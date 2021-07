–

Los manifestantes que derriban monumentos dedicados a esclavistas y genocidas son a menudo acusados de 芦borrar el pasado禄. Sin embargo, sus acciones est谩n obligando a escrutar m谩s de cerca a quienes son honrados por estos monumentos, y esto permite que la historia se vuelva a contar desde el punto de vista de sus v铆ctimas.

Junio 2020

El antirracismo es una batalla por la memoria. Esa es una de las caracter铆sticas m谩s notables de la oleada de protestas que ha surgido en todo el mundo tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos de la polic铆a. En todas partes, los movimientos antirracistas vienen poniendo en cuesti贸n el pasado mediante ataques a monumentos que simbolizaban el legado de la esclavitud y el colonialismo: el general Robert E. Lee de los Confederados en Virginia; Theodore Roosevelt en la ciudad de Nueva York; Crist贸bal Col贸n en muchas ciudades de Estados Unidos; el rey belga Leopoldo II en Bruselas; el traficante de esclavos Edward Colston en Bristol; Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV y autor del infame Code noir en Francia; el padre del periodismo italiano moderno y ex-propagandista del colonialismo fascista Indro Montanelli, etc.

Ya sean derribadas, destruidas, pintadas o grafiteadas, estas estatuas personifican una nueva dimensi贸n de lucha: la conexi贸n entre los derechos y la memoria. Ponen de relieve el contraste entre el estatus de los negros y los sujetos poscoloniales como minor铆as estigmatizadas y embrutecidas, y el lugar simb贸lico dado en el espacio p煤blico a sus opresores; un espacio que tambi茅n conforma el entorno urbano de nuestra vida cotidiana.

Estallidos de iconoclastia

Es bien sabido que las revoluciones conllevan una 芦furia iconoclasta禄. Ya sea espont谩neo, como la destrucci贸n de iglesias, cruces y reliquias cat贸licas durante los primeros meses de la Guerra Civil espa帽ola, o algo m谩s cuidadosamente planeado, como la demolici贸n de la columna Vend么me durante la Comuna de Par铆s, este estallido de iconoclastia da forma a cualquier subversi贸n del orden establecido.

El director de cine Sergei Eisenstein comenz贸 Octubre, su obra maestra sobre la Revoluci贸n Rusa, con im谩genes de una multitud derribando una estatua del zar Alejandro III, y en 1956 los sublevados de Budapest destruyeron la estatua de Stalin. En 2003, como una confirmaci贸n involuntariamente ir贸nica de esta regla hist贸rica, las tropas estadounidenses organizaron el derribo de una estatua de Sadam Husein en Bagdad, con la complicidad de muchas estaciones de televisi贸n afines, para disfrazar as铆 su ocupaci贸n como un levantamiento popular.

A diferencia de ese caso, dondequiera que la iconoclastia de los movimientos de protesta sea aut茅ntica, esta siempre provoca reacciones indignadas. Los comuneros fueron tachados de 芦v谩ndalos禄 y Gustave Courbet, uno de los responsables del derribo de la columna, fue encarcelado. En cuanto a los anarquistas espa帽oles, fueron condenados como feroces b谩rbaros. Una indignaci贸n similar ha estallado en las 煤ltimas semanas.

Boris Johnson se escandaliz贸 cuando una estatua de Winston Churchill recibi贸 la pintada de 芦racista禄, algo sobre lo que existe un consenso acad茅mico, vinculado a los debates actuales sobre su representaci贸n de los africanos y su responsabilidad por la hambruna de Bengala en 1943.

Emmanuel Macron se quej贸 amargamente de una iconoclastia similar en un mensaje dirigido a la naci贸n francesa en el que curiosamente nunca mencion贸 a las v铆ctimas del racismo: 芦Esta noche les digo muy claramente, queridos conciudadanos, que la Rep煤blica no borrar谩 ninguna huella ni figura de su historia. No olvidar谩 ninguno de sus logros. No derribar谩 ninguna estatua禄.

