De parte de Indymedia Argentina September 12, 2021

Una mujer que tiene internada a su madre en el Hospital Neuropsiqui谩trico Braulio Moyano de la CABA, asegura que al menos 10 pacientes del pabell贸n de adultos mayores no recibieron a煤n la segunda dosis de su vacunaci贸n, aunque son personas de riesgo por edad y discapacidad. 鈥淢i conclusi贸n es que como no votan y hay muchos pacientes que no tienen contacto con sus familias, 鈥榮i no se ve no pasa nada’鈥, dice Mariel Rovito, entre la tristeza y la indignaci贸n.

Redacci贸n: Mar铆a Eugenia Otero. Edici贸n: Fernando Tebele.

Mariel Rovito tiene a su mam谩 internada en el Hospital Neuropsiqui谩trico desde 1984. 鈥淢谩s a帽os que mi edad鈥, dice cuando lo cuenta. No la ve desde diciembre del a帽o pasado porque, explica, 鈥渘os dijeron que no se pueden programar visitas hasta que no tengan la vacunaci贸n completa鈥. Pero la segunda dosis no llega. Por eso decidi贸 denunciar la situaci贸n en un posteo en sus redes sociales y tambi茅n en di谩logo con La Retaguardia. 鈥淢i mam谩 est谩 internada en el Moyano en el pabell贸n de gerontopsiquiatr铆a. Tiene 71 a帽os, tiene EPOC y esquizofrenia residual con el 91% de discapacidad mental鈥, detalla. Rey cuenta que ya se cumplieron todos los plazos l贸gicos y deber铆a tener aplicada la segunda dosis: 鈥淓l 1 de abril recibi贸 la primera dosis de la vacuna Covishield. Ten铆a fecha de la segunda dosis para el 24 de junio y todav铆a no la recibi贸鈥.

Con bronca, afirma que solo en su pabell贸n 鈥渘o es la 煤nica paciente que no recibi贸 la segunda dosis, hay m谩s de una decena sin la vacunaci贸n completa. Son pacientes de riesgo que no recibieron la vacuna todav铆a鈥. En su denuncia, Rovito muestra su preocupaci贸n por 鈥渓a situaci贸n de desamparo y de vulneraci贸n del derecho a la vacunaci贸n que tienen estas pacientes con discapacidad mental鈥, y destaca que la publicaci贸n es porque 鈥測a no s茅 a qui茅n recurrir para visibilizar esta situaci贸n鈥.

Con crudeza, aporta su mirada acerca de por qu茅 cree que no se complet贸 el esquema de vacunaci贸n en el hospital: 鈥淢i conclusi贸n es que como no votan y hay muchos pacientes que no tienen contacto con sus familias, 鈥榮i no se ve no pasa nada’鈥.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/09/sin-vacunas-en-el-moyano.html