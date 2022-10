–

Diversas organizaciones denuncian la 芦persecusi贸n, hostigamiento, violencia y difamaci贸n que se ha ejercido y se sigue ejerciendo禄 sobre Noelia Aguilar Moriena, Pamela Mackey, Cintia L贸pez y Daniela Ch谩vez, integrates de la Comisi贸n Organizadora del 35掳 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries de San Luis, por denunciar las malas pr谩cticas verticales y patriarcales del grupo estudiantil universitario San Luis Independiente que, en alianza con el gremio UPCN, tienen 芦en sus manos los registros y las conclusiones de los talleres, algo que en ninguna de las 19 asambleas hab铆a sido acordado, ni siquiera planteado禄, dado que 芦las conclusiones de los talleres no deben ser tuteladas, no le pertenecen a la comisi贸n organizadora y no pueden ser manipuladas ni modificadas禄. 芦El Encuentro fue obra de un espacio plural y colectivo que con mucho trabajo gestion贸 tensiones. No obra de un espacio pol铆tico ni de funcionarias/es que pretenden capitalizar nuestro activismo禄, remarcan. Por ANRed.

As铆 se expresa un amplio arco de organizaciones en un comunicado (al que se puede acceder para adherir la firma aqu铆): 芦con mucha emoci贸n compartimos que el 35潞 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries fue un encuentro hist贸rico. Luego de tres a帽os de trabajo cotidiano y sistem谩tico, hemos logrado que el encuentro salga como lo so帽amos, no sin dificultades. Sabemos que el encuentro es un espacio pol铆tico, pero pol铆tico con l贸gicas no partidarias. En el encuentro no se vota, nos organizamos a trav茅s de comisiones de trabajo, no hay organizaci贸n jer谩rquica. El encuentro construye colectivamente sus posicionamientos, m谩s all谩 de los gobiernos de turno, es decir, es aut贸nomo芦.

En la misma l铆nea, agregan: 芦la comisi贸n organizadora de este 35潞 Encuentro Plurinacional estuvo conformada por diferentes sectores, organizaciones feministas, transfeministas, barriales, sindicatos, partidos, sindicatos, mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales, no binaries autoconvocades. A muches les convocaba la organizaci贸n del 35潞 Encuentro, pero para otres fue 鈥榰n trampol铆n鈥 para disputar, en un a帽o pre electoral, el gobierno provincial. Cabe aclarar que se consensuaron los posicionamientos respecto al discurso de apertura, la construcci贸n de los temas para los talleres, el recorrido de la marcha y todo lo que se refiere a las definiciones pol铆ticas. Todo se construy贸 sobre la base de la autonom铆a pol铆tica de esta comisi贸n, de manera plural, incluyendo todas las miradas. Este proceso no omite tensiones y disputas. Por eso, afirmamos que el Encuentro fue obra de un espacio plural y colectivo que con mucho trabajo gestion贸 tensiones. No obra de un espacio pol铆tico ni de funcionarias/es que pretenden capitalizar nuestra activismo芦, sentencian, y agregan: 芦una de las cuestiones troncales que nos deja el encuentro sabemos que son las conclusiones de los talleres con la que vamos construyendo la agenda pol铆tica del movimiento feminista y transfeminista. Los talleres son coordinados por personas que se ofrecen en ese momento. Una persona coordina y otra hace el registro禄, explican.

芦El segundo d铆a del encuentro, en medio de las tareas propias de un evento de semejante envergadura, algunes compa帽eres advertimos que el grupo estudiantil universitario que prioriza sus intereses partidarios (San Luis Independiente), en alianza con el gremio UPCN, quienes hoy se ubican con Claudio Poggi (candidato a gobernador por el partido 鈥楩rente Unidos por San Luis鈥, del que es parte el bloque de la UCR-Macri) ten铆an en su manos los registros y las conclusiones de los talleres. Algo que en ninguna de las 19 asambleas hab铆a sido acordado, ni siquiera planteado. Porque las conclusiones de los talleres no deben ser tuteladas, no le pertenecen a la comisi贸n organizadora, no pueden ser manipuladas, ni modificadas禄.

Asimismo, agregan: 芦el grupo antes descripto no solo act煤a con una l贸gica vertical, sino tambi茅n patriarcal y su intromisi贸n en las conclusiones de los talleres no fue el 煤nico hecho repudiable. Hubo otras maniobras para obstaculizar, tergiversar, vaciar las responsabilidades que implica el encuentro, ejerciendo una violencia permanente, invisibilizada, que no ha sido 鈥榞rabada para las redes鈥, pero que efectivamente nuestras cuerpas atravesaron禄.

Entre los mecanismos violentos que este sector utiliza, detallan:

芦Difamar de manera personalizada a Pamela Mackey, Noelia Aguilar Moriena, Cintia L贸pez y Daniela Chavez, quienes advertimos esta y otras situaciones de manipulaci贸n.

Insultar, ningunear, violentarnos de manera permanente en todos los grupos virtuales de trabajo.

Agredir y difamar en las instancias asamblearias.

Hacer p煤blicas situaciones que corresponden a la vida privada.

Difundir un video editado y descontextualizado que corresponde a una discusi贸n durante el encuentro, donde se les solicitaba la entrega de las conclusiones a les encuentreres que hab铆an registrado en los talleres.

Etiquetar todas las conductas como 鈥渧iolentas鈥 para desviar el eje de los planteos.

Estigmatizar los espacios de militancia a los que pertenecemos.

Presentarse como 鈥渧铆ctima鈥 de una situaci贸n, utilizando el llanto como manera de sensibilizaci贸n, como el video que una integrante de San Luis Independiente subi贸 a sus redes sociales禄.

Por todo lo se帽alado es que las organizaciones firmantes reclaman 芦Basta de violencia pol铆tica禄, 芦Basta de tutelaje de los partidos en el Encuentro禄, apuestan por 芦m谩s encuentros plurinacionales禄, y apoyan a 芦las compa帽eras que est谩n siendo perseguidas y exigimos transparencia en la socializaci贸n de las conclusiones禄.