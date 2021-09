–

Sep282021

DER ER EN KVINDE. Mod ødelæggelsen af naturen, Østrig, Wien.

UDTALELSE FRA DE ZAPATISTISKE SAMFUND I ANLEDNING AF ’DEMONSTRATION MOD ØDELÆGGELSEN AF NATUREN’.

I Wien, Østrig. Oplæst af compañera Libertad, 24. september 2021.

God eftermiddag.

Dette er vores lille ord i en lille historie:

Der er en kvinde.

Hendes hudfarve er ikke vigtig, for hun er i alle farver.

Hendes sprog er ikke vigtigt, for hun forstår alle tungemål.

Hendes herkomst og kultur er ikke vigtig, for i hende bor alle livsretninger.

Hendes størrelse er ikke vigtig, for hun er stor, og kan alligevel være i en hånd.

Alle dage og alle timer, bliver denne kvinde krænket, slået, såret, voldtaget, hånet, foragtet.

En mand udøver sin magt over hende.

Alle dage og alle timer kommer hun til os – mænd, kvinder, andre.

Hun viser os sine sår, sin smerte, sine kvaler.

Og vi giver hende blot trøstende ord i medlidenhed.

Eller vi ignorerer hende.

Måske, som en slags almisse, giver vi hende noget, som kan hele hendes sår.

Men manden fortsætter sin vold.

BÃ¥de vi og I ved hvor det ender.

Hun vil blive dræbt, og med hendes død vil alt dø.

Vi kan fortsætte med kun at give hende opmuntrende ord og medicin mod hendes sygdomme.

Eller vi kan sige sandheden: Den eneste medicin, som kan helbrede hende og gøre hende helt rask, er at konfrontere og ødelægge den der krænker hende.

Og vi kan også, som følge deraf, slutte os til hende og kæmpe ved hendes side.

Vi zapatister kalder denne kvinde for ”madre tierra – moder jord”.

Den mand som undertrykker og ydmyger hende, kan I give det navn, det ansigt og den form som I ønsker.

Vi zapatister har et navn for denne morderiske mand: Kapitalisme.

Og vi er kommet til denne geografi for at spørge – for at spørge jer:

Skal vi fortsat lade som, at dagens tæsk kan lindres med salver og smertestillende midler – når vi ved, at sårene i morgen bliver endnu større og dybere?

Eller vil vi kæmpe ved hendes side?

Vi zapatister har besluttet at kæmpe sammen med hende; kæmpe for hende.

Det er alt vi kan sige jer.

Mange tak for at have lyttet til os.

Wien, Østrig, Europa, planeten Jorden.

24. september 2021.

