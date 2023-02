Thomas E. Donilon

Consejo de Relaciones Exteriores CFR. Lobbista para Fannie Mae (hipotecas), actualmente directivo de BlackRock, el 2潞 fondo de inversiones m谩s importante del mundo. Asiduo del WEF. Miembro de la Harvard . 鈥嶤onsejero de la CIA. Ex consejero de Seguridad Nacional NSC del presidente Barack Obama, introductor de P铆vot asi谩tico. Consejero de exteriores con Clinton. Miembro del Senado delLobbista para(hipotecas), actualmente directivo de, el 2潞 fondo de inversiones m谩s importante del mundo. Asiduo del WEF. Miembro de la Kennedy School . 鈥嶤onsejero de la

Co-Portavoz

Cecilia Mu帽oz

Foundations, trabaja para en think thank Experta en pol铆tica migratoria, Presidenta del White House Domestic Policy Council con Obama, de la Kresge Foundation, administradora de la MacArthur and Joyce, trabaja para en think thank New America

Miembros de la Junta

-David Autor

Economista, es vicepresidente de la American Economic Association, codirector del NBER Labor Studies Program y el JPAL Work of the Future, profesor de econom铆a del trabajo en el Massachusetts Institute of Technology 鈥庘MIT, Phd en la Harvard Kennedy School.鈥

Harvard Kennedy School.鈥 Director de proyectos para la DIA y la (varias ramas). Directivo de -Sameer Bhalotra, especialista en ciberseguridad, CEO de ActZero, Profesor de laKennedy School.鈥 Director de proyectos para la CIA (varias ramas). Directivo de Damballa

-Hal Brands

Bloomberg. Socio del American Enterprise Institute. Aboga por 鈥巈l 鈥渞earme鈥 de Estados Unidos y aconseja a Washington inspirarse en la guerra fr铆a para lidiar 鈥巆on China y Rusia. Geoestratega, economista, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins CSBA y SAIS, miembro de la American Enterprise Institute AEI y estratega de la National Defense Strategy Commission NDSC . Columnista de. Socio del American Enterprise Institute. Aboga por 鈥巈l 鈥渞earme鈥 de Estados Unidos y aconseja a Washington inspirarse en la guerra fr铆a para lidiar 鈥巆on China y Rusia.

ex juez de la corte suprema de California, consejero de justicia de Barack Obama. 鈥嶱reside la Carnegie Endowment for International Peace.鈥 Directivo de la Universidad de Harvard y de la W F Hewlett Foundation. -Mariano-Florentino (Tino) Cu茅llar de la corte suprema de California, consejero de justicia de Barack Obama. 鈥嶱reside la Carnegie Endowment for International Peace.鈥 Directivo de la Universidad dey de la W F Hewlett Foundation.

Republicano de Indiana y presidente del Hudson Institute.鈥 Presidente del Perdue University. Alto Consejero Blacrock como director de empresa. Una nube de empresas, fundaciones y cargos oscurecen su fren茅tica actividad. -Mitchell E. Daniels, Jr., ex gobernadorde Indiana y presidente del Hudson Institute.鈥 Presidente del Perdue University. Alto Consejero con Reagan , miembro de la administraci贸n Bush y director de Presupuestos. CEO del Instituto Hudson. Uno de los 50 l铆deres m谩s influyentes de EEUU. Aparece en libros de reparto de dividendos decomo director de empresa. Una nube de empresas, fundaciones y cargos oscurecen su fren茅tica actividad.

Pent谩gono, especialista en la adaptaci贸n de las fuerzas 鈥巃rmadas de Estados Unidos en funci贸n de la doctrina Rumsfeld-Cebrowski. Miembro del Consejo de Relaciones Exteriores CFR. Hoy presidente de 鈥巐a Metropolitan State University of Denver.鈥 Especializada en contrainsurgencia, jug贸 un papel fundamental en la -Janine Davidson, Piloto de aviones militares, ex subsecretaria de Marina, con varios cargos en el, especialista en la adaptaci贸n de las fuerzas 鈥巃rmadas de Estados Unidos en funci贸n de la doctrina Rumsfeld-Cebrowski. Miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Hoy presidente de 鈥巐a Metropolitan State University of Denver.鈥 Especializadajug贸 un papel fundamental en la Guerra de Libia de la mano del Gral Petraeus.

