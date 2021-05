Desde la Iniciativa por el Derecho a Techo y contra de la Exclusi贸n Social de Gasteiz denuncian la emergencia habitacional que se vive en Vitoria-Gasteiz. Dicen haber conocido situaciones muy dram谩ticas, que el ayuntamiento no atend铆a al no destinar los recursos suficientes. En esta ocasi贸n dencuncian el caso de Koldo, un caso en el que “las instituciones p煤blicas han vuelto a demostrar falta de humanidad y aporofobia”.

Hace unos meses a causa de un desahucio y sin una alternativa viable que no fuese la calle, Koldo se vio obligado a vivir (de manera puntual) en un bar de su propiedad que en la actualidad se encuentra sin actividad. Koldo padece una enfermedad cr贸nica que le causa problemas graves en el coraz贸n por los que deber铆a ser intervenido en un hospital. Sin embargo, relatan, Osakidetza ha decidido no operarle de dicha dolencia porque no podr铆a hacer un post-operatorio 鈥渁decuado鈥, al no vivir en una 鈥渧ivienda digna鈥. Ante esta situaci贸n, Koldo ha acudido en numerosas ocasiones a su trabajadora social del Casco Viejo, quien nunca le ha ofrecido ninguna alternativa ni soluci贸n. Seg煤n manifiestan, 芦su situaci贸n actual es tan precaria que se ha visto obligado a acudir a urgencias con asiduidad禄.

El pasado enero, la polic铆a municipal de Vitoria-Gasteiz al ver luz dentro del establecimiento llam贸 a la puerta y fue identificado. Ese d铆a no le dijeron que estuviera cometiendo ninguna ilegalidad, pero a las pocas semanas recibi贸 una carta del servicio de edificaciones del ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz en el que se le ordenaba y citan textualmente: 鈥渆l cese definitivo del uso vividero del local鈥 y se le advert铆a 鈥渜ue el incumplimiento de la orden dada por esta administraci贸n dar谩 lugar mientras persista a la imposici贸n de sucesivas multas coercitivas, por plazos de un mes y cuyo importe ser谩 de 600 euros鈥.

En definitiva, resumen, 芦no solo no le operan, neg谩ndole un derecho universal como es la asistencia m茅dica, sino que adem谩s le proponen para sanci贸n por no tener una alternativa habitacional que no sea su propio bar.禄

芦Los servicios sociales del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz conocen la situaci贸n, pero el retraso en ofrecerle una vivienda adecuada le est谩 impidiendo ser operado por Osakidetza.禄 芦Y en vez de resolver sus problemas de una vivienda digna en la que hacer un postoperatorio, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hace un uso totalmente torticero del derecho para empeorar su precaria situaci贸n禄. Califican de 芦acto inhumano禄 el hecho de 芦multar a una persona en situaci贸n de marginalidad, que vive en un bar de su propiedad de manera ocasional como 煤nica opci贸n para no vivir en la calle禄.

Recuerdan que, 芦a d铆a de hoy, el Ayuntamiento sigue sin prestar la atenci贸n que las vecinas y vecinos con problemas de vivienda se merecen禄, y preguntan, 芦驴A qu茅 esperan? La situaci贸n es insostenible, y desde la Iniciativa por el Derecho a Techo y contra de la Exclusi贸n Social de Gasteiz exigimos que se atienda y se d茅 una alternativa habitacional a Koldo, y a todas y cada una de las personas que lo necesiten.禄

Terminan exigiendo que 芦es necesario que desista la criminalizaci贸n de estas personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad y es tanto lamentable como vergonzoso que el ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz lleve a cabo actos de este tipo que demuestran una actitud aporof贸bica y una falta de voluntad pol铆tica por mejorar la situaci贸n.禄

https://halabedi.eus/es/derecho-a-techo-denuncia-el-caso-de-koldo-y-acusan-al-ayuntamiento-de-falta-de-humanidad-y-aporofobia/