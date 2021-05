En Catalu帽a y en el conjunto del Estado, 2020 ha vuelto a ser un a帽o negro en cuanto a la prevenci贸n de riesgos y la salud laboral. El a帽o de la pandemia, el confinamiento y las restricciones a la movilidad, el teletrabajo y los largos periodos de suspensi贸n de la actividad por los ERTE, la estad铆stica de accidentes de trabajo no ha disminuido, como se hubiera podido esperar, sino que en algunos aspectos ha sido incluso m谩s dram谩tica. De hecho, la peor estad铆stica en casi una d茅cada, especialmente en Catalu帽a, donde la cifra de accidentes de trabajo mortales ha aumentado un 20% respecto 2019. Durante el pasado a帽o, casi 100 personas perdieron la vida en el trabajo en Catalu帽a. En Espa帽a, cada d铆a mueren 2 personas como consecuencia del trabajo, 14 sufren un accidente grave y m谩s de 1500 se accidentan levemente.

Las muertes son, sin duda, la cara m谩s tr谩gica de estos datos. Pero no la 煤nica que sirve para demostrar que, en Espa帽a, el camino por recorrer en materia de prevenci贸n y seguridad en el lugar de trabajo a煤n es muy largo antes de que nuestra estad铆stica de siniestralidad se equipare a la realidad de la mayor铆a de pa铆ses de la UE. En el 2020, y en todo el Estado, se contabilizaron 485.365 accidentes laborales con baja m茅dica. Un dato abrumador. Y a煤n hay m谩s, porque cuando hablamos de seguridad y prevenci贸n en el trabajo, tambi茅n lo hacemos de las enfermedades profesionales, donde constantemente nos encontramos ante el grave problema que supone la falta de diagn贸stico y reconocimiento del origen laboral de muchas patolog铆as, especialmente casos de c谩ncer y afectaciones ps铆quicas, pero tambi茅n un gran n煤mero de trastornos de diversa naturaleza, sobre todo los de car谩cter musculoesquel茅ticos que generalmente tienen que ver con la realizaci贸n de movimientos repetitivos y la adopci贸n de posturas forzadas en el transcurso de nuestra pr谩ctica laboral diaria.

Varias estimaciones se帽alan que, como m铆nimo, un 20% de las bajas consideradas como derivadas de enfermedad com煤n en realidad han sido provocadas por el trabajo y deber铆an figurar como enfermedad profesional, situ谩ndonos a la cola de Europa en en cuanto al reconocimiento de patolog铆as laborales.

A la pr谩ctica, esta falta de reconocimiento supone una vulneraci贸n de nuestros derechos y un importante perjuicio para las personas enfermas, tanto en t茅rminos econ贸micos como sanitarios. Debemos tener presente que, en caso de haber enfermado como consecuencia del trabajo y causar baja m茅dica, tenemos derecho, por ejemplo, a percibir una prestaci贸n por incapacidad temporal (IT) mientras nuestro estado f铆sico no nos permita recuperar la capacidad laboral . Pero existe una gran diferencia entre causar baja por una enfermedad com煤n o una profesional. En este segundo caso, tenemos derecho a una prestaci贸n econ贸mica en concepto de IT equivalente al 75% de nuestra base reguladora y desde el primer d铆a de baja, que muchos convenios colectivos complementan hasta el 100% del sueldo. En cambio si el nuestra enfermedad se declara como com煤n, la prestaci贸n econ贸mica comportar谩 tres d铆as sin salario, y cobrar el 60% de la base reguladora entre los d铆as 4潞 a 20潞, no siendo hasta el 21潞 que se empieza a percibir el 75%, y son menos los convenios que complementan las bajas por enfermedades comunes hasta el 100% del sueldo.

Esta no es la 煤nica diferencia sustancial. Para cobrar la baja cuando la enfermedad es com煤n, es necesario acreditar un per铆odo m铆nimo de cotizaci贸n a la Seguridad Social previo a la incapacidad temporal. Este requisito no existe cuando la enfermedad es profesional. Adem谩s, para las patolog铆as de origen laboral queda garantizada de forma absoluta la asistencia sanitaria, sin que la persona enferma tenga que afrontar ning煤n tipo de gasto relacionado con los tratamientos cl铆nicos o farmacol贸gicos que necesite para recuperarse plenamente .

Otra raz贸n por la que tiene importancia que la enfermedad sea reconocida como profesional es debido a que, si mientras estamos de baja finaliza el contrato y pasamos a situaci贸n de desempleo, continuaremos cobrando por nuestra baja y no consumiremos d铆as de prestaci贸n por desempleo. En cambio, si se trata de una enfermedad com煤n, los d铆as de baja s铆 se descontar谩n de nuestra prestaci贸n.

La trascendencia de ver reconocida nuestra enfermedad o accidente como profesional y no com煤n todav铆a se acent煤a m谩s en el supuesto de que la IT sea permanente y, desgraciadamente, la entidad de nuestra afectaci贸n sea tal que no podamos recuperar plenamente la actividad laboral. En este escenario, la diferencia econ贸mica entre las respectivas prestaciones todav铆a adquiere m谩s trascendencia. Adem谩s, en caso que ha existido incumplimiento por parte de la empresa en materia de prevenci贸n a la hora de proteger nuestra salud, tendr铆amos derecho a un incremento del importe de las prestaciones que se deriven y la posibilidad de reclamar una indemnizaci贸n en concepto de da帽os y perjuicios.

Por todo ello, es importante recordar que si padecemos una enfermedad que ha sido calificada como com煤n y no estamos de acuerdo, podemos reclamar ante el INSS para que proceda a una determinaci贸n de contingencia y sea considerada profesional. De este modo, ahora s铆, podremos acceder a todos los derechos econ贸micos y sanitarios que nos corresponden.

https://www.cronda.coop/es/Actualidad/Articulos/Derechos-de-las-personas-que-enferman-por-el-trabajo-o-sufren-accidentes-laborales