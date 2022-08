No es sencillo que los trabajos de investigaci贸n que sustentan cambios tecnol贸gicos importantes generen titulares y 鈥搒obre todo si es el caso de los que cuestionan intereses de negocios tan poderosos como la industria farmac茅utica鈥 pueden pasar f谩cilmente desapercibidos.

El trabajo de Moncrieff y compa帽铆a que comento aqu铆 (Moncrieff et al., 2022) responde al hecho de que la hip贸tesis de que la depresi贸n es causada por una alteraci贸n cerebral que compromete la estructura y funci贸n del sistema serotonin茅rgico sigue siendo muy influyente en nuestros d铆as. Como se帽alan en la introducci贸n del art铆culo, sigue figurando como hip贸tesis principal en los libros de texto de psiquiatr铆a, sigue siendo aceptada por los investigadores m谩s influyentes, sigue siendo objeto de mucha investigaci贸n emp铆rica y es ampliamente dada por buena por el p煤blico en general y por profesionales con un papel importante en el manejo de la depresi贸n, como los m茅dicos de cabecera. Lo que los autores se proponen es buscar cu谩l es la base emp铆rica de esa creencia. Y la conclusi贸n que obtienen despu茅s de un riguros铆simo trabajo de la investigaci贸n, es que no hay pruebas consistentes de ninguna asociaci贸n entre serotonina y depresi贸n ni hay ning煤n apoyo emp铆rico a la hip贸tesis de que la depresi贸n puede estar causada por niveles o actividad bajos de serotonina.

Creo que el trabajo es de una importancia enorme, porque nos deber铆a llevar a rechazar, no s贸lo la hip贸tesis serotonin茅rgica de la depresi贸n, sino todo un paradigma, hoy a煤n dominante: el de la psiquiatr铆a que se construy贸 tomando esta hip贸tesis como modelo y, seg煤n el cual, los trastornos mentales ser铆an consecuencia de alteraciones bioqu铆micas de causa fundamentalmente gen茅tica.

Para poner a prueba su hip贸tesis, los autores han realizado una revisi贸n sistem谩tica exploratoria (scoping review) que les llev贸 a examinar las seis 谩reas en las que se ha querido sustentar la hip贸tesis serotonin茅rgica: disminuci贸n de los niveles de serotonina o sus metabolitos, disminuci贸n de los niveles de receptores de serotonina, aumento del transportador de serotonina (que har铆a disminuir los niveles de serotonina disponible), efectos de la depleci贸n de tript贸fano (que tambi茅n se traducir铆a en una disminuci贸n de los niveles de serotonina), polimorfismo del gen transportador de la serotonina e interacci贸n entre el gen del transportador de la serotonina y el estr茅s en la depresi贸n.

Buscaron revisiones sistem谩ticas, metaan谩lisis y estudios de grandes bases de datos en estas seis 谩reas, lo que les ha permitido incluir una cantidad de casos suficientemente grande.

Siguieron una metodolog铆a rigurosa para analizar los resultados utilizando los instrumentos aceptados para ello por la comunidad cient铆fica y designando varios evaluadores independientes para cada medida.

S铆 aparecen, en cambio, niveles m谩s bajos de serotonina asociados al uso de antidepresivos

Encontraron 361 publicaciones, de las que solo 17 cumplieron los criterios exigidos. Llama la atenci贸n la baja calidad de los estudios a la luz de los instrumentos aceptados para medirla.

Los resultados por 谩reas de este trabajo son bastante claros:

Ninguno de los tres trabajos encontrados sobre niveles de serotonina en personas deprimidas pudo demostrar niveles significativamente m谩s bajos ni de serotonina ni del metabolito de la serotonina 5-HIAA en fluidos corporales en las personas con depresi贸n. S铆 aparecen, en cambio, niveles m谩s bajos de serotonina independientes de la depresi贸n asociados al uso de antidepresivos. Ninguno de los dos metaan谩lisis encontrados sobre receptores pudo demostrar niveles m谩s bajos de receptores de serotonina en las personas con depresi贸n. En todo caso aparec铆a 鈥揷ontrariamente a lo que la hip贸tesis serotonin茅rgica har铆a esperar鈥 una disminuci贸n de la actividad de los receptores inhibitorios 1A, que parecer铆a apuntar a una hiperactividad serotonin茅rgica. Los resultados en este campo est谩n oscurecidos por la baja calidad de uno de los dos metaan谩lisis y porque los pacientes estudiados estaban tomando o hab铆an tomado recientemente antidepresivos u otra medicaci贸n psic贸tropa, lo que podr铆a ser causa del hallazgo. Los estudios que intentaban detectar los hipotetizados niveles m谩s altos del transportador de serotonina en las personas con depresi贸n (lo que har铆a disminuir los niveles sin谩pticos de serotonina) no son concluyentes, a veces apuntan a resultados en sentido contrario y est谩n tambi茅n oscurecidos por estar realizados con personas que est谩n tomando antidepresivos. Los estudios que intentaban comprobar si, de acuerdo con lo que podr铆a hacer suponer la hip贸tesis serotonin茅rgica, la depleci贸n de tript贸fano inducida por medios diet茅ticos o qu铆micos (lo que disminuir铆a la serotonina disponible) puede inducir la depresi贸n, no encontraron este efecto en voluntarios en los que se produjo dicha depleci贸n. Los estudios m谩s modernos con grandes bancos de datos gen茅ticos no han confirmado los hallazgos iniciales de estudios con menor muestra, de una asociaci贸n entre el polimorfismo del gen transportador de la serotonina y la depresi贸n, ni de este gen con la especial vulnerabilidad frente al estr茅s para desarrollar un cuadro depresivo.

