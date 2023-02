–

De parte de El Topo February 5, 2023 162 puntos de vista

Una caracter铆stica de las sociedades en el capitalismo actual es tratar los problemas sociales solo en el 谩mbito de sus manifestaciones individuales: actuando sobre las personas que sufren en vez de sobre las causas sociales del sufrimiento. En vez de buscar apoyo en sus iguales, muchas personas buscan un psic贸logo que defina sus problemas en t茅rminos personales.

Psicologizaci贸n es el proceso por el cual la psicolog铆a se postula como soluci贸n a problemas que en realidad no son de naturaleza psicol贸gica. Como explica Guillermo Rendueles en su libro Psicologizaci贸n, pobreza mental y desorden neoliberal, mediante la invasi贸n del campo de lo social, por parte de las expertas en psicolog铆a (presentes cada vez en medios de comunicaci贸n, programas sociales, mundo empresarial), la gente va siendo despose铆da de sus saberes comunes para criar a las hijas, para disfrutar del sexo, lidiar con el duelo o luchar contra la explotaci贸n laboral. Y empieza a necesitar los consejos de estos t茅cnicos que le ense帽an a una a vivir (mediante pautas de comportamiento, gu铆as, terapia鈥). Como ocurre con otras ramas de la medicina, se atribuye a la psicolog铆a legitimidad para intervenir y decidir en las etapas vitales: primera infancia, educaci贸n (hoy la psicopedagog铆a desdibuja la pedagog铆a), identidad de g茅nero o envejecimiento; desplazando as铆 los valores y pr谩cticas de cada cultura mediante los que las personas act煤an por s铆 mismas. Parad贸jicamente, la psicolog铆a a veces se atribuye el m茅rito de empoderar a las personas. Pero el empoderamiento real es colectivo y an贸nimo.

La psicologizaci贸n de la sociedad supone un enorme poder, pues permite entrar en aquellos aspectos de la vida privada a los que el Poder no hab铆a conseguido acceder: as铆, se pueden implementar cambios en la subjetividad y h谩bitos de las personas para que sean funcionales a cuestiones estructurales. La industria de la salud mental cumple una funci贸n hasta ahora reservada a la industria del entretenimiento: influir en las creencias o conducta de la poblaci贸n.

Partimos de que la psicolog铆a hegem贸nica, es decir, la m谩s acorde al sistema y la m谩s extendida hoy en d铆a (la cognitivo-conductual), es fuertemente mecanicista, biologicista y, por ello, individualizadora. Pero la psicolog铆a en general busca las causas del sufrimiento en la persona y en su entorno privado, en vez de en la sociedad. A la vez, se psicologizan problemas que son de 铆ndole moral o social, como el acoso escolar, el maltrato familiar o machista, etc. O problemas estructurales: conflictos laborales, despidos, delincuencia, rebeld铆a juvenil, que ven as铆 mermado su car谩cter pol铆tico (para la psicolog铆a positiva sin embargo un despido puede ser una 芦oportunidad禄 para reinventarse鈥). La invasi贸n de las ciencias psi- conlleva que tratemos estas cuestiones como si fueran problemas de comunicaci贸n entre las personas (un mero asunto t茅cnico) o como un problema arraigado en la biograf铆a singular de cada individuo. Cuando el malestar social se expresa en consultas m茅dicas en vez de en las calles y asambleas, algo va mal.

驴El malestar es personal o colectivo?

En los 煤ltimos a帽os parece que se han multiplicado los trastornos mentales, y en parte es as铆, pero si miramos de cerca hay trampa. El estr茅s, el miedo y la angustia tienen efectos psicol贸gicos (es evidente), pero realmente no son tanto problemas psicol贸gicos como sociales. Estos conflictos ps铆quicos son una expresi贸n de las tensiones externas que interiorizamos y en gran medida de la violencia de este sistema: pobreza, burocracia, subida de precios, paro, precariedad, ego铆smo, machaqueo constante de la televisi贸n, soledad, incomunicaci贸n鈥 Y es que cada sociedad tiene su propio tipo de 芦enfermedades禄, esto ya lo document贸 la antipsiquiatr铆a. Igualmente, la depresi贸n, la ansiedad o incluso los pensamientos suicidas no deber铆an ser considerados trastornos mentales, cuando a menudo son la respuesta normal del cuerpo o la psique a los efectos de unas relaciones sociales individualistas o autoritarias. El trastorno ser铆a m谩s bien que, ante todo ello, no mostr谩ramos reacci贸n. Al no ser los citados problemas propiamente mentales (ya que su causa no es un fallo mental) y al no ser problemas de cada uno sino comunes, las soluciones no deber铆an ser de 铆ndole m茅dica ni ata帽en a las psic贸logas, sino a todas nosotras. De ah铆 la necesidad de politizar el malestar como propone el colectivo Espai en blanc. Por ello, el mejor programa de prevenci贸n en salud mental consiste en asegurar el trabajo digno y la vivienda, vivir en ciudades habitables, rechazar la cultura embrutecedora de los medios, luchar contra la explotaci贸n laboral y la contaminaci贸n, crear comunidad鈥

La psicologizaci贸n se da en primer lugar a trav茅s de los medios de comunicaci贸n: el lenguaje de la psicolog铆a est谩 en los anuncios, en las series, en las tertulias de radio, en el telediario, y as铆 cala en nosotras. Los discursos son siempre la avanzadilla de cualquier cambio social: nos percibimos mediante esos conceptos.

Hoy la psic贸loga se convierte en una gerente de nuestro mundo interior, que legitima 芦lo que hay禄 fuera de una misma, una bur贸crata que aplica una misma gama de argumentos posibles con todo el mundo o, en el mejor de los casos, una escucha amiga, una consultora sentimental o una coach. Mediante la terapia, las personas cambian su comportamiento para obtener mejoras, es decir, se adaptan al entorno (resiliencia), en vez de tratar de cambiarlo. La psicolog铆a, tal como funciona hoy, supone una herramienta de despolitizaci贸n. Bajo esta l贸gica individualista, a veces se responsabiliza a la paciente de cuestiones que no est谩n en su campo de acci贸n (芦si te esfuerzas en encontrar trabajo, lo encontrar谩s禄) y que dependen de din谩micas m谩s grandes, que solo pueden ser modificadas en un plano superior: el de acci贸n colectiva. Como dec铆a de broma un amigo, nos resulta muy normal o铆r 芦voy al psic贸logo禄, pero quiz谩s de vez en cuando habr铆a que ir al soci贸logo, es decir, salir de uno mismo, prestar atenci贸n a los procesos sociales, de mayor calado, en los que estamos inmersas sin darnos cuenta y que quiz谩s determinan nuestra vida m谩s que los personales.

Para profundizar en el tema: los libros Contrapsicolog铆a (Dado ediciones), y La sociedad terap茅utica (Ed. Bellaterra); los textos en: http://espaienblanc.net/?cat=10