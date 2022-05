–

En la entrada anterior, incid铆a en los que pretender apuntalar la historia negra del anarquismo, que describe a sus integrantes como una suerte de bestias sedientas de sangre. Justo es decir que, de manera muy localizada en tiempos muy convulsos y represivos, en los 煤ltimos a帽os del siglo XIX y primeros del XX, hubo ciertas figuras que decidieron adoptar en el movimiento libertario la v铆a de la violencia; igualmente honesto es recordar que fueron decisiones de individuos aislados, que no pertenec铆an a organizaci贸n alguna, por lo que no resulta significativa su historia como para estigmatizar a todo un movimiento. La inmensa mayor铆a de los anarquistas han rechazado el uso del asesinato, con seguridad la suprema forma de poder de un ser humano sobre otro; no obstante, igualmente justo es contextualizar, por lo que tambi茅n podemos recordar que algunos comprender谩n estos actos en su momento, fundados en el deseo de justicia y consecuencia a veces de la represi贸n gubernamental, e incluso elevar谩n a la condici贸n de m谩rtires a sus responsables conmovidos por su sinceridad. Tal y como el historiador del anarquismo George Woodcock afirm贸, por mucho que condenemos estos actos, a nivel moral y pol铆tico, no se puede calificar a sus protagonistas de meros intrusos y forman tambi茅n parte de la historia del anarquismo, aunque sea de forma puntual y decididamente tr谩gica. No obstante, la realidad es que los anarquistas se han esforzado, precisamente, en erradicar toda forma de coerci贸n y violencia en la vida social y pol铆tica; as铆, hay siempre que precisarlo, junto a aquello de buscar siempre la coherencia entre medios y fines, por lo que ciertas v铆as deber铆an ser repugnantes al objetivo.

Desgraciadamente, a estas alturas todav铆a hay quienes insisten en dos t谩cticas hist贸ricas, bien en una indignante negaci贸n sobre la existencia de los 谩cratas, bien en una grotesca demonizaci贸n. Esto, es especialmente significativo en este inefable pa铆s llamado Espa帽a, donde se dio un movimiento anarquista recurrentemente descrito como el m谩s grande de la historia. As铆, los defensores y simpatizantes del anarquismo, no pocas veces, nos referimos a los libertarios como 芦los derrotados de los derrotados禄 o 芦los olvidados de los olvidados禄, o tal vez de forma m谩s exacta como una mezcla entre los dos ep铆tetos. Desgraciadamente, aquellas estrategias despectivas no se dan 煤nicamente entre los discursos m谩s reaccionarios o conservadores, sino que alcanzan a aquellos denominados como progresistas. Es as铆 hasta el punto que, cuando no se estilan las calificaciones abiertamente insultantes, la manipulaci贸n adopta la forma de integrar sin m谩s a los anarquistas entre el conjunto de los derrotados defensores de la Rep煤blica; esto empuja a la contin煤a aclaraci贸n de que los libertarios combatieron por supuesto la reacci贸n y el fascismo, pero no eran en absoluto defensores de ninguna forma de Estado, tampoco la republicana.

Fueron diversas las tendencias pol铆ticas que defendieron en este pa铆s la Rep煤blica o lucharon contra ella; a menudo, y creo que en esto se encuentra originado el inicuo comentario reciente de 脕lvarez Junco, se presenta desde cierta izquierda a los anarquistas como 芦los malvados entre los republicanos禄. Tiene una cruel gracia que, desde la llamada Transici贸n democr谩tica, el Partido Comunista Espa帽ol ha sido uno de los abanderados de esta estrategia de demonizaci贸n de los anarquistas; hablamos de una fuerza pol铆tica m谩s bien insignificante antes del conflicto civil, que fue adquiriendo protagonismo gracias a su subordinaci贸n a la poderosa URSS de Stalin y que acab贸 defenestrando o marginando otras opciones de izquierda entre los republicanos. Con seguridad, no fueron pocos los errores cometidos por los anarquistas en el pasado, pero la realidad es que inspiraron una genuina revoluci贸n social anulada antes por el autoritarismo comunista, que por la victoria fascista. Desconozco por qu茅 arraig贸 el anarquismo de aquella manera en este bendito pa铆s, pero hay igualmente que recordar, a pesar de los continuos intentos de anulaci贸n hist贸rica, que hasta la d茅cada de los a帽os 30 del convulso siglo XX hubo otros importantes movimientos libertarios en otros pa铆ses. Igualmente, debemos precisar que los anarquistas llevan en su c贸digo gen茅tico el librepensamiento y el antiautoritarismo, y que rechazan adoptar la forma de un partido para guiar al 芦pueblo禄, por lo que tal vez su 茅xito radique siempre en mostrar las mejores v铆as, inspirados por las abundantes propuestas libertarias, para que las personas encuentren su propia emancipaci贸n. Derrotados, s铆, pero nunca olvidados los anarquistas del pasado.

Juan C谩spar