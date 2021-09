El r茅gimen de Biden juzg贸 que si EEUU segu铆a en suelo afgano, la derrota -que ahora se pudo disimular con ayuda de los medios-, pod铆a llegar a ser colosal

Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Donald Trump, culpa al presidente Joe Biden del caos en Afganist谩n. 鈥淓stamos dejando que los talib谩n campen a su anchas鈥, se quej贸 Pompeo hace unos d铆as en la cadena Fox News. Pompeo, que est谩 haciendo los preparativos para la campa帽a presidencial de 2024, argument贸 que los insurgentes se estaban apoderando del pa铆s 鈥減orque tenemos una administraci贸n que se ha negado a adoptar un modelo de disuasi贸n, el que ten铆amos el presidente Trump y yo鈥. Afirm贸 que 茅l y Trump hab铆an mantenido 鈥渆stable鈥 Afganist谩n, que 鈥渘unca hab铆an confiado en los talib谩n鈥 y que gracias a su f茅rrea decisi贸n, 鈥渓os talib谩n no avanzaron sobre las capitales鈥 de las provincias afganas.

Nada de esto es verdad. Como muchos otros republicanos que ahora se confiesan angustiados por la victoria de los talib谩n, Pompeo apoy贸 la retirada de los EEUU, viendo su inevitable derrota. Pero no s贸lo apoy贸 la retirada, sino que la dirigi贸. Lleg贸 a un acuerdo con los talib谩n para retirar todas las tropas estadounidenses y liberar a los combatientes talib谩n de las c谩rceles afganas. Respald贸 las garant铆as de los talib谩n, aun cuando los insurgentes organizaron cientos de ataques mort铆feros. Y defendi贸 la retirada de tropas en curso, debilitando al gobierno afgano en sus propias conversaciones con los talib谩n, mientras los milicianos asediaban las capitales de provincia.

Hace dos a帽os, Pompeo empez贸 a impulsar un acuerdo con los talib谩n. Los halcones le instaron a estipular en el acuerdo que los talib谩n ten铆an que entregar a los agentes de Al Qaeda. Tambi茅n le pidieron que rechazara cualquier demanda de 鈥渓iberaci贸n prematura de presos talib谩n鈥. No hizo ninguna de las dos cosas. Seg煤n el acuerdo, firmado el 29 de febrero de 2020, el gobierno norteamericano se comprometi贸 a 鈥渞etirar de Afganist谩n a todas las fuerzas militares de EEUU, sus aliados y socios de la Coalici贸n… en un plazo de catorce (14) meses鈥. El acuerdo tambi茅n especificaba que el gobierno afgano liberar铆a a 5.000 presos, cinco veces m谩s de los que ten铆an que liberar los talib谩n. No se exig铆a la entrega de agentes de Al Qaeda.

Pompeo prometi贸 que los talibanes frenar铆an su carnicer铆a. 鈥淗emos llegado a un acuerdo con los talib谩n para una reducci贸n significativa de la violencia鈥, declar贸. Un d铆a despu茅s de la ceremonia de la firma, afirm贸 que 鈥渓os talib谩n ya han roto鈥 con Al Qaeda. En el programa televisivo de la CBS Face the Nation, Margaret Brennan le pregunt贸 si los talib谩n eran 鈥渢erroristas鈥. Pompeo se neg贸 a utilizar esa palabra, asegurando que 鈥渆l caballero [talib谩n] con el que me reun铆 acord贸 que romper铆a esa relaci贸n y que trabajar铆a con nosotros para destruir鈥 a Al Qaeda.

En Fox News, Pompeo habl贸 de una conexi贸n personal con los talibanes: 鈥淟es mir茅 a los ojos. Y revalidaron ese compromiso鈥. El entrevistador, Bret Baier, se帽al贸 que inmediatamente despu茅s de firmar el acuerdo, los talibanes hab铆an anunciado la reanudaci贸n de los ataques contra el gobierno afgano. Pompeo hizo caso omiso del anuncio. 鈥淪i los niveles de violencia bajan鈥, dijo a Baier, 鈥渆ntonces y s贸lo entonces鈥 EEUU retirar铆a sus tropas.

Las fuerzas estadounidenses comenzaron inmediatamente a desalojar las bases y a retirarse. Pero los talib谩n, en contra de sus [supuestos] compromisos, intensificaron sus ataques. Pompeo respondi贸 con excusas. 鈥淗emos visto a los altos dirigentes talib谩n trabajar con diligencia para reducir la violencia con respecto a niveles anteriores鈥, afirm贸 el 5 de marzo de 2020. 鈥淪eguimos confiando en que los dirigentes talib谩n est谩n trabajando para cumplir sus compromisos鈥. Argument贸 que los cr铆ticos estaban dando demasiada importancia a los 煤ltimos atentados, ya que la violencia en Afganist谩n era cosa 鈥渉abitual鈥.

Cuando Pete Hegseth, periodista de Fox News, le pregunt贸 si Pompeo estaba dispuesto a dejar caer a Kabul 鈥 鈥溌縉o vamos a intervenir en 煤ltima instancia dentro de dos o tres a帽os, si el gobierno afgano no puede defenderse por s铆 mismo?鈥 鈥, Pompeo respondi贸: 鈥淎s铆 es鈥. Tres semanas despu茅s de su acuerdo con los talib谩n, amenaz贸 con retirar todas las fuerzas norteamericanas de Afganist谩n y cortar la ayuda norteamericana -lo que habr铆a puesto al pa铆s de rodillas- si el gobierno no avanzaba m谩s r谩pido en las conversaciones con los talib谩n. Tambi茅n presion贸 repetidamente para que se liberara a los combatientes talib谩n encarcelados.

