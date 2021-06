–

June 15, 2021

La mera invocaci贸n, sin justificaci贸n, de la representaci贸n sindical no puede servir de excusa para acceder a todo tipo de documentaci贸n, que suponga un volcado masivo de datos. S贸lo cuando estos datos personales sean necesarios para el ejercicio de las labores sindicales, podr铆an considerarse excepcionados del preceptivo consentimiento previo de la persona interesada.

La cuesti贸n a resolver consiste en determinar si es contrario al derecho fundamental de la libertad sindical denegar por raz贸n de la normativa sobre protecci贸n de datos, informaci贸n sobre nombramientos estatutarios de personal facultativo, especificando el tipo y fecha de inicio de prestaci贸n del servicio e incluyendo tanto los nombramientos por 芦acumulo de tareas禄 como las 芦sustituciones禄 y otras plazas 芦no estructurales禄.

Para el TS la respuesta a la cuesti贸n planteada debe partir de los contornos de los dos derechos fundamentales concernidos: el derecho fundamental a la libertad sindical y el derecho fundamental de protecci贸n de datos personales.

El derecho a la libertad sindical, adem谩s de su contenido esencial relativo a su propia organizaci贸n sindical y a los medios de acci贸n sindical (huelga, negociaci贸n colectiva y conflictos colectivos), tiene un contenido adicional de configuraci贸n legal, de modo que los actos contrarios a este 煤ltimo son tambi茅n susceptibles de infringir dicha libertad sindical.

El derecho fundamental de protecci贸n de datos personales supone el derecho a controlar el uso de los datos insertos en un programa inform谩tico y su desarrollo normativo exige que los datos de car谩cter personal objeto del tratamiento s贸lo pueden ser comunicados a un tercero, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones leg铆timas del cedente y del cesionario, con el previo consentimiento del interesado.

Por tanto, debe averiguarse si la normativa de aplicaci贸n supone una excepci贸n a la exigencia del consentimiento, dado que la documentaci贸n solicitada implica un volcado masivo de datos. Y, a juicio del tribunal, ninguno de los preceptos invocados describe un supuesto legalmente previsto que excepcione el consentimiento de los interesados, en un caso como el examinado en el que se solicita una cuantiosa e indiscriminada cesi贸n de datos, sin proporcionar una m铆nima explicaci贸n, al tiempo de su solicitud, de la necesidad o relevancia de esos datos para el ejercicio de sus labores sindicales. 脷nicamente cuando estos datos personales son necesarios para el ejercicio de las labores sindicales podr铆an considerarse excepcionados del consentimiento, pero no cuando se encuentran desvinculados o se desconozca su relaci贸n, al no haberse puesto de manifiesto su conexi贸n con dichas funciones sindicales.

La mera invocaci贸n, sin justificaci贸n, de la representaci贸n sindical no puede servir de excusa para acceder a todo tipo de documentaci贸n, si no se quiere por esta v铆a vaciar el contenido del derecho fundamental a la protecci贸n de datos, cuando el titular de los mismos ignore el uso que se hace de sus datos, perdiendo su poder de disposici贸n, en supuestos en los que no se justifica la concurrencia de alguna de las excepciones legalmente establecidas.