Los autores resumen sus resultados globales se帽alando que todos los estudios en las 谩reas en las que existen investigaciones que proporcionaron una certeza de evidencia moderada o alta, como los estudios de serotonina y metabolitos plasm谩ticos, y los estudios gen茅ticos y de interacci贸n entre genes y estr茅s, no mostraron ninguna asociaci贸n entre los marcadores de la actividad de la serotonina y la depresi贸n.

Algunas otras 谩reas sugirieron hallazgos sugerentes de una mayor 鈥搚 no menor鈥 actividad de la serotonina, pero la evidencia era de muy baja certeza, principalmente debido al peque帽o tama帽o de las muestras y a la posible confusi贸n por el uso actual o pasado de antidepresivos.

Un 谩rea 鈥搇os estudios de depleci贸n de tript贸fano鈥 mostr贸 pruebas de muy baja certeza de una menor actividad o disponibilidad de serotonina en un subgrupo de voluntarios con antecedentes familiares de depresi贸n. Esta evidencia se consider贸 de certeza muy baja, ya que proced铆a de un subgrupo de estudios intrasujeto, los n煤meros eran peque帽os y no hab铆a informaci贸n sobre el uso de la medicaci贸n, que podr铆a haber influido en los resultados. La investigaci贸n posterior, con numerosos estudios negativos en voluntarios, no ha confirmado el efecto.

Reducir la disponibilidad de serotonina mediante la depleci贸n de tript贸fano no reduce sistem谩ticamente el estado de 谩nimo de los voluntarios

En resumen, la mayor铆a de los estudios no encontraron pruebas de una menor actividad de la serotonina en las personas con depresi贸n en comparaci贸n con las personas sin ella, y los m茅todos para reducir la disponibilidad de serotonina mediante la depleci贸n de tript贸fano no reducen sistem谩ticamente el estado de 谩nimo de los voluntarios. Los estudios gen茅ticos de alta calidad y buena potencia excluyen efectivamente una asociaci贸n entre los genotipos relacionados con el sistema de la serotonina y la depresi贸n, incluyendo una propuesta de interacci贸n con el estr茅s.

Los autores de este art铆culo concluyen que 鈥渆s hora de reconocer que la teor铆a serotonin茅rgica de la depresi贸n no est谩 sustentada emp铆ricamente鈥. Se帽alan algunas consecuencias negativas de que se siga actuando como si s铆 lo tuviera, entre las que se encuentra la inducci贸n de pesimismo y pasividad en las personas con depresi贸n y el riesgo de provocar un uso prolongado de antidepresivos y problemas asociados a esta medicaci贸n.

Pero a mi juicio, la importancia de este trabajo y de todo el que llevan a帽os realizando los autores no es que permite descartar la hip贸tesis serotonin茅rgica de la depresi贸n, sino que, al hacerlo, permite cuestionar el intento de construir una psiquiatr铆a y una visi贸n de la salud mental hoy dominante en la que la p茅rdida de la salud mental estar铆a causada por alteraciones bioqu铆micas que no han podido ser demostradas, pero se han supuesto precisamente a partir de la hip贸tesis serotonin茅rgica de la depresi贸n.

Moncrieff, J., Cooper, R. E., Stockmann, T., Amendola, S., Hengartner, M. P., & Horowitz, M. A. (2022). The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. Molecular Psychiatry. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01661-0

鈥——————

Alberto Fern谩ndez Liria es psiquiatra actualmente jubilado. Ha sido presidente de la Asociaci贸n Espa帽ola de Neuropsiquiatr铆a y miembro de la Comisi贸n Nacional de Psiquiatr铆a y del Comit茅 T茅cnico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.