En Italia, el lanzamiento de pintura roja sobre una estatua de Indro Montanelli en un parque p煤blico de Mil谩n fue denunciado un谩nimemente como un acto 芦fascista禄 y 芦b谩rbaro禄 por todos los peri贸dicos y medios de comunicaci贸n, con la excepci贸n de Il Manifesto. Herido en la d茅cada de 1970 por terroristas de izquierda, Montanelli fue canonizado como un heroico defensor de la democracia y la libertad. Despu茅s de esta 芦ofensa cobarde禄 infligida a su estatua por los lanzadores de pintura, un editorialista del Corriere della Sera insist铆a en que ese h茅roe deb铆a ser recordado como una figura 芦sagrada禄. Sin embargo, este acto 芦b谩rbaro禄 result贸 fruct铆fero al revelar a muchos italianos los 芦sagrados禄 logros de Montanelli: en la d茅cada de 1930, como joven periodista, ensalz贸 el imperio fascista y sus jerarqu铆as raciales; enviado a Etiop铆a como corresponsal de guerra, de inmediato compr贸 a una ni帽a eritrea de 14 a帽os para satisfacer sus necesidades sexuales y de servicio dom茅stico. Para muchos comentaristas esas eran las 芦costumbres de la 茅poca禄 y, por lo tanto, cualquier acusaci贸n de apoyo al colonialismo, el racismo y el sexismo era injusta y estaba injustificada. Sin embargo, tan tarde como en la d茅cada de 1960, Montanelli sigui贸 condenando el mestizaje como fuente de decadencia civilizatoria, con argumentos tomados directamente del Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de Arthur Gobineau de 1853-1855.

Estos fueron de hecho los mismos argumentos defendidos vigorosamente por el Ku Klux Klan (KKK) en ese mismo periodo contra el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Y contra toda evidencia, el padre espiritual de dos generaciones de periodismo italiano neg贸 ferozmente que el ej茅rcito fascista hubiera llevado a cabo bombardeos con gas mostaza durante la guerra de Etiop铆a. Los 芦b谩rbaros禄 de Mil谩n solo quer铆an recordarnos estos simples hechos.

Es ciertamente interesante observar que la mayor铆a de los l铆deres pol铆ticos, intelectuales y periodistas indignados por la actual ola de 芦vandalismo禄 nunca expresaron una indignaci贸n similar por los repetidos episodios de violencia policial, racismo, injusticia y desigualdad sist茅mica contra los cuales se dirigen las protestas. Se han debido sentir bastante c贸modos en esa posici贸n. Muchos de ellos incluso elogiaron la tormenta iconoclasta de signo contrario hace 30 a帽os, cuando las estatuas de Marx, Engels y Lenin fueron derribadas en Europa central y oriental. Mientras que la perspectiva, aun imaginaria, de vivir entre este tipo de monumentos les resulta intolerable y agobiante, ellos se sienten muy orgullosos de que las estatuas de generales confederados, comerciantes de esclavos, reyes genocidas, arquitectos de la supremac铆a legal de los blancos y propagandistas del colonialismo fascista constituyan el patrimonio hist贸rico de las sociedades occidentales. De este modo, insisten en se帽alar que 芦no borraremos ning煤n rastro o figura de nuestra historia禄.

En Francia, demoler los vestigios monumentales del colonialismo y la esclavitud generalmente se caracteriza como una forma de 芦comunitarismo禄, una palabra que actualmente tiene un sentido peyorativo, ya que impl铆citamente significa que tales vestigios molestan exclusivamente a los descendientes de esclavos y pueblos colonizados, no a la mayor铆a blanca que es la que fija las normas est茅ticas, hist贸ricas y conmemorativas que enmarcan el espacio p煤blico. De hecho, muy a menudo el supuesto 芦universalismo禄 de Francia tiene un sabor desagradable a 芦comunitarismo blanco禄.

