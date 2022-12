por Eloy Altuve Mej├şa

Considera que, en tanto fenómeno positivo, el deporte no puede ni debe ser sometido a ningún tipo de cuestionamiento de fondo teórico-conceptual; sus problemas son concebidos como distorsiones corregidas por su propia dinámica, puede discutirse la forma, más no el fondo. Por lo tanto, lo necesario e importante por estudiar de él son sus aspectos técnicos, estadísticos y físicos, con el objetivo de mantener y reforzar su carácter positivo.

El positivismo se expresó -y todavía se expresa en buena medida- en la academia con la ausencia del fenómeno deportivo como objeto de estudio desde la Sociología Política: no suele formar parte de los curriculum de las Escuelas de Sociología, ni ser motivo de análisis en los Centros e Institutos de Investigación Sociológica. Esta conducta es la consecuencia práctica del razonamiento positivista: como el deporte es síntesis de virtudes y perfección, no era ni es necesario estudiarlo, si es un fenómeno tan obviamente positivo, de hecho y de derecho provechoso, no tiene nada o muy poco que estudiarse en términos políticos, y mucho menos cuestionarse.

ÔÇó Reconoce que el problema no es simplemente de dirigentes y fue esbozada en 2015 al analizar el esca╠ündalo de corrupcio╠ün del fu╠ütbol por: BBC MUNDO: Considera que no se trata de un mero problema de corrupcio╠ün, individual o de camarillas, sino de la anomia moral e institucional que ha caracterizado la operacio╠ün global de la FIFA. Para Thomas Bach, Presidente del COI, es un problema estructural y no se resolvera╠ü simplemente con la eleccio╠ün de un nuevo presidente. Gianni Infantino al ser elegido Presidente de la FIFA en 2016, indico╠ü que pretendi╠üa restaurar la imagen de la FIFA, se necesitaba implementar las reformas porque la manera en la que hemos vivido y percibido a la FIFA como organizacio╠ün en los u╠ültimos meses no puede continuar.