–

De parte de Indymedia Argentina May 14, 2022 132 puntos de vista

Balas, golpes y detenciones arbitrarias fueron el resultado de la intervenci贸n de la Unidad T谩ctica de Operaciones Inmediatas de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires en Villa Itat铆. La violencia se despleg贸 contra j贸venes menores de edad, lo que fue denunciado ante la justicia. La Comisi贸n Provincial por la Memoria, como Mecanismo local de prevenci贸n de la tortura, interviene acompa帽ando a las v铆ctimas, y pidi贸 que se investigue y sancione el accionar policial ilegal.

鈥淔ue un d铆a como agitado de la polic铆a鈥, describe Itat铆 Colman, la referente del centro cultural y educativo Juanita R铆os de Villa Itat铆, ubicado en el coraz贸n del barrio. Habla de lo que pas贸 el pasado viernes 6 de mayo cuando un operativo policial desbocado despleg贸 su violencia con amenazas, golpes a vecinos y vecinas, detenciones arbitrarias y tiros.

Efectivos de la Unidad T谩ctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Polic铆a de la provincia de Buenos Aires abordaron a un grupo de chicos y chicas que estaban reunidos en la puerta de la organizaci贸n. 鈥淓l viernes llego de trabajar a eso de las 20 horas y veo un cami贸n gigante lleno de polic铆as. Le mando un mensaje a una concejal y le pregunto si hubo problemas, me dice que algo hab铆a pasado temprano en La Cava, otro sector del barrio. Al rato llega corriendo mi hermana y me dice 鈥榝ijate porque a Martina la agarro la polic铆a en la esquina y le puso contra la pared鈥. Ella es mi hija, tiene 15 a帽os, entonces salgo y cuando llego estaba una barrera policial que no nos dejaban ingresar a la cuadra鈥, repasa Itat铆.

La referente empez贸 a preguntar por el responsable y motivos del operativo cuando vio que su hija hab铆a terminado boca abajo en el piso. 鈥淓lla estaba en el piso y la estaban pisando. Y les digo 鈥榚s menor 驴c贸mo le vas a a hacer eso?鈥, entonces llamo al referente de la UTOI porque en el barrio tenemos articulaci贸n y laburo con la secretaria de seguridad, y ah铆 agarran a mi hija y la ponen contra el patrullero y le digo a una compa帽era que filme鈥, describe.

Sucedi贸 el pasado viernes en Villa Itat铆, Quilmes. Enfrentamientos entre vecinos y polic铆as, cuando efectivos de la UTOI acudieron al 鈥淐entrol Educativo y Cultural Juanita Rios鈥, con el fin de identificar a un grupo de j贸venes que de encontraba en el lugar. pic.twitter.com/LfRXupape8 鈥 BairesNews (@baires_news) May 9, 2022

La secuencia sigui贸 con la detenci贸n arbitraria de otro de los chicos del barrio. 鈥淢e piden que me lleve mi moto y cuando un chico al lado m铆o la agarra lo toman del cuello y se lo llevan. Estaban re sacados鈥, relata. El chico se desvaneci贸 en el camino mientras lo llevaban del cuello y aun as铆 lo subieron al cami贸n. Cuando Itat铆 quiso que lo soltaran, la golpearon.

Al joven lo llevaron sin explicaci贸n alguna y estuvo aproximadamente una hora dando vueltas en el patrullero. Desde la CPM se帽alaron que 鈥渆stas acciones son innecesarias, desproporcionadas e irracionales, m谩s cuando son ni帽os, ni帽as y adolescentes los que la padecen, por lo que podemos presumir en un primer an谩lisis que estas acciones ilegales de la fuerza se constituyen en apremios ilegales y torturas鈥, y solicitaron a Asuntos Internos que se investigue este accionar y se informen las medidas adoptadas.

Ahora desde el barrio, acompa帽ados por la asociaci贸n civil Gremial de Abogados y Abogadas hicieron la denuncia penal por lo sucedido ante la justicia. Desde el Ministerio de Seguridad les aseguraron que realizaron tambi茅n la gesti贸n pertinente ante Asuntos Internos.

鈥淐on todo lo que venimos trabajando en el barrio no podemos dejar que esto pase. 驴Por qu茅 hab铆a tanta cantidad de polic铆a?, 驴qu茅 hac铆an pidiendo documentos, parando gente?鈥, se pregunta Itat铆 a煤n sin respuestas.

Desde la Comisi贸n Provincial por la Memoria, en su car谩cter de Mecanismo local de prevenci贸n de la tortura, solicitaron que la Fiscal铆a N掳1 de Quilmes realice una investigaci贸n exhaustiva aplicando los principios rectores en este tipo de casos y, en particular, el apartamiento de la polic铆a de las diligencias de la causa. Tambi茅n se pidi贸 un informe preliminar sobre los avances de la investigaci贸n.

Fuente: https://www.andaragencia.org/denuncian-violencia-policial-en-itati/