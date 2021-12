–

El viernes 10 de diciembre ocurri贸 un nuevo derrame petrolero en la zona de Vaca Muerta, a 23 kil贸metros de la localidad rionegrina de Catriel y a solo cinco kil贸metros del r铆o Colorado. Desde hace d茅cadas que la poblaci贸n denuncia el accionar de las empresas. Las zonas de sacrificio y el costo socioambiental de Vaca Muerta.

Por Sol Arrieta.

Unos minutos antes del mediod铆a del 10 de diciembre, la rotura en un ducto de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad An贸nima (Oldelval) provoc贸 el mayor derrame petrolero de la 煤ltima d茅cada en la regi贸n norpatag贸nica. Daniel Lezcano es werken (vocero) de la comunidad mapuche Q眉i帽e Chra眉m (que significa 鈥渦n encuentro鈥 en mapuzungun) y vive en el Lote 133 de lo que se conoce como 鈥淓l Medanito鈥. 鈥淐贸mo podemos vivir as铆, sabiendo que la actividad petrolera nos est谩 afectando鈥, reclama. Y explica que, de las 625 hect谩reas que poseen, 200 est谩n afectadas con 鈥減asivos ambientales鈥 y 鈥otros incidentes que vienen ocurriendo鈥.

Lezcano explica que durante el fin de semana lo llamaron de diferentes medios de comunicaci贸n, pero ninguno se hizo eco del peligro concreto que implica el extractivismo para el ambiente todo: la noticia es el episodio como un hecho aislado y no como parte de un modelo.

Oldelval, Petrosud, YPF y el derrame petrolero en R铆o Negro

La empresa que explota ese territorio es Petr贸leo Sudamericano, a la que la estatal YPF otorg贸 la concesi贸n en 2018. Oldelval es la mayor transportista de la zona, que tiene como principal accionista tambi茅n a YPF, y es la encargada de llevar el petr贸leo que se extrae en Neuqu茅n y R铆o Negro hacia el puerto Rosales, en Punta Alta (Buenos Aires), para desde all铆 distribuirlo a las principales refiner铆as del pa铆s.

Petr贸leo Sudamericano explota la cuenca neuquina desde hace m谩s de 25 a帽os; desde 2018 con cuatro 鈥渂loques鈥 en R铆o Negro, 347 kil贸metros cuadrados de tierra, 14 yacimientos y 120 pozos perforados desde entonces, entre los que se encuentra el sitio donde se produjo el derrame petrolero del viernes. Fue denunciada por contaminaci贸n en diferentes oportunidades por las comunidades mapuches Q眉i帽e Chra眉m y Bibiana Garc铆a, sin 茅xito y con persecuciones penales como respuesta a quienes habitan el lugar, adem谩s de cortes de luz y otras medidas en b煤squeda de amedrentar y silenciar los reclamos.

鈥淎ct煤an cuando el problema les estalla en la cara鈥, dice Lezcano con las pruebas frente a los ojos. Una de las denuncias contra la empresa es la quita de las tareas de saneamiento ambiental de los territorios a las empresas familiares del lugar, lo que facilitaba las actuaciones urgentes ante emergencias como el derrame petrolero del viernes, pero que tras la cesi贸n de YPF a Petrosud se modific贸.

Falta de inversi贸n, violaci贸n de derechos y contaminaci贸n

Mauro Gonz谩lez, el abogado que representa a las familias, explica que con el traspaso de la concesi贸n de las tareas de saneamiento se violaron derechos de las comunidades inscriptos en la Constituci贸n Nacional, de R铆o Negro y en el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas.

Gonz谩lez afirma que con lo sucedido este viernes 鈥渆xplot贸 todo鈥. Afirma que el derrame petrolero comenz贸 a las 11:45, y reci茅n a las 17 empezaron las tareas de contenci贸n: 鈥淒ec铆an que demoraron por la falta de mantenimiento, por la reducci贸n de personal y por la falta de empresas dedicadas a eso鈥. Esto 煤ltimo estrechamente relacionado con las denuncias previas a la empresa.

