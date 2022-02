–

En medio de un repliegue de los principios, la nueva izquierda profundiza en sus males. Mientras, la derecha se rearma y presenta un proyecto para hacer frente a una ola de descontento social. Las grandes manifestaciones de protesta han sido criminalizadas y reprimidas. Con pandemia o sin ella, los asesinatos de dirigentes medioambientalistas, sindicales, campesinos, periodistas, defensores de los DDHH han continuado.

Tambi茅n la militarizaci贸n de la sociedad, junto a la lenta, pero profunda disoluci贸n de la ciudadan铆a pol铆tica. La econom铆a de mercado abre las puertas a la sociedad de mercado. As铆, se crean las condiciones dentro del capitalismo digital para reconvertir el rol de los partidos pol铆ticos, asign谩ndoles la funci贸n de gestores del capital. El proceso de toma de decisiones se traspasa a las grandes corporaciones, FMI, Banco Mundial, agencias calificadoras, trasnacionales del Big Data y la inteligencia artificial.

Si para la derecha no representa un problema, para la izquierda pol铆tica occidental ha supuesto un terremoto, hasta el extremo de caer en una profunda crisis de identidad. No por otro motivo, la contradicci贸n derecha-izquierda pierde relevancia. El estr茅s postraum谩tico, derivado de la ca铆da del Muro de Berl铆n, concluye en desconocer sus or铆genes, sus luchas y objetivo: el rechazo al capitalismo y la construcci贸n del socialismo.

La nueva izquierda, nacida de sus cenizas como el Ave F茅nix, se reconvierte en paloma mensajera de los parabienes del capitalismo digital. Eso s铆, profundiza en las debilidades que la acompa帽an desde sus or铆genes: dogmatismo, sectarismo y personalismo. El mensaje es claro, conmigo o sin ti. Todo aquello que concite duda o provoque la cr铆tica, ser谩 rechazado. Lo caricaturesco de tal circunstancia estriba en la condici贸n veleta de los dogmas. Si primero A, luego, B, luego ni A ni B, mejor C. En cualquier caso, son defendidos con vehemencia y la misma intransigencia. Es cuesti贸n de fe.

No es dif铆cil comprobar como el dogmatismo transita por c铆rculos m谩gicos, donde la verdad revelada sustituye la reflexi贸n pausada. De esta guisa los militantes de la nueva izquierda son unos elegidos, poseen el aura de la gracia divina, hasta trasformar sus organizaciones en sectas. Quienes no comulguen con su fe son enemigos. Hay que acabar con el hereje. Si dentro, expuls谩ndolo, si fuera desacredit谩ndolo. No es casual que los conceptos de sectarismo y dogmatismo tengan vasos comunicantes y se asienten tanto en el orden pol铆tico como religioso. Siempre son los otros los que yerran.

Hoy, en medio de un individualismo extremo, los dirigentes de la nueva izquierda se parapetan en la meritocracia. Son doctores, saben idiomas, tienen 茅xito en sus profesiones, en definitiva, hacen de la pol铆tica una profesi贸n de expertos. Eso forma parte de un ego y un protagonismo desenfrenado. Gracias a las redes sociales desnudan sus verg眉enzas, deben complacer a sus seguidores, opinan de todo, suben fotos de sus cenas, bodas, vacaciones, restaurantes favoritos, 煤ltimas lecturas, series televisivas, hasta sus desenga帽os amorosos, etc. Cientos de miles de ac贸litos en twitter, instagram o facebook le dan el pl谩cet para su ego superlativo. Sin br煤jula, ni alternativa, pierden el norte pol铆tico, salvo para justificar su 茅xito personal. Es la pol铆tica de lo banal y el espect谩culo.

En este cambio de 茅poca, la derecha pol铆tica ha sido m谩s r谩pida en comprender su rol. La reactivaci贸n del pensamiento reaccionario, asentado en el miedo, la mentira, la permanente provocaci贸n, el odio y la violencia verbal continuada, les proporciona un plus a su proyecto de totalitarismo invertido. Apelando a emociones b谩sicas, han sido capaces de generar un estado de 谩nimo proclive a la manipulaci贸n m谩s febril, en la cual sobresale el llamado a defender la unidad de la patria y la civilizaci贸n occidental.

Los fantasmas de un caos generalizado se agitan causando el deseo de orden y seguridad. Las consecuencias son inmediatas, la democracia pierde enteros. El temor a ser invadidos, la defensa de las tradiciones, los valores patrios, la familia, el matrimonio heterosexual, la educaci贸n cat贸lica, se convierten en el programa que cohesiona a todas las derechas. As铆, no pierde el norte. Puede presentarse dividida a las elecciones, para luego reagruparse estrat茅gicamente en un s贸lo frente. Lo observamos en todos los pa铆ses donde el pensamiento reaccionario va copando espacios, en alianza con liberales, conservadores y posfascistas. De all铆 el papel asignado a la ultra o extrema derecha.

Escorar a sus aliados para combatir sin cuartel las opciones de una alternativa anticapitalista y acelerar la transici贸n del capitalismo anal贸gico al capitalismo digital. Deshacerse del patriarcado, poner l铆mites al calentamiento global, asumir ciertos cambios en materia laboral, pensiones, impuestos, derechos para los pueblos originarios, no afectan el modo de producci贸n capitalista, cuya esencia es ser un sistema de explotaci贸n.

Sin embargo, dichas reivindicaciones, en una divisi贸n social del poder, si cabe, pueden ser traspasadas a la llamada nueva izquierda. En s铆 no representan un problema, incluso no agitan fraude, ganan elecciones y acceden al gobierno formal. La derecha lo tiene claro y en eso consiste su fortaleza. Su problema no es el neoliberalismo, es apuntalar el capitalismo. El progresismo no es su enemigo, es su aliado en condiciones de crisis. En caso de incendio, apagar谩n el fuego y salvar谩n los muebles. El resto es irrelevante.

