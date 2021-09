–

Se considera discriminatorio por raz贸n de sexo el ERTE de suspensi贸n de contratos no rotatorio adoptado por una empresa al afectar a trabajadoras que se encontraban en situaci贸n de reducci贸n de jornada.

La empresa, dedicada a la construcci贸n y maquinaria aeron谩utica y espacial, lleva a cabo, en todos sus centros de trabajo, un ERTE de suspensi贸n de contratos por causas productivas. En el periodo de consultas y para el colectivo de mano de obra indirecta, se acuerdan unos criterios objetivos de designaci贸n. Como resultado, en el centro de trabajo de Vitoria, resultan afectadas por la suspensi贸n de forma no rotatoria 8 trabajadores, de los cuales 7 son mujeres con reducci贸n de jornada.

Cinco de esas trabajadoras interponen demanda ante el juzgado de lo social, por considerarlo discriminatorio, la cual es desestimada. Recurren en suplicaci贸n ante el TSJ, que determina:

En cuanto a los indicios de discriminaci贸n, recuerda el TSJ que es el demandante quien debe acreditar que En el presente caso, el hecho de que el ERTE afecte de forma m谩s perjudicial -no rotatoria- a un colectivo en el que la mayor铆a son mujeres con reducci贸n de jornada, constituye tal indicio. En cuanto a la discriminaci贸n por raz贸n de sexo, una vez aportado y admitido el indicio de discriminaci贸n, recae sobre la parte demandada la prueba de que su decisi贸n es razonable y no pretende vulnerarlo

La prohibici贸n de los actos discriminatorios por raz贸n de sexo prevista en la Constituci贸n, determina que se produce la lesi贸n directa cuando se acredita que el factor prohibido -en este caso la reducci贸n de jornada- representa el fundamento de una minusvaloraci贸n o perjuicio laboral, no teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que hayan podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio.

Considera la Sala que si bien el hecho de que la mayor铆a de las personas trabajadoras que han solicitado una guarda legal en la empresa son mujeres noconstituye en s铆 mismo un motivo de discriminaci贸n, ya que es una decisi贸n que toman los/as trabajadores/as sin intervenci贸n de la empresa.

Sin embargo, por m谩s que haya unos criterios objetivos para la aplicaci贸n del ERTE, la empresa no ha destruido o desvirtuado los indicios de discriminaci贸n; por ello los criterios no son razonables, proporcionales y objetivos. Tampoco la empresa ha intentado acreditar que tengan que ser esos y ese orden, no s贸lo en su concepci贸n sino tambi茅n con el resultado peyorativo que ha tenido su aplicaci贸n para estas trabajadoras.

Concluye la sentencia, que la decisi贸n de aplicar el ERTE en forma no rotatoria a dicho colectivo es discriminatoria y condena a la empresa a abonarles una indemnizaci贸n.