La reducci贸n de tropas continu贸, aun cuando los talibanes llevaban a cabo docenas de ataques a diario. El 1 de julio de 2020, el Departamento de Defensa inform贸 de que Al Qaeda 鈥渁poya y trabaja de modo regular con miembros de rango inferior de los talib谩n鈥 y 鈥渁yuda a los talib谩n locales en algunos ataques鈥. Esto coincidi贸 con un informe separado de investigadores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Algunas de las pruebas, publicadas posteriormente por el Washington Post, indicaban que, durante todo este periodo, los l铆deres talib谩n hab铆an colaborado militarmente con terroristas de Al Qaeda y se hab铆an comprometido a no traicionarlos. Cuando se le pregunt贸 a Pompeo sobre el informe del Departamento de Defensa, afirm贸 tener pruebas secretas de que los talib谩n estaban trabajando contra Al Qaeda. 鈥淣o puedo hablar de lo que no he visto鈥, dijo.

Los cr铆ticos avisaron de que la retirada en curso de las tropas estadounidenses, ante la continua agresi贸n de los talib谩n -incluido un intento de asesinar al vicepresidente de Afganist谩n-, pon铆a de manifiesto la debilidad -en realidad derrota- norteamericana y socavaba al gobierno afgano en sus conversaciones con los talib谩n. Pero Pompeo culp贸 de los ataques a los insurgentes canallas 鈥斺渟aboteadores鈥 los llam贸 鈥 e insisti贸 en que 鈥渓os talib谩n tienen todos los incentivos para hacer las cosas bien鈥. Cuando se le pregunt贸 por el informe de las Naciones Unidas y otras pruebas de que los talib谩n segu铆an dando cobijo a Al Qaeda, se mantuvo en su apoyo a los talibanes. 鈥淭enemos todas las expectativas de que cumplan鈥, dijo.

Mientras los EEUU cerraban sus bases a茅reas y reduc铆an la presencia de sus tropas al m铆nimo, los talib谩n avanzaban y se apoderaban de capitales de provincia. En noviembre, el secretario de Defensa, Mark Esper, advirti贸 que la retirada estadounidense estaba debilitando al gobierno afgano. Trump respondi贸 despidiendo a Esper. El gobierno afgano pidi贸 a Pompeo que ralentizara la retirada estadounidense y presionara a los talib谩n en favor de un alto el fuego. Pompeo, en respuesta, s贸lo ofreci贸 鈥渟entarse a un lado y ayudar en lo que podamos鈥. Argument贸 que, dado que las redes terroristas eran globales, EEUU no necesitaba tropas en Afganist谩n.

Pompeo mantuvo esta postura despu茅s de dejar el cargo. El mes pasado, cuando se le pregunt贸 sobre las advertencias de los oficiales militares estadounidenses 鈥渄e que Kabul podr铆a caer en pocos meses鈥, se mof贸 de que 鈥渆l presidente Trump hab铆a tenido el mismo tipo de resistencia por parte de los militares… para reducir nuestra presencia en Afganist谩n鈥. Ridiculiz贸 a los afganos que hablaban de huir de su pa铆s en lugar de 鈥渓uchar por鈥” 茅l.

Luego, cuando la retirada estadounidense fue objeto de ataques pol铆ticos en EEUU, Pompeo cambi贸 de bando. El 9 de agosto, dijo que estaba 鈥渦n poco sorprendido por la velocidad鈥 de los avances de los talib谩n. Tres d铆as despu茅s, acus贸 a Biden de 鈥渄eficiente liderazgo鈥. Para el domingo [15 de agosto], ya ped铆a a las fuerzas estadounidenses que 鈥渇ueran a aplastar a esos talib谩n que est谩n rodeando Kabul鈥. Afirm贸 que 茅l y Trump hab铆an 鈥渄isuadido鈥 a los insurgentes y que la 鈥渇alta de decisi贸n鈥 de Biden hab铆a provocado la embestida talib谩n.

Hace un a帽o, en palabras de Pompeo, los talib谩n estaban representados por un 鈥渃aballero鈥, estaban 鈥渢rabajando diligentemente para reducir la violencia 鈥 y eran 鈥渟inceros en su deseo de lo mejor para el pueblo afgano鈥. Ahora llama a los talibanes 鈥渃arniceros鈥. 鈥淣unca confiamos en ellos鈥, insiste. 鈥淪iempre supimos que lo que nos dec铆an era casi con seguridad mentira”. Afirma,de forma absurda, que cuando los insurgentes no cumplieron sus promesas, 鈥淣o nos retiramos. Les aplastamos鈥.

El retorno del autoritarismo a Afganist谩n es una tragedia. Tambi茅n lo son las 煤ltimas atrocidades: las ejecuciones a modo de venganza, la brutalidad contra los civiles y el sometimiento de las mujeres. El gobierno de Biden, juzg贸 que si EEUU segu铆a en suelo afgano, la derrota -que ahora se pudo disimular con ayuda de los medios-, pod铆a llegar a ser colosal. Pero nadie ha mentido m谩s sobre el derrumbe afgano que Pompeo. En todo momento, ayud贸 a los talib谩n y sabote贸 al gobierno de Kabul. Y ahora tiene el atrevimiento de culpar a otros.

Slate, 20/08/2021. Traducci贸n: Lucas Ant贸n. Extractado por La Haine.