De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno March 23, 2023 336 puntos de vista

Esta ser谩 una respuesta corta a ciertas declaraciones que han realizado los benevolentes s煤bditos del imperio estadounidense, en la reciente visita de la comitiva enviada del pa铆s referido. Antes de pasar a eso, queremos decir que es lo que vimos/escuchamos en estos d铆as de posicionamiento sobre nuestros territorios (el Istmo de Tehuantepec). Pr茅stamos atenci贸n a los elogios que se lanzaron unos a otros, la comitiva estadounidense y el Ejecutivo Federal, como una forma de ocultar la pretensi贸n norteamericana de controlar la regi贸n del Istmo de Tehuantepec. Nos percatamos de sonrisas y una sumisi贸n exacerbada de nuestros supuestos representantes y de una amplia gama de la poblaci贸n (v茅ase la siguiente imagen, que bien podemos nombrar como 鈥渃uando el pueblo alaba a los conquistadores鈥: https://cutt.ly/o4WXtPP), ante una delegaci贸n bipartidista que busca consolidarse como la principal potencia econ贸mica del mundo, a costa del sacrificio de nuestra regi贸n, nuestros pueblos, nuestra vida y nuestro futuro.

Ahora s铆, pasemos a la respuesta.

Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, gente en su gabinete, gobernadores y pol铆ticos de todo nivel, se han personificado en el poder y con el discurso de ser parte de una larga鈥 largu铆sima trayectoria como Luchadores Sociales; nos dan a entender con sus recientes declaraciones que el ser eso 鈥擫uchadores Sociales鈥, para ustedes consisti贸 siempre en buscar un beneficio econ贸mico o cargo p煤blico, mediante negociaciones. El actual gobierno del estado de Oaxaca nos llama a un 鈥渄i谩logo鈥. y posteriormente, en presencia de la comitiva de gringos, AMLO declara que: 鈥渟e van a quedar esperando鈥.

Nos vamos a quedar esperando 驴QU脡? 驴驴驴 Que nos asesinen, que nos desaparezcan, que nos encarcelen, que nos desplacen ??? 驴驴驴 Es una amenaza, una advertencia u otro de esos absurdos chistes ma帽aneros ??? Desde el a帽o 2021 a la fecha, el gobierno municipal, estatal y federal, son los que para poder cooptarnos, han venido a ofrecernos dinero, maquinaria, pavimentaci贸n y toda una serie de beneficios que han consistido en condicionar las necesidades reales de nuestras comunidades, y que por derecho nos corresponden, siempre y cuando acept谩ramos la instalaci贸n del Parque Industrial. Y desde el a帽o 2021 a la fecha la respuesta sigue siendo la misma: NOSOTROS/AS NO ESTAMOS ESPERANDO NADA NI LES ESTAMOS MENDIGANDO NADA, ATENTAR CONTRA NUESTROS TIERRAS DE USO COM脷N DE EL PITAYAL, ATENTAN CONTRA NUESTRA VIDA COMO COMUNIDAD IND脥GENA.

Ante este acuerdo de nuestra Asamblea Comunitaria de Puente Madera, y al no aceptar negociar nuestras tierras y vida comunitaria, hemos sido objeto de criminalizaci贸n, agresiones, amenazas, hostigamientos y una serie de violencias alimentadas por las declaraciones de quienes representan el poder en el gobierno federal y estatal. Nos piden di谩logo, paz y respeto, pero nos se帽alan y difaman cada vez que tienen la oportunidad, Hemos aceptado el di谩logo, siempre y cu谩ndo exista igualdad de condiciones en la mesa, sin demandas penales, sin 贸rdenes de aprehensi贸n, sin condiciones, sin amenazas.

Desde la regi贸n de inter茅s geopol铆tico, declaramos nuevamente que:

NO A LA ENTREGA DE LA FRANJA 脥STMICA A LOS INTERESES EXTRANJEROS

NO A LA MILITARIZACI脫N, NI AL INTERVENCIONISMO GRINGO

NO AL CORREDOR INTEROCE脕NICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

EL ISTMO NO SE NEGOCIA, NO SE VENDE, NI SE ENTREGA. EL ISTMO SE DEFIENDE Y SEGUIR脕 DEFENDIENDO CON DIGNIDAD Y RABIA

Atentamente.

Asamblea Comunitaria de Puente Madera

Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio 鈥 APIIDTT