La 芦furia iconoclasta禄 que actualmente se extiende por las ciudades a escala mundial reclama, al igual que lo demandaran sus antepasados, nuevas reglas de tolerancia y coexistencia. Lejos de borrar el pasado, la iconoclastia antirracista entra帽a una nueva conciencia hist贸rica que inevitablemente afecta el paisaje urbano. Las estatuas en disputa celebran el pasado y a sus actores, un simple hecho que legitima su retirada. Las ciudades son cuerpos vivos que cambian de acuerdo con las necesidades, valores y deseos de sus habitantes, y estas transformaciones son siempre el resultado de conflictos pol铆ticos y culturales. Derribar monumentos que conmemoran a los gobernantes del pasado da una dimensi贸n hist贸rica a las luchas del presente contra el racismo y la opresi贸n. Quiz谩s signifique incluso algo m谩s que eso. Es otra forma de oponerse a la gentrificaci贸n de nuestras ciudades, que supone la metamorfosis de sus distritos hist贸ricos en lugares cosificados y fetichizados.

Una vez que una ciudad es clasificada por la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Educaci贸n, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como 芦patrimonio de la humanidad禄, est谩 condenada a morir. Los 芦b谩rbaros禄 que derriban estatuas protestan impl铆citamente contra las pol铆ticas neoliberales actuales que, al tiempo que expulsan a las clases bajas de los centros urbanos, transforman estos 煤ltimos en vestigios congelados. Los s铆mbolos de la antigua esclavitud y el colonialismo se combinan con el rostro deslumbrante del capitalismo inmobiliario, y estos son los objetivos de los manifestantes.

La mirada de los vencidos

La iconoclastia antirracista, seg煤n un argumento m谩s sofisticado y perverso, expresa un deseo inconsciente de negar el pasado. Seg煤n este argumento, a pesar de lo opresivo y desagradable que fuera el pasado, este no se puede cambiar. Esto es desde luego cierto. Pero transitar el pasado, particularmente si se trata de un pasado repleto de racismo, esclavitud, colonialismo y genocidios, no implica celebrarlo, como vienen a hacer la mayor铆a de las estatuas derribadas.

En Alemania, el pasado nazi est谩 abrumadoramente presente en las plazas y calles de la ciudad a trav茅s de monumentos conmemorativos que celebran a sus v铆ctimas y no a sus victimarios. En Berl铆n, el Memorial del Holocausto se erige como una advertencia a las generaciones futuras (das Mahnmal). Los cr铆menes de las SS no se recuerdan con una estatua que rememore a Heinrich Himmler, sino mediante una exposici贸n al aire libre y bajo techo llamada 芦Topograf铆a del terror禄, que se encuentra en la sede de una antigua oficina de las SS.

No necesitamos estatuas de Hitler, Mussolini y Franco para recordar sus fechor铆as. Precisamente porque los espa帽oles no han olvidado el franquismo el gobierno de Pedro S谩nchez decidi贸 retirar los restos del Caudillo de su monumental tumba. Es solo desacralizando el Valle de los Ca铆dos como este monumento fascista pod铆a erigirse en el reino de la memoria en una sociedad democr谩tica que no olvida.

Por esta raz贸n, es profundamente enga帽oso equiparar nuestra actual iconoclastia antirracista a la intencionalidad de la antigua damnatio memoriae (condena de la memoria). En la antigua Roma, esta pr谩ctica ten铆a como objetivo eliminar las conmemoraciones p煤blicas de emperadores u otras personalidades cuya presencia chocaba con los nuevos gobernantes. Deb铆an ser olvidados. Borrar a Le贸n Trotsky de las im谩genes oficiales sovi茅ticas bajo el estalinismo fue otra forma de damnatio memoriae, e inspiraci贸n para la obra 1984 de George Orwell. Orwell escribi贸 que en el Estado ficticio de Ocean铆a el pasado se hab铆a reescrito por completo: 芦Estatuas, inscripciones, piedras conmemorativas, los nombres de las calles, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el pasado hab铆a sido sistem谩ticamente alterada禄.