NED. Ex vicepresidenta de la Confederaci贸n Sindical Internacional AFL-CIO, la central sindical mayoritaria en EEUU.鈥 Tambi茅n exvicepresindeta de la Ford Foundation, especializada en asuntos exteriores y en concreto con -Cathy Feingold, sindicalista, ex directora del Solidarity Center, la rama sindical de la National Endowment for 鈥嶥emocracyEx vicepresidenta de la Confederaci贸n Sindical Internacional AFL-CIO, la centralmayoritaria en EEUU.鈥 Tambi茅n exvicepresindeta de laespecializada en asuntos exteriores y en concreto con el conflicto Aigur . Gestion贸 la desastrosa ayuda americana a Rep Dominicana y Hait铆 despu茅s del Terremoto de 2010.

FDA. Harvard Medical School. Particip贸 en el 鈥巗imulacro que la Conferencia de Seguridad de Munich realiz贸 en 2021 sobre una entonces 鈥巋ipot茅tica epidemia de viruela del mono.鈥 Vicepresidenta fundadora de Programas Biol贸gicos e Iniciativa de Amenazas Nucleares Gates Foundation y Participa en el FEM. -Margaret A. Hamburg, experta nuclear, ex comisionada de la Food and Drugs AdmnistrationMedical School. Particip贸 en el 鈥巗imulacro que la Conferencia de Seguridad de Munich realiz贸 en 2021 sobre una entonces 鈥巋ipot茅tica epidemia de viruela del mono.鈥 Vicepresidenta fundadora de Programas Biol贸gicos e Iniciativa de Amenazas Nucleares NTI , fundaci贸n dedicada a reducir la amenaza a la seguridad p煤blica de las armas nucleares, qu铆micas y biol贸gicas. Es miembro de lay Participa

Republicano de Utah. Asesor de Reagan, fue embajador en China bajo la 鈥巃dministraci贸n Obama y embajador en Rusia bajo la administraci贸n Trump. Actual Directivo de la Ford Company, de , del NTI y Presidente del Atlantic Council. -Jon M. Huntsman, Jr., ex gobernadorde Utah. Asesor de Reagan, fue embajador en China bajo la 鈥巃dministraci贸n Obama y embajador en Rusia bajo la administraci贸n Trump. Actual Directivo de la, d Chevron , dely Presidente del

-Ayana Elizabeth Johnson, bi贸loga y fundadora de Urban Ocean Lab, una ONG think tank 鈥巗obre el calentamiento clim谩tico y la conservaci贸n de los oc茅anos que hace las veces de fundaci贸n. Cofundadora de The All We Can Save Project. Ella coedit贸 el Blue New Deal, especialmente implicada en Oc茅anos, Patagonia y 脕rtico. PhD en Harvard University.

National War College en Washington, -Kristie A. Kenney, exembajadora. Experta en guerra convencional y no convencional. Diplom谩tica, ex consejera de John Kerry. Ex Embajadora en Filipinas, Tailandia y Ecuador. Comprometida por filtraciones de Wikileaks . Su esposo, el embajador en Venezuela, Colombia y Chile, William 鈥嶣rownfield, se consideraba enemigo personal del presidente de Venezuela, Hugo Ch谩vez. Da clases en elen Washington,

-Gilman G. Louie, tecnolog铆a, contacto directo con el complejo-militar-industria: numerosos consejos comerciales y asesores, incluido Maxar Corporation, Lockheed Martin, para el CTO, NavSight Holding, Niantic, Wickr, ZeroFox y Kuprion. Ex presidente de In-Q-tel, empresa de la CIA que se encarga de la big data y computaci贸n cu谩ntica. Hoy 鈥巈s presidente del America鈥檚 Frontier Fund, una asociaci贸n para el desarrollo de la inteligencia 鈥巃rtificial en Estados Unidos.

