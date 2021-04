–

Cintia Natalia Caruso est谩 detenida desde hace cinco meses. Primero en una comisar铆a de Jos茅 C. Paz, despu茅s en el penal de Magdalena y desde hace unos d铆as en domiciliaria. La acusan de intento de homicidio de hace dos a帽os en el cual se defendi贸 de un ataque de su ex, Cristian Sebasti谩n Carballo. Por Natalia Arenas* (Cosecha Roja).

Cintia Natalia Caruso denunci贸 por violencia a su ex pareja, Cristian Sebasti谩n Carballo, 18 veces. Durmi贸 en hospitales para no tener que volver a su casa, recibi贸 ensangrentada a la Polic铆a en la vivienda que compart铆an, fue golpeada por 茅l incluso con una de sus hijas a upa. 脡l desobedeci贸 varias veces las medidas perimetrales de la Justicia. Y jam谩s fue sancionado por eso.

En septiembre de 2018, cuando a煤n viv铆an juntxs, una de sus hijas le cont贸 a Cintia que su padre la manoseaba. Ese d铆a ella lo esper贸 y apenas lleg贸 empezaron a discutir. Como siempre 茅l respondi贸 con golpes. Pero esta vez ten铆a un cuchillo. Como tantas otras veces, ella pens贸 que 茅l la iba a matar. Forcejearon, ella logr贸 sacarle el arma y lo apu帽al贸 en el brazo.

La pareja viv铆a en un terreno que compart铆a con otrxs familiares de Carballo. El d铆a de la pelea lxs vecinxs escucharon el griter铆o y entraron a la casa. Entre varixs le pegaron a Cintia patadas y pi帽as. Carballo estuvo en una guardia y a las pocas horas volvi贸 a su casa. A Cintia la familia de 茅l la denunci贸 por intento de homicidio.

Despu茅s de ese episodio Cintia se separ贸 pero segu铆an en contacto porque los unen las dos hijas que tienen en com煤n. La violencia de 茅l no termin贸. Y la persecuci贸n se increment贸 cuando se enter贸 de que ella estaba en pareja con otro hombre y que iba a tener otra hija con 茅l.

As铆 fue que dos a帽os despu茅s de aquel septiembre de 2018, Cintia se enter贸 de que la Polic铆a la estaba buscando y que hab铆a allanado dos domicilios donde hab铆a vivido. El 9 de noviembre de 2020 se present贸 en la Fiscal铆a N掳 23 de Malvinas Argentinas, donde no supieron informarla y la mandaron a la Comisar铆a de la Mujer de esa localidad. La derivaron a la Comisar铆a 1掳 de Jos茅 C. Paz y desde ah铆 la mandaron de vuelta a la Fiscal铆a, donde ahora s铆 sab铆an por qu茅 la Polic铆a la estaba buscando: Cintia ten铆a un pedido de captura por intento de homicidio agravado por el v铆nculo. Su ex hab铆a ratificado la denuncia de 2018.

Con Cintia, la Justicia fue menos ben茅vola que con su ex: ese d铆a qued贸 detenida y estuvo presa cuatro meses en la Comisar铆a 2掳 de Frino, Jos茅 C. Paz. La imputaron por homicidio agravado por el v铆nculo en grado de tentativa y el 18 de marzo de este a帽o la derivaron al penal de Magdalena.

Cintia tiene 39 a帽os y es madre de 7 hijas. No tiene trabajo formal y antes de quedar detenida se dedicaba al cartoneo.

A pesar de que fue ella quien se present贸 voluntariamente a las sedes judiciales y policiales, en primera instancia le negaron la prisi贸n domiciliaria por 鈥渞iesgos procesales鈥, seg煤n confirm贸 a Cosecha Roja el defensor oficial, Ariel Caputo. Reci茅n el mi茅rcoles pasado, y despu茅s de pasar cinco meses presa, pudo volver a su casa y ver a sus hijxs. Mientras contin煤a el proceso de investigaci贸n, esperar谩 el juicio monitoreada con una tobillera electr贸nica.

鈥淧ara la Justicia, o injusticia, fue mucho m谩s importante la denuncia de un violento o de su familia. Siempre hizo caso omiso a las denuncias de Cintia. A partir de que ella se defendi贸 la v铆ctima pasa a ser 茅l鈥, dice a Cosecha Roja Carolina Abreg煤, responsable regional de la organizaci贸n Furia Transfeminista.

Durante todos los a帽os en los cuales fue v铆ctima de la violencia de Carballo, Cintia no pudo contar con muchas personas porque 茅l se encarg贸 de cortar lazos y de amenazar a todxs lxs que quer铆an ayudarla. Furia Transfeminista, una organizaci贸n que este a帽o cumple 5 a帽os de vida y est谩 integrada por sobrevivientes de distintas violencias y familiares de v铆ctimas de femicidio, est谩 apoy谩ndola en este proceso.

El mi茅rcoles que Cintia obtuvo la prisi贸n domiciliaria, Furia Transfeminista hab铆a convocado a una movilizaci贸n en la UFI 23 de Malvinas Argentinas para exigir su libertad y porque el caso no es aislado. 鈥淰emos m谩s casos de mujeres que denuncian, no tienen respuesta de la Justicia, tienen que llegar a defenderse porque son sus vidas o las de los violentos y terminan presas鈥, dice Abreg煤.

鈥淓se es el mensaje que nos da la Justicia machista, mis贸gina y patriarcal鈥, concluye.

Que Cintia tenga el derecho de esperar el juicio en su casa es un avance, pero no es suficiente. Ahora la lucha es por su absoluci贸n.