Estos ejemplos son comparaciones enga帽osas porque se refieren a la eliminaci贸n del pasado por los poderosos. En cambio, la iconoclastia antirracista busca provocativamente liberar el pasado de su control, 芦peinar la historia a contrapelo禄, al repensarlo desde el punto de vista de los dominados y los vencidos, y no con la mirada de los vencedores. Sabemos que nuestro patrimonio arquitect贸nico y art铆stico est谩 cargado con el legado de la opresi贸n. Como dijera un famoso aforismo de Walter Benjamin: 芦No hay ning煤n documento civilizatorio que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie禄. Quienes derriban estatuas no son nihilistas ciegos: no desean destruir el Coliseo o las pir谩mides. M谩s bien, preferir铆an no olvidar que, como se帽alara Bertolt Brecht, estos monumentos admirables fueron construidos por esclavos. Edward Colston y Leopoldo II no ser铆an olvidados: sus estatuas deber铆an conservarse en museos y preservarse de manera que no se explicara solo qui茅nes fueron y sus logros extraordinarios, sino tambi茅n por qu茅 y c贸mo se convirtieron en ejemplos de virtud y filantrop铆a, objetos a venerar; en resumen, en la personificaci贸n de su civilizaci贸n.

Ola global

Esta oleada de iconoclastia antirracista es global y no admite excepciones. Los italianos (incluidos los italoamericanos) y los espa帽oles est谩n orgullosos de Col贸n, pero las estatuas del hombre que descubri贸 las Am茅ricas no tienen el mismo significado simb贸lico para los pueblos ind铆genas. Esta iconoclastia reclama leg铆timamente un reconocimiento p煤blico y la transcripci贸n de su propia memoria y perspectiva: un descubrimiento que inaugur贸 cuatro siglos de genocidio. En Fort-de-France, la capital de Martinica, dos estatuas de Victor Sch艙lcher, tradicionalmente celebradas por la Rep煤blica Francesa como un s铆mbolo de la abolici贸n de la esclavitud en 1848, fueron derribadas el 22 de mayo. Como nos dice el diario de derecha Le Figaro: 芦Los nuevos censores creen poseer la verdad y ser los guardianes de la virtud禄. Pero resulta que los 芦nuevos censores禄 (es decir, j贸venes activistas antirracistas) desean pasar p谩gina a una tradici贸n paternalista y sutilmente racista del universalismo franc茅s. Este siempre describi贸 la abolici贸n de la esclavitud como un regalo para los esclavos por parte de la Rep煤blica ilustrada, una tradici贸n que Macron resum铆a bien en el mensaje citado anteriormente.

Los 芦nuevos censores禄 comparten el juicio de Frantz Fanon al abordar este clich茅 en su libro Piel negra, m谩scaras blancas de 1952: 芦El hombre negro se content贸 agradeci茅ndole al hombre blanco, y la prueba m谩s palmaria de este hecho es la impresionante cantidad de estatuas que se erigieron por toda Francia y colonias para mostrar a la Francia blanca acariciando el cabello rizado de este bonito negro cuyas cadenas acababan de romperse禄.

Trabajar con el pasado no es una tarea abstracta o un ejercicio puramente intelectual. Requiere m谩s bien de un esfuerzo colectivo que no puede disociarse de la acci贸n pol铆tica. Este es el significado de la iconoclastia de estos 煤ltimos d铆as. De hecho, si bien ha estallado en el seno de una movilizaci贸n antirracista global, el terreno ya hab铆a sido labrado por a帽os de compromiso contramemorial y una investigaci贸n hist贸rica desarrollada por multitud de asociaciones y activistas. La iconoclastia, como toda acci贸n colectiva, merece atenci贸n y cr铆tica constructiva. Estigmatizar despectivamente es simplemente exonerar una historia de opresi贸n.

Nota: la versi贸n original en ingl茅s de este art铆culo fue publicada en la revista Jacobin el 24/5/2020. Retomamos la versi贸n traducida publicada en Viento Sur.

Fuente: https://nuso.org/articulo/estatuas-historia-memoria/