-Katherine Maher, ex empleada del National Democratic Institute, la rama de la National 鈥嶦ndowment for Democracy NED especializada en tratar con las organizaciones pol铆ticas de 鈥巌zquierda, y especialista en temas del Medio Oriente. Hoy directora de la fundaci贸n Wikimedia, 鈥巆煤pula principalmente de la enciclopedia online Wikipedia.鈥

-James M. Manyika, miembro de la administraci贸n Obama, economista de nuevas tecnolog铆as, ex director de la fundaci贸n McKinsey & Co. Actualmente es vicepresidente de Google/Alphabet.鈥 Profesor en las universidades MIT, Harvard, Stanford, Oxford y Toronto.

-Meghan L. O鈥橲ullivan, especialista en petr贸leo y energ铆a, fue asistente de Paul Bremer/G W Bush cuando este 鈥巈ncabezaba en el Irak ocupado la Coalition Provisional Authority, que no era un aparato p煤blico 鈥巗ino un ente privado. Redactora de Bloomberg. Miembro de la CFR. Destinada en Irak y Afganist谩n. Condujo los di谩logos de paz con Irlanda del Norte en 2013. Hoy preside la Comisi贸n Trilateral y es administradora de la transnacional 鈥Raytheon.鈥 Profesora de Asuntos Internacionales en la Universidad de Harvard.

-Annise D. Parker, ex alcalde lesbiana de Houston y actual presidente del Victory Institute, la 鈥巃sociaci贸n de personas LGBTQI que ocupan cargos electivos en Estados Unidos.鈥 Miembro del Instituto de Pol铆tica de Harvard.

-Vincent R. Stewart, General del cuerpo de Marines, director de la inteligencia militar 鈥巈stadounidense CIA.鈥 Experiencia en todos los aspectos de las operaciones cibern茅ticas, inteligencia y contrainteligencia. Fundador y CEO de Stewart Global Solutions.

驴De d贸nde Proceden? 驴Qui茅n se sienta en la Junta de Estado?

A partir de los datos p煤blicos oficiales, sin indagar en relaciones m谩s profundas, podemos resaltar una serie de caracter铆sticas comunes.

19 son los miembros de la junta, 20 con el Secretario de Estado, los cuales representan una amplia red de intereses pol铆ticos, econ贸micos y sociales.

-Econom铆a: El presidente y otro miembro mantienen cargos en Blackrock. 1 miembro es directivo de Fannie MAE. 3 son los representantes de intereses energ茅ticos, 2 miembros son directivos de compa帽铆as energ茅ticas, destacando Chevron, con lazos con Wall Street y las financieras globales. 5 son expertos en TICs, 2 miembros de tecnol贸gicas, Alphabet, Wikipedia, con fuertes lazos con la CIA.

-Pol铆tica: 3 han sido gobernadores o alcaldes. 2 han sido embajadores. 2 son miembros son del Partido Republicano.

Por lo menos 4 son miembros del CFR, 2 del Atlantic council/OTAN, 1 de la Trilateral.

3 son columnistas en Bloomberg.

Tambi茅n hay representadas agencias como la DIA y FDA.

-Militar: 2 son militares. 4 miembros son reconocidos cargos de la CIA, un 20%, de los cuales 1 es militar con funciones en el Pent谩gono y 1 directivo en Alphabet.

2 est谩n directamente relacionados con empresas armament铆sticas, destacando Maxam, Rytheon y Locked Martin. 2 son miembros del NTI (estrategia nuclear), con experiencia en guerra nuclear.

-Sociedad: 100% son miembros de una infinidad de fundaciones, think thanks y ONGs, entre los que destacan que 2 son miembros de la Ford Fondation, 1 de la Gates Foundation, 1 miembro es de LGTB, 2 miembros relacionados con sindicalismo, 1 ambientalista y 1 con inmigraci贸n.

