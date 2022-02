–

A poco de iniciar el 2021, el 8 de febrero en la localidad bonaerense de Rojas, 脷rsula Bahillo, joven de 18 a帽os es asesinada de 15 pu帽aladas por quien fuera su ex pareja, un polic铆a. El nombre de 脷rsula, copaba los medios masivos de comunicaci贸n, ella hab铆a efectuado diversas denuncias contra su femicida, y reclamado medidas de protecci贸n que nunca llegaron. As铆, el 17 de febrero, el mismo d铆a que Alberto Fern谩ndez recibi贸 a la madre de 脷rsula en la casa Rosada, la consigna 鈥