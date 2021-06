6 de juliol: Concentraci贸 a Subdelegaci贸 del Govern a les 12h. C/ Mallorca 278 amb Roger de Ll煤ria.

Les reformes laborals dels governs Rajoy i Zapatero, despr茅s de 2 anys de govern suposadament progressista del PSOE i Unides Podem, no han estat derogades ni modificades substancialment. Aix貌 vol dir que les empreses encara tenen les mateixes eines per precaritzar l鈥檕cupaci贸 i permetre鈥檒s continuar destruint llocs de treball a tota velocitat. Tot aix貌 enmig d鈥檜n clima de desmobilitzaci贸 molt preocupant.

Lluny de millorar la qualitat de vida de les persones treballadores, les reformes han 芦cargolat禄 un mercat laboral basat en l鈥檈xternalitzaci贸, l鈥檈speculaci贸 i la temporalitat. El treball estable 茅s gaireb茅 una quimera i, lluny d鈥檃cabar amb l鈥檃tur, l鈥檈stabilitat laboral s鈥檋a convertit en per铆odes continus d鈥 intermit猫ncia.

A m茅s a m茅s, no podem passar per alt que aquesta precarietat del mercat laboral ha representat un augment dels accidents laborals fins a nivells inacceptables. En un any en qu猫 la pand猫mia ha obligat moltes persones treballadores a romandre confinades a casa o teletreballar, hi ha hagut m茅s de 220.000 accidents laborals i 650 morts. Catalunya 茅s la segona comunitat amb m茅s defuncions i no oblidem les seq眉eles de discapacitats i incapacitats provocades per aquests accidents. L鈥檃dministraci贸 auton貌mica nom茅s compta amb 108 inspectores i inspectors de treball a tot el territori per cobrir prop de 3,5 milions de persones treballadores i m茅s de 600.000 empreses.

Per aix貌 entenem que s鈥檋an de derogar les dues reformes laborals del tot. Per prevenir abusos com acomiadaments massius despr茅s de l鈥橢RTO de la pand猫mia, indemnitzacions de mis猫ria en cas d鈥檃comiadament, augment galopant de la temporalitat, desmantellament de la negociaci贸 col路lectiva, la manca de supervisi贸 per part de l鈥檃utoritat laboral en el cas dels Expedients de Regulaci贸 d鈥橭cupaci贸, aix铆 com la reducci贸 dels seus requisits i, com hem comentat, reduir l鈥檃lta sinistralitat laboral.

Les esmenes anunciades, tamb茅 de car脿cter molt puntual i clarament insuficients, no resoldr脿 l鈥檃n猫mia禄 generalitzada que venim arrossegant. Per aix貌 茅s imprescindible que tornem a prendre els carrers, que enviem un missatge clar i contundent i demostrem que, la classe treballadora d鈥檃quest pa铆s, no es doblega a les promeses incomplertes d鈥檜ns o a les amenaces dels altres.

L鈥檃dministraci贸 estatal ha de derogar 铆ntegrament les dues reformes laborals i la Generalitat de Catalunya ha d鈥檌ncrementar els recursos humans i materials per fer front a la xacra dels accidents laborals de manera 脿gil i contundent.

Exigim la retirada de la reforma laboral i unes condicions laborals dignes i justes de feina.

Les persones abans que el capital!

