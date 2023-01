–

De parte de Indymedia Argentina January 9, 2023

鈥淯na vez m谩s Clar铆n mostr贸 su faceta antigremial de un modo cruel, violento e inhumano鈥: trabajadores de prensa de Ol茅 denunciaron brutales y arbitrarios descuentos en los salarios. El Grupo quiere castigar las medidas de lucha decididas por la Asamblea reclamando aumento salarial.

Compartimos el comunicado:

Represalia contra el leg铆timo reclamo de la Asamblea de Ol茅

Una vez m谩s Clar铆n mostr贸 su faceta antigremial de un modo cruel, violento e inhumano. Quienes trabajamos en Ol茅 comenzamos 2023 con una triste noticia en nuestros recibos de sueldos: a nuestros vapuleados y m铆seros salarios, la empresa decidi贸 descontarles entre 30 y 65 mil pesos como represalia por el plan de lucha llevado adelante por la Asamblea.

De esta manera, el 煤nico diario deportivo del pa铆s -que viene de agotar sus ediciones de papel y productos especiales, adem谩s de multiplicar sus visitas en la web- termin贸 de pulverizar los sueldos de sus laburantes. Jefes, editores y redactores, que en muchos casos ya cobraban por debajo de la canasta b谩sica, sufrieron descuentos del 25%. Una acci贸n arbitraria, injusta y sin ning煤n criterio, solo el de la persona que arm贸 una lista y escribi贸 los nombres, entre los que estaba hasta el de una compa帽era embarazada.

La conducci贸n de Clar铆n/AGEA no escucha, no dialoga, no comprende la situaci贸n de nuestras familias y hogares. Y castiga de forma implacable los reclamos despu茅s de negarse sistem谩ticamente al pedido de una mesa de negociaci贸n. 驴Qu茅 pretende de sus empleados y empleadas? 驴Que simplemente callen y acepten la degradaci贸n de sus condiciones de vida, laborales y salariales?

Para palear el despiadado ataque de la empresa, desde la Asamblea de Ol茅 decidimos abrir un fondo de lucha (abajo, los datos para aportar), con el apoyo de nuestra Comisi贸n Interna y nuestro sindicato, el SiPreBA, para reintegrar al menos una parte de las p茅rdidas econ贸micas ocasionadas por la adhesi贸n a las medidas de fuerza.

No nos han disciplinado. Seguiremos luchando por nuestros sueldos y por el orgullo y dignidad de nuestro oficio.

Asamblea y Comisi贸n Interna de Ol茅 鈥 SiPreBA

Enero de 2023