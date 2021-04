–

De parte de Acracia April 28, 2021 82 puntos de vista

Hoy, leo una noticia sobre un jugador profesional de water-polo, que al parecer hace tiempo que asegur贸 que le gustan los t铆os y que se joda al que no lo apruebe. En un lance del partido, se produjo cierta discusi贸n, y un cretino rival le espet贸: 芦隆C谩llate, maric贸n!禄. Esto, que ya es suficientemente irritante si se hubiera quedado en un calent贸n en plena disputa deportiva, no se termin贸 ah铆 y el idiota hom贸fobo, lejos de disculparse al t茅rmino del partido, reiter贸 el insulto. Como se supone que la sociedad ha avanzado mucho, en cuestiones de respeto a los gustos sexuales de cada cual, sorprende bastante la noticia y muchos se apresuran a pedir alguna medida desciplinaria sobre el est煤pido machito insultador. Para lo que sigan este blog, ya sabr谩n que no soy nada amigo de medidas represivas, aunque habr铆a muchas manera de sancionar comportamientos que afectan al pr贸jimo, y no necesariamente pasan por la intervenci贸n de una autoridad superior coercitiva. Desgraciadamante, este hombre que 芦sali贸 del armario禄 (隆y eso deber铆a dejar de ser necesario, simplemente hay que normalizar y que se joda al que no le guste!), me da la impresi贸n de que es una excepci贸n en el mundo competitivo profesional, tan plagado de 芦virilidad禄, por lo que el asunto invita a una reflexi贸n.

Particularmente, desde muy joven, creo que sin ser aleccionado de ninguna manera, soy una persona muy sensibilizada sobre la cuesti贸n de la condici贸n o gustos sexuales, as铆 como sobre la cuesti贸n de la identidad personal en general. Posteriormente, descubr铆 la teor铆a queer, acerca de que al igual que tantos otros aspectos relativos a la identidad, la sexual es en gran medida un producto de la sociedad y el ambiente en que nos hemos desarrollado. Muy interesante y, a pesar de que se han podido ver cr铆ticas, y por supuesto el debate siempre est谩 abierto sin imposiciones categ贸ricas, creo que es algo a tener muy en cuenta a la hora de edificar una sociedad libertaria. El caso es que desde mi ya extensa vida he vivido situaciones muy similares a la que he narrado en el que la palabra 芦maric贸n禄 se usa como arma arrojadiza, tal vez, para asentar la supuesta hombr铆a del que la utiliza en su paup茅rrima visi贸n de la vida. Recordemos que, oficialmente, no se dej贸 de considerar la homosexualidad una enfermedad hasta hace poco m谩s de 30 a帽os; s铆, en Espa帽a ven铆amos de un r茅gimen repulsivo abiertamente discriminador, del que este actual ha sido deudor en cierta medida, pero era el conjunto de las sociedades humanas, incluso las m谩s 芦democr谩ticas禄, las que consideraban al diferente como una anomal铆a. Ni siempre ha sido as铆, ni tiene por qu茅 serlo, y hablo de muchos aspectos en lo relativo a la sociedad que nos gustar铆a.

An茅cdotas como la que he narrado al comienzo de este texto, las llevamos viviendo toda la vida por parte de botarates (y no solo reaccionarios, lo cual es siempre sorprendente). Por los motivos que sean, a demasiadas personas todav铆a les causa sorpresa que dos personas del mismo sexo se besen, les sorprende de manera condescendiente que existan tantas personas que hayan salido del armario en los 煤ltimos tiempos o, en el peor de los casos, no tardan en recurrir al insulto de rigor, que deja bien claro para ellos su concepto de la 芦normalidad禄. Ayer mismo, en una cafeter铆a escucho a un tipo decir a otro: 芦驴T煤 desde cuando eras mariquita禄? No se dirig铆a a alguien gay, sino que era obviamente un comentario jocoso (y casposo) propio de otros tiempos, que todav铆a asoman; decid铆 esta vez hac茅rselo ver, y aseguro que no soy nada amigo de lo 芦pol铆ticamente correcto禄 (espero que se entienda que no van por ah铆 los tiros), pero el hombre, de cierta edad, no entendi贸 nada y me aclar贸 que se dirig铆a a un amigo en tono de broma. La cuesti贸n es, volviendo al mundo del deporte, que la excepci贸n sigue siendo alguien que normaliza su gusto sexual; en una competici贸n multitudinaria, como es el maldito f煤tbol, no ha salido del armario ni el tato. Y no es de sorprender, ya que los estadios, cuando se vuelvan a llenar, volver谩n a ser focos alienantes donde las masas desahoguen sus pobres cargas existenciales insultando por doquier. Producto de una sociedad que tenemos, que tal vez no haya avanzado tanto.

Juan C谩spar