鈥淓stamos ante la presencia de un derrame petrolero muy grande, muy grave鈥, asegura Mart铆n 脕lvarez, del Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Cuestiona la falta de informaci贸n oficial y remarca que 鈥渟er铆a muy bueno que la Justicia pueda intervenir y ver cu谩les son las condiciones que tiene la infraestructura, porque no hay inversi贸n; justamente lo que ven铆a denunciando la comunidad Q眉i帽e Chra眉m, que est谩 en la zona y que sus campos se est谩n viendo afectados producto de la desinversi贸n que han hecho las empresas petroleras y la falta de mantenimiento, lo que genera accidentes de manera recurrente鈥.

Reci茅n 48 horas despu茅s del derrame, la Secretar铆a de Ambiente y Cambio Clim谩tico de R铆o Negro difundi贸 informaci贸n sobre el alcance: unos 1500 metros c煤bicos de crudo invadieron 20.000 metros cuadrados de superficie. Aunque dicen que la empresa ya recuper贸 casi todo el petr贸leo perdido, como si fuera ella la damnificada, para la tarde de este lunes se anuncian lluvias en el lugar y eso puede implicar mayor drenaje de los restos. El integrante de Opsur se帽ala que la Secretar铆a de Ambiente de R铆o Negro 鈥渆st谩 muy cuestionado por parte de todo el movimiento socioambiental, ya que quien est谩 a cargo de la cartera de Ambiente es una empresaria del sector, Dina Migani, que tiene empresas de qu铆micos para las petroleras como su principal cliente鈥.

鈥淎hora se est谩n evaluando las consecuencias, qu茅 plan de remediaci贸n y qu茅 multas se van a realizar鈥, detalla 脕lvarez y agrega que 鈥渢ambi茅n es muy importante cuestionar el nivel de impunidad que suelen tener las petroleras, porque muchas veces no pagan las multas, tienen sanciones y terminan no pag谩ndolas o muy fuera de t茅rmino, muy poca plata, hay que dar un cambio en la l贸gica del control y eso no se puede hacer teniendo a funcionarios que son parte de la industria鈥.

Siete d茅cadas de extractivismo petrolero e impunidad

La Asamblea Ambiental Coli Leuv煤 de Catriel repudia lo sucedido: 鈥淟a localidad de Catriel y sus inmediaciones sufre desde hace d茅cadas derrames constantes de agua de producci贸n y crudo en distintas magnitudes, desde muy peque帽as hasta algunas muy grandes, son moneda corriente, es decir, sucede todos los d铆as del a帽o鈥, afirman. Remarcan que esta contaminaci贸n vulnera de manera permanente la salud y la capacidad de resiliencia del ambiente, como de las personas que viven tanto en el campo como en la zona urbana.

鈥淒esde 1959, a帽o que descubren el primer pozo petrolero en la zona, Catriel y sus inmediaciones est谩n lleno de pasivos ambientales, m谩s lo que se suma a帽o a a帽o鈥, denuncia la Asamblea en un escrito.

Desde el lugar de los hechos, la Asamblea accede a la misma informaci贸n que difunden los medios de comunicaci贸n, pero tienen la ventaja de conocer el territorio. Explican que la napa fre谩tica en el 谩rea tiene una baja profundidad, oscilando en algunos casos entre los dos a tres metros. 鈥淓s la misma napa que aporta directamente a nuestro r铆o Colorado, con el que nos ba帽amos, cocinamos nuestros alimentos, lavamos nuestra ropa, regamos nuestras plantas y cultivos y bebemos nosotros como nuestros animales鈥, alertan.

Explican que el suelo de Catriel es predominantemente arenoso, lo que implica la alta capacidad de filtraci贸n de agua de producci贸n o, en el peor de los casos, de crudo, como ocurre con este 煤ltimo derrame, lo que hace m谩s factible su llegada al r铆o Colorado, que est谩 apenas a cinco kil贸metros del lugar y cuyo curso atraviesa cinco provincias.

鈥淟a remediaci贸n del sitio costar谩 millones de pesos, pero si tuvi茅ramos que monetizar el verdadero costo ambiental que ello implica, seria incalculable, por el valor de los bienes y servicios ecosist茅micos que representan la flora y fauna aut贸ctona en nuestro monte patag贸nico sin contar las afectaciones econ贸micas que pudieran haber incurrido sobre aquellos que viven en dicha zona, sean o no econom铆as de subsistencia鈥, concluyen desde la Asamblea y exigen sanciones.

