avance del proyecto que la Facultad de Ciencias Exactas y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunciaron sobre investigaci贸n y producci贸n de mifepristona, droga que es recomendada por la OMS para reducir el dolor y aumentar la eficacia de la pr谩ctica m茅dica con misoprostol de interrupci贸n.