驴Cu谩les son los rasgos comunes en los 20 miembros del consejo?

1 Representantes Corporativos

Todos son reconocidos por su triple funci贸n de : recaudadores, lobbistas y legisladores. Mercanc铆a pol铆tica, de alto valor operativo pero escaso valor doctrinal y estrat茅gico. son reconocidos por su triple Representantes Corporativos : recaudadores, lobbistas y legisladores. Mercanc铆a pol铆tica, de alto valor operativo pero escaso valor doctrinal y estrat茅gico.

El resultado es doble:

-La defensa prioritaria de los intereses corporativos por encima de los intereses nacionales y

– Errores en la toma de decisiones de Inter茅s Nacional , con la consiguiente p茅rdida de ventajas estrat茅gicas. Errores que no se observan al defender intereses corporativos.

2 Gobierno de Superopresores. La Universidad de Harvard Hay que destacar una instituci贸n sobre el resto, junto con las archiconocidas e infames CIA con el 20% de los miembros. Con un 45% de representantes relacionados con la Universidad de Harvard, esta se ha convertido para las 茅lites mundiales pol铆ticas en un referente mundial del Colonialismo . La mayor铆a de ellos son profesores de universidad o tienen cargos, pero 9 est谩n vinculados directamente con la Universidad de Harvard, el 45%, 2 con el MIT.

Kennedy School se forma a los cuadros de mando capaces de realizar desde iniciativas legales, reformas nacionales estructurales integrales, tratados de libre comercio y todo tipo, a lawfares, golpes de estado en sus m谩s variadas formas, genocidios, o de organizar la Contrainsurgencia y Guerra no Convencional. Se ha calificado como un Superopresor, y es un elemento imprescindible para unificar criterios, como West Point en lo militar, Langley en la seguridad nacional o el Atlantic Council para la OTAN. En concreto, en lase forma a los cuadros de mando capaces de realizar desde iniciativas legales, reformas nacionales estructurales integrales, tratados de libre comercio y todo tipo, a lawfares, golpes de estado en sus m谩s variadas formas, genocidios, o de organizar la Contrainsurgencia y Guerra no Convencional. Se ha calificado como, y es un elemento imprescindible para unificar criterios, como West Point en lo militar, Langley en la seguridad nacional o el Atlantic Council para la OTAN.

Conclusi贸n

la erosi贸n de los Intereses Nacionales es inevitable. El Departamento de Estado responde a la organizaci贸n basada en el Sistema de Esponsorizaci贸n Generalizado , en que los Representantes de las Corporaciones principales ocupan todo tipo de cargos, favoreciendo a sus patrones por encima de los intereses nacionales. Al ser extensivo en la diplomacia, piedra fundamental de la geoestrategia,

Como cab铆a esperar, el 谩rea econ贸mica del departamento est谩 dominado por las financieras trasnacionales, destacando a Blackrock por su relevancia en el consejo, y las industrias estrat茅gicas, en concreto las militares y petroleras. El 谩rea pol铆tica por las instituciones trasnacionales atlantistas y think tanks, destacando la CFR. El 谩rea social… por las trasnacionales. Y el 谩rea militar por la CIA. Destacar el papel relevante que toman las industrias tecnol贸cigas tanto en la difusi贸n como en la recolecci贸n de informaci贸n.

La Universidad de Harvard es a la pol铆tica el equivalente de la Escuela de las Am茅ricas para las 茅lites militares.

Ya adelantamos que uno de los mayores erroes estrat茅gicos de EEUU es intentar acaparar la producci贸n Militar a Escala Mundial con un atraso t茅cnol贸gico de 20 a帽os sobre Rusia, China e Israel a la vez que se pierden mercados (sanciones) y aumentan los costes de producci贸n. La pura fuerza de las leyes de mercados expulsar谩 los productos estadounidenses de circulaci贸n y har谩n que EEUU tenga que imponer su adquisici贸n de una u otra manera (caso de la OTAN).

Salud! PHkl/tctca

___________

Para Saber m谩s