Surge a ra铆z de hacerse p煤blico el testimonio de varias j贸venes que denuncian haber sido drogadas y abusadas sexualmente en el Pub Insomnia situado en 脫pera, Madrid

Madrid, 17 nov. 21. AmecoPress. 鈥 El pasado 10 de noviembre, la influencer Sindy Takanashi public贸 un v铆deo en el que denunciaba el abuso sexual con sumisi贸n qu铆mica de una seguidora. La joven, que prefiere permanecer en el anonimato, le explic贸 a trav茅s de un escrito que el camarero del Pub Insomnia de Madrid la habr铆a drogado tanto a ella como al amigo que la acompa帽aba y despu茅s la viol贸.





Seg煤n relata, el trabajador del local se insinu贸 constantemente con ella e insisti贸 en invitarles a los dos a un chupito a partir del cual no recuerdan nada con claridad. Desde ese momento, solo tienen recuerdos por separado.

El amigo recobr贸 la conciencia en el exterior del pub, que ya estaba cerrado. Al ver que no estaba con su acompa帽ante, empez贸 a golpear repetidas veces la puerta met谩lica intuyendo que ella estaba dentro.

Por otro lado, la joven recuerda que el camarero la arrastr贸 por el local mientras ella estaba semiinconsciente, despu茅s tiene una laguna y, posteriormente, vuelve a recobrar el sentido al notar una presi贸n en la vagina. En ese momento vio al camarero sobre ella e intent贸 quitarse repetidas veces hasta que lo consigui贸 pese a que 茅l se opusiera f铆sicamente. Ah铆 se dio cuenta de que 茅l no llevaba preservativo y cogi贸 su m贸vil, que estaba en el suelo e iluminado porque su amigo la estaba llamando desde el exterior. La chica ech贸 a correr y consigui贸 salir por una peque帽a rendija que se hab铆a quedado abierta de la puerta del garito.

Lo siguiente que recuerda es despertarse en el hospital, donde el personal sanitario le dijo que simplemente hab铆a sido una mala borrachera y que no le hab铆an encontrado drogas en la sangre. No le recogieron muestras de la vagina.

Pocos d铆as despu茅s, decidi贸 contarle lo sucedido a su madre, quien, investigando, encontr贸 un hilo de Twitter de unas chicas que denunciaban haber sufrido lo mismo en el Pub Insomnia, aunque a ellas s铆 las hab铆an encontrado drogas en la sangre. Al ponerse en contacto con ellas, le contaron que hab铆a m谩s chicas que dec铆an haber sido drogadas y violadas en ese local.

El v铆deo ha tenido una repercusi贸n inmensa en las redes sociales y han sido much铆simas las mujeres que han relatado en los comentarios una historia muy similar sobre otros bares y discotecas de toda Espa帽a. 鈥淎 una amiga y a m铆 nos pas贸 algo parecido. Con la 鈥榮uerte鈥 de que no nos violaron porque pasamos por casa para ir al ba帽o antes de seguir la fiesta y de ah铆 no salimos. Ten铆amos 18 y 21 a帽os, fue hace 7. Y la desinformaci贸n y miedo hizo que nunca movi茅semos ni dij茅semos nada鈥, contaba una usuaria de Instagram. Otra escrib铆a: 鈥淒istinto lugar, pero a m铆 tambi茅n. Si alguna necesita hablar que sepa que tiene abiertos mis DM. Justicia para todas, no estamos solas鈥.

Cada vez son m谩s los casos de violaciones con sumisi贸n qu铆mica y las nuevas drogas de dise帽o, que no dejan rastro en el cuerpo, anulan la voluntad y provocan amnesia, est谩n dejando a los agresores impunes y a las mujeres en una situaci贸n de vulnerabilidad y peligrosidad intolerable. No deber铆amos tener miedo de salir de fiesta por lo que nos puedan hacer.

Campa帽as contra el acoso y el abuso sexual en el ocio nocturno

En B茅lgica y en Francia tambi茅n se han denunciado casos de agresiones sexuales y violaciones contra mujeres en los bares nocturnos. La semana pasada, centenares de mujeres salieron por las calles de Bruselas con el lema #BalanceTonBar para denunciar esta situaci贸n, que ha ido en aumento desde octubre y que no tiene el respaldo necesario de las autoridades.

Espa帽a se ha sumado a esta campa帽a a trav茅s del hashtag #DenunciaTuBar, que adem谩s ha facilitado un correo (denunciatubar@gmail.com) para que cualquier v铆ctima pueda denunciar de manera an贸nima el abuso o las agresiones sufridas en el ocio nocturno. En solo tres d铆as, ya se han publicado dos testimonios de mujeres que explican haber sido drogadas, una en Alicante y otra en Vigo.

