Antonio P茅rez Collado

Art铆culos Perecederos

La euforia desatada entre los seguidores acr铆ticos de Yolanda D铆az ha durado apenas 48 horas. Ha sido la propia ministra de Trabajo (a la que ya hay quien sue帽a con ver en la Moncloa como presidenta del pr贸ximo gobierno) la que ha matizado que lo de derogar la reforma laboral del PP no hay que tom谩rselo al pie de la letra; que s铆, que se van ha mejorar aspectos de la legislaci贸n laboral para reducir la precariedad de los contratos, pero que t茅cnicamente no es posible una derogaci贸n integral de la reforma de Rajoy. Los que ya somos algo m谩s que maduritos no hemos podido evitar el recuerdo de aquel ingenioso 鈥淥TAN, de entrada no鈥 con el que el PSOE, entonces comandado por Felipe Gonz谩lez y Alfonso Guerra, nos meti贸 de lleno en la alianza militar guardiana del capitalismo despu茅s de haber prometido y jurado que jam谩s lo permitir铆an.

D茅cadas despu茅s Pedro S谩nchez, otro joven y atractivo secretario general de los socialistas, ha recorrido eventos y plat贸s asegurando que en cuanto ganara las elecciones lo primero que ten铆a pensado hacer era derogar la reforma laboral de 2012 (la del PP, para entendernos). Pero una vez investido Presidente ha seguido hablando de esa reforma (no de la que su compa帽ero Rodr铆guez Zapataro firmara en 2010) y paulatinamente ha ido pasando de la derogaci贸n total a los retoques de los aspectos m谩s lesivos, a la modernizaci贸n de las relaciones laborales, etc.

Esa previsible renuncia dej贸 a Podemos la oportunidad de aparecer como la parte del gobierno progresista que se encargaba de mantener firme la decisi贸n de derogar la reforma laboral del PP (curioso que al igual que el PSOE y los sindicatos UGT y CC.OO. el podemismo tambi茅n se olvide de las reformas socialistas y de ciertos pactos sociales que han hecho tanto o m谩s da帽o a la clase trabajadora que los recortes de los populares).

A partir de esa nueva discrepancia entre los socios de gobierno se desat贸 una guerra de comunicados y declaraciones en los que la derogaci贸n o la modificaci贸n de la reforma eran las ense帽as que enarbolaba cada una de las facciones en liza. La oposici贸n y su prensa af铆n tambi茅n hicieron todo lo posible para enrarecer el ambiente y continuar con su campa帽a de acoso al gobierno de coalici贸n; campa帽a pre electoral que va a durar cuatro a帽os, y en los que su 煤nica aportaci贸n al debate son los insultos y las acusaciones de ineficaces, aunque sus berridos no sean verdad o no vengan a cuento en ese momento.

Obligados a pactar para mantenerse en el poder, PSOE y UP no tuvieron m谩s remedio que llegar a un acuerdo de consenso, donde parec铆a que Yolanda D铆az ganaba e impon铆a su voluntad de derogar la reforma de marras. Visto el fiasco que ha representado tal acuerdo podr铆a pensarse que los socialistas le han dado un d铆a de gloria a la ministra, sabiendo que la derogaci贸n pura y dura era inviable鈥 a no ser que se anulase toda la legislaci贸n que desde 1984 nos ha venido quitando a los trabajadores un derecho tras otro, y decidieran acabar con las ETT, las subcontratas, el despido barato, los contratos basura y el resto de recortes. Pero claro, eso parece que no lo quieren ni pensar los progresistas ni los carcas; ni la patronal ni los sindicatos que firman cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios.

Y puestos a dudar de todo, parece puro teatro que teniendo tantos asesores y abogados en plantilla una parte y otra nos hayan estado asegurando que la derogaci贸n era cosa hecha, sin haberse cerciorado antes del recorrido legal que tendr铆a que hacer el proyecto. As铆 que sin pretender desencantar a quienes siguen esperando que desde las instituciones se arreglen nuestros graves problemas, uno apostar铆a por mantener e intensificar la lucha en la calle y en los centros de trabajo. Puede que la militancia y la organizaci贸n desde la base no est茅n de moda, pero a lo largo de la historia ha sido la lucha la herramienta que nos ha permitido conseguir todo lo que ahora estamos perdiendo.