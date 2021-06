–

June 28, 2021

Desde Shalaketa Araba nos hacen llegar la denuncia sobre las condiciones de las comunicaciones en Zaballa, que se alargan ya varias semanas y que impiden las comunicaciones de las personas presas con sus familiares y amigxs. Nos animan a que llamemos a la Instituci贸n a preguntar por esta situaci贸n y su soluci贸n:

鈥淪eg煤n nos han informado algunas visitas de presxs en Zaballa, los locutorios (con cristales) que funcionan por tel茅fono a los dos lados, llevan averiados varias semanas y eso, claramente, impide la poca comunicaci贸n entre los presxs y sus familias/ amigxs.

Parece ser que de los quince locutorios que disponen para comunicar con familias y amigxs, SOLO FUNCIONAN DOS. Del mismo modo, de los siete u ocho locutorios que existen para lxs abogadxs, SOLAMENTE HAY UNO H脕BIL!!

Es evidente dada la dejadez ante esta situaci贸n que no es una prioridad para la c谩rcel el arreglar la aver铆a y eso conlleva consigo que muchas visitas, viniendo de lejos para comunicar pocos minutos, lo hagan mal o que directamente no puedan porque NO SE ESCUCHAN TRAS EL CRISTAL!!!!!

Desde Salhaketa denunciamos otra vez las irregularidades de lxs responsables de Zaballa y pedimos que la c谩rcel cumpla los derechos m铆nimos que tienen los presxs para comunicarse y que no lo compliquen m谩s, ni se alargue m谩s esta situaci贸n tan frustrante! Facilitar alternativas y no dejar sin comunicar a las visitas!鈥

————-

Como ya informamos el pasado lunes, lxs presxs de Zaballa llevan varias semanas sin poder comunicar bien con sus visitas ya que los tel茅fonos en los locutorios est谩n averiados y nadie hace nada!

Desde Salhaketa Araba y el colectivo APEL convocamos a que todo el mundo llame a la c谩rcel de Zaballa al tel茅fono 945318600 de centralita o al 945318611 del gabinete de direcci贸n en horario de ma帽ana ( de 9 a 14h aprox.) para preguntar porque no han arreglado los locutorios, exigir que lo hagan y recordar que lxs de dentro tienen nuestro apoyo! Aunque dejen de coger seguimos llamando!

Este fin de semana muchas familias y amigxs van a encontrarse con la misma situaci贸n que semanas atr谩s ya que la c谩rcel no se ha movido en absoluto para arreglar una simple aver铆a.

Lxs de dentro no estan solxs!

———

DENUNCIAN QUE LOS LOCUTORIOS DE ZABALLA LLEVAN AVERIADOS SEMANAS

SALHAKETA-ARABA Y APEL DENUNCIAN QUE LAS AVER脥AS PERJUDICAN LA COMUNICACI脫N ENTRE LOS PRESOS Y LOS AMIGOS, FAMILIARES Y ABOGADOS QUE LES VISITAN. CON EL FIN DE FORZAR LA SOLUCI脫N, PIDEN A LOS CIUDADANOS QUE HAGAN LLAMADAS A PRISI脫N.

Algunos de los locutorios de la c谩rcel alavesa de Zaballa llevan semanas averiados, seg煤n han informado las asociaciones de apoyo a los presos APEL y Salhaketa Araba. De los quince locutorios en los que los presos pueden comunicarse con familiares y amigos a trav茅s del cristal y a trav茅s del tel茅fono, s贸lo dos estaban en funcionamiento la semana pasada; uno de los “siete u ocho” para comunicarse con los abogados. El deterioro de los locutorios, explican las asociaciones, “Dificulta a煤n m谩s la comunicaci贸n o la hace totalmente imposible”. Denuncian la irresponsabilidad de la direcci贸n de Zaballa “ya que no han hecho nada para poner soluci贸n a la situaci贸n”.

*Campa帽a para hacer llamadas*

Salhaketa y APEL han lanzado una campa帽a para llamar a Zaballa. Piden a los ciudadanos que llamen a la direcci贸n y a la centralita entre las 09:00 de la ma帽ana y las 14:00 del mediod铆a preguntando cu谩les son las razones de no arreglar los locutorios, exigiendo que los arreglen, y solidariz谩ndose con los presos. La campa帽a se mantendr谩 “hasta que sepamos que las comunicaciones por locutorio se han restablecido por completo”.