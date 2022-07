–

Pasamos a daros cuenta, de las 煤ltimas novedades que se han producido como consecuencia de las denuncias y demandas que tenemos interpuestas contra la empresa, y que como ya os indicamos, empiezan a aflorar. Recordemos que ha sido la Direcci贸n de la Empresa, la que nos ha obligado a acudir a la v铆a judicial o la Inspecci贸n de Trabajo, ante su negativa, por un lado, a respetar los derechos laborales, y por otro, a negarse abrir canales para la negociaci贸n colectiva y el di谩logo. Ello demuestra el tremendo error cometido por la direcci贸n al externalizar las Relaciones Laborales a un despacho de abogados, que como es l贸gico, puede estar defendiendo sus propios intereses de negocio.

Comencemos por las dos denuncias que tuvimos que poner hace ya m谩s de un a帽o, y de las que sorprendentemente no hab铆amos obtenido respuesta alguna por parte de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Una por la negativa a facilitar a esta RLT la documentaci贸n de la operaci贸n de compraventa de la empresa y dem谩s informaci贸n peri贸dica. Y la otra, por vulneraci贸n de derechos en materia de Prevenci贸n de Riesgos y de negociaci贸n colectiva. Realizadas las pesquisas pertinentes ante ese organismo, hemos conseguido averiguar que ambas han sido contestadas hace tiempo, pero curiosamente dichas notificaciones no nos han llegado a la Secci贸n Sindical. Misterios aparte de la correspondencia que llega al centro de trabajo, podemos informar que, en relaci贸n a la primera denuncia, la ITSS requiere a la empresa a que ponga a disposici贸n de la RLT la informaci贸n y documentaci贸n legamente prevista, en el tiempo y forma establecidos, con advertencia de que, en caso de incumplimiento, se iniciar谩 procedimiento sancionador contra la empresa. Como resulta evidente que la empresa no lo ha cumplido, y a pesar de haber tenido tiempo m谩s que suficiente para ello, hemos realizado un 煤ltimo requerimiento, tanto a AT Valor como a JLL para que nos sea entregada. De no recibirla en el plazo razonable que hemos indicado, que concluye en los pr贸ximos d铆as, daremos de nuevo traslado de esta circunstancia a la ITSS para que proceda en consecuencia.

En cuanto a la segunda, estamos a la espera de recibir la resoluci贸n, que hemos solicitado a la ITSS que nos la remita a una direcci贸n distinta para evitar m谩s extrav铆os. En cuanto la recibamos os informaremos al respecto.

Por otro lado, existe una tercera denuncia, en relaci贸n a la imposici贸n unilateral del sistema de Registro de Jornada, que si bien la ITSS ya realiz贸 actuaciones, no eran concluyentes para nosotros, por lo que solicitamos aclaraciones, y adem谩s, exist铆a una ampliaci贸n posterior a dicha denuncia por nuevos hechos. En cuanto tengamos m谩s informaci贸n, os la trasladaremos.

En el 谩mbito judicial, ya tenemos fecha para el juicio por el Conflicto Colectivo que presentamos a causa del intento de fiscalizaci贸n de los dispositivos digitales y del correo electr贸nico de las personas trabajadoras, as铆 como las normas para su uso impuestas unilateralmente por la empresa. El juicio est谩 se帽alado para el pr贸ximo 19 de julio.

Y por 煤ltimo, tambi茅n tenemos se帽alamiento para el juicio por el despido de Antonio, que se celebrar谩 el pr贸ximo 8 de septiembre.

Os seguiremos informando.