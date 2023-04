–

El SAME confirmo que murieron dos personas en el derrumbe de una casa en Floresta el miércoles pasado. Entre las víctimas hay una niña de 12 años. En el edificio de tres pisos, en Lacarra y Rivadavia vivían 35 familias hacinadas. Hay todavía una mujer de 71 años desaparecida. Con esta tragedia evitable se revela el drama que viven las familias sin vivienda que sobreviven en el “alquiler informal”, que escapa a la discusión mediática de la Ley de alquiles. Desde la Consejerías de la Vivienda denuncian como coexisten intereses inmobiliarios detrás de los desalojos. Por ANRed.

Aprox a las 8 se vuelve a cortar Av Rivadavia y Lacarra

Para reanudar las tareas de búsqueda.

Esta tragedia era evitable, cuenta Gigi Krein de la Concejería de la Vivienda y señala que hay responsables tanto del gobierno de la Ciudad como en Nación. En el contexto de un año electoral, la discusión por la Ley de alquileres se cola en el debate entre las fuerzas políticas. Desde las Consejerías advierten que esta modalidad informal de alquiler «no se está tomando en cuenta» y que son esas condiciones las que han provocado esta tragedia:

“Hay toda una cuestión vinculada a la prohibición de niñas en los alquileres cada vez más extendidas, o sea, cada vez menos familias que tiene menores a cargo pueden alquilar. Entonces, sucede que las familias habitan donde pueden, pagando cualquier precio y en cualquier tipo de condición. Por eso en la casa que sucedió esta “tragedia” estaba en estas terribles condiciones. Había entrepisos de madera, había estructura muy precaria que no tenía columnas y que apenas tienen mantenimiento”.

Gigi explicó como desde el gobierno de la Ciudad utilizan esta excusa para realizar desalojos a familias que habitan desde hace años viviendas, pero con una aplicación selectiva a lugares con un interés inmobiliario: “Algo de lo que planteamos también es que efectivamente el gobierno de la Ciudad está haciendo desalojos a través de lo que son supuestos peligros de derrumbe. Lo vimos mínimo en tres situaciones en estos meses en el desalojo en Larrea y Córdoba que es Recoleta, en México y Entre Ríos hubo otro desalojo, y en San Telmo. Son todas zonas de alto valor inmobiliario. Pero en otros lugares sin interés directo no han ningún control y sucede estas tragedias”.

“Después, la situación lamentable que la segunda menor fallecida en menos de un mes por estar en situación de calle o en malas condiciones habitacionales. Cuando fallece Joseline, que es la bebe de tres meses que murió por estar en situación de calle, con la familia empezamos a levantar el teléfono para que desarrollo se haga cargo porque nosotros en agosto veníamos teniendo reuniones por un piquetazo por la vivienda que hicimos con el Frente de Lucha de Vivienda y ahí les planteamos la cuestión que no se podía alquilar con pibes y le presentamos una propuesta ya que la agencia gubernamental controla los cheques que van a parar a los hoteles que luego no aceptan niños. Y que estos hoteles no se pueden clausurar por que significa un desalojo masivo en vez de resolver el problema. Estos hoteles están conveniados con el gobierno de la Ciudad y reciben millones por alojar a estas familias. Entonces de mínima, los hoteles que están conveniados con el gobierno, deben ser controlados. Bueno, y en un marco más general, porque como decimos, el Estado es responsable, esto no es solamente una cuestión de Larreta sino de responsabilidad del Estado en general. En la supuesta re-discusión de la ley de alquileres, que es la campaña para el establishment, básicamente, no se está mencionando ni el tema de alquileres informales, ni el tema de alquiler con niños, ni soluciones habitacionales urgentes por situación de violencia de género. Nosotros el tema Informal lo venimos planteando desde el DNU 320 cuando Alberto Fernández anuncio la suspensión de los desalojos en plena pandemia pero ¿qué desalojos? ¿Solamente los que son por falta de pago de otro trato de alquiler? No, suspende todos los desalojos. Suspende Guernica, suspende desalojos en hoteles, en pensiones, en villas. Bueno como sabemos esto nunca sucedió”.

“Entonces, de alguna manera, se está haciendo como si se estuviera reestructurando la ley de alquileres solamente para ver cómo se puede revitalizar el mercado de alquileres ¿Por qué? Porque es algo que también viene de la mano de la construcción en general y que son los dólares que el gobierno necesita para pagarle al FMI. En tanto no sea para poder obtener esas ganancias, nada, ni de alquiler ni de vivienda, no le interesa a ningún gobierno discutirlo”.

“Está el tema del apartado de alquiler social, hace ya casi tres años que está sancionada la ley de alquileres y todavía el alquiler social sigue sin reglamentarse. Salen Fernández y Massa a decir que hay que suspender la ley de alquileres y a los días aparece Larreta con un nuevo plan de alquiler para la Ciudad que pide un salario mínimo vital y móvil comprobable para poder acceder a algún tipo de facilidad en alquiler con lo cual el sector informal sigue quedando de marginado. Entonces, hay que reglamentar de manera urgente el alquiler social. Nosotros tenemos una propuesta”.

Hoy se conoció que se acercó personal del gobierno de la Ciudad para trasmitirles que iban a dar subsidios, hoteles, etc. Sobre esto explicaron desde las Concejerías, “Las familias están replantadas y les dijeron que no. Que querían vivienda digna y definitiva. Así que hay que acompañarlos en eso. En ese marco se tiene que dar la discusión. Porque todo esto sucede porque la gente no tiene dónde irse a vivir y vive de cualquier manera en un lugar que le dicen, en donde aceptan a sus chicos. No le importa cuánto cobran, no le importa si come o paga el alquiler, no le importa si el lugar se está viniendo abajo, se tiene que vivir en un entrepiso sin luz y sin aire. Entonces, esto es lo que tendría que estar discutiendo la ley de alquileres también”.

Pedidos de escuelas de los chiques afectados por el tremendo derrumbe anoche en Rivadavia y Lacarra.

Reproducimos comunicado:

DERRUMBE FATAL EN FLORESTA: EL ESTADO ES RESPONSABLE

El día de ayer, cerca de las 23hs, se derrumbó parte de una vivienda en donde habitaban aproximadamente 30 familias (más de 100 personas), en Lacarra y Rivadavia (Floresta). El lamentable y evitable saldo es de 2 personas fallecidas (de 12 y 35 años), y hay aun 2 personas desaparecidas.

Aún no se cumple un mes de la muerte de Joselyn, la beba de 3 meses fallecida estando en situación de calle con su familia. Y hoy seguimos llorando muertes evitables que duelen y mucho, más aún si hablamos de niñes.

Contra todo estigma que tilda a las familias de «okupas» y se complementan con dichos racistas y xenófobos, tanto en Lacarra como en la mayoría de los inquilinatos, las familias y personas que allí viven pagan un alquiler, de valores astronómicos, una pieza de 3×3 con baño y cocina compartida.

Las únicas inspecciones por supuesto peligro de derrumbe que realiza la guardia de auxilio de Larreta es de los inmuebles que, incluso sin estar en riesgo cierto, se asientan sobre zonas con jugosos rendimientos inmobiliarios. Floresta no pareciera ser el caso.

El nivel de hacinamiento y falta total de condiciones de habitabilidad, es la única opción para cada vez un mayor número de familias ante la crisis inquilina, económica y social sin precedentes que hoy vivimos. Lamentablemente, para muchxs ni siquiera es un techo en mal estado, sino directamente la calle (cuya población ha aumentado dramáticamente en el último tiempo). Desde las Consejerías de vivienda venimos llevando adelante la campaña #NiUnxPibxSinTecho denunciando que las niñeces son empujadas a esta realidad producto que cada vez menos lugares aceptan chicxs en los alquileres.

Hay que frenar las mafias inmobiliarias, tanto del sector formal como del informal. Este último caso es lo que llamamos la «papa caliente» que ni el IVC ni Desarrollo Humano y Habitat en el caso del GCBA, como Desarrollo Social y el ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de Nación quieren agarrar. Es una zona gris, donde son incontables los abusos que sufren día a día miles (y cada vez más) familias trabajadoras. Por esto, en nuestra propuesta de alquiler social exigimos que se haga un relevamiento de encargados y hoteleros de todos los lugares que lucran con la necesidad de vivienda de la gente, y en caso de no poder demostrar la titularidad, el espacio pueda ser manejado por lxs mismxs vecinxs.

Hoy, la única respuesta del estado frente a situaciones de tal irregularidad es la clausura, y con ello el desalojo masivo de decenas de familias que no tendría luego dónde alquilar, sobre todo si tienen menores a cargo. Ya no podemos esperar más, llorar más muertes. Es necesario un movimiento en lucha por la tierra y la vivienda en CABA que se ponga de pie y exija en las calles su derecho. No hay discusión de ley de alquileres válida sin tomar en cuenta la realidad de miles de familias que alquilan en la informalidad y de las niñeces, cada vez más lejos de alcanzar su derecho a la vivienda digna y definitiva.

BASTA DE MUERTES EVITABLES ! #NIUNPIBXSINTECHO FRENO INMEDIATO DE TODOS LOS DESALOJOS ALQUILER SOCIAL YA COMO PASO PREVIO HACIA LA VIVIENDA DIGNA Y DEFINITIVA *_Consejerías de vivienda

