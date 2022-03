–

La semana pasada se evidenci贸 la impotencia de la perspectiva democr谩tico-materialista que sostiene que no hay pol铆tica viable sin una din谩mica consistente sostenida de recomposici贸n de ingresos populares. El pacto pol铆tico que dio lugar a la mayor铆a parlamentaria en favor de pagar la deuda con el FMI posee conceptos impl铆citos que, de confirmarse el curso de los hechos, se ir谩n desplegando, victoriosos. El instante del decisionismo soberano devino degradado instante de la sumisi贸n divina, sin que seamos capaces de revisar todo lo que converge en esa inversi贸n. De ah铆 que la fractura tome el aspecto de una discusi贸n entre 芦moderadxs禄 vs 芦voluntaristas禄, que no son posiciones sim茅tricas ni comparables, porque los 煤ltimxs preservan el elemento rebelde que nos conmueve, y del que carecen los primerxs. Pero mas pronto que tarde habr谩 que anoticiarse de que no son lxs 芦moderadoxs禄 los que han triunfado, sino la derecha pro-macrista. Son sus perspectivas las que definieron la naturaleza de este gobierno y este tiempo hist贸rico. Por lo que si algo toca pensar -revisar, recrear o reconsiderar- es c贸mo salir de la frustraci贸n actual (que no es nada menor) y pasar a discutir por d贸nde pasa el relanzamiento de un materialismo democr谩tico que no vuelva a ahogarse en el instante de una decisi贸n sin proceso colectivo.

