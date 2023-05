–

El Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP) no se ha podido presentar con sus siglas a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de mayo en Turqu铆a por encontrarse en pleno proceso de ilegalizaci贸n por ejercer de firme oposici贸n con una amplia representaci贸n kurda al gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Por eso, ha tenido que participar con el Partido de la Izquierda Verde (YSP) para poder sortear todas las trabas, adem谩s de tener a cientos de sus representantes y militantes en prisi贸n.

Por esta raz贸n, el HDP solicit贸 a diversos partidos pol铆ticos de toda Europa su participaci贸n como observadores internacionales en el proceso electoral.

Entre las distintas delegaciones, se encuentra una de la Candidatura d鈥橴nitat Popular (CUP), de Catalu帽a, con Isabel Chac贸n como cara visible. Sin embargo, Chac贸n y otros integrantes de la delegaci贸n fueron detenidos ayer por la tarde por la polic铆a turca, que les impidi贸 as铆 desempe帽ar su trabajo.

Despu茅s de pr谩cticamente 10 horas de detenci贸n sin asistencia letrada, todas y todos los integrantes de la delegaci贸n fueron obligados a comprarse pasajes de vuelta al Estado espa帽ol. Hasta su regreso, quedar谩n bajo custodia policial.

Ayer, la CUP denunci贸 que la delegaci贸n fue demorada en la comisar铆a de la localidad de Siirt mientras intentaban realizar tareas de observaci贸n electoral.

La delegaci贸n del partido catal谩n alertaron que la polic铆a consider贸 que no sus miembros no estaban acreditados. Luego de esta instancia fueron arrestados.

El domingo, Isabel Chac贸n escribi贸 en sus redes sociales: 鈥淓n la zona de Siirt, en la sede del YSP, a la mayor铆a de nosotros nos han identificado porque la polic铆a considera que no estamos acreditados, nos dejan retirarnos con la prohibici贸n de no volver a ingresar a los colegios, solo hemos llegado a supervisar uno solo, en el que no encontraron irregularidades鈥.

La CUP es una organizaci贸n pol铆tica que se extiende por todos los Pa铆ses Catalanes y que trabaja por un pa铆s 鈥渋ndependiente, socialista, feminista, ecologista y territorialmente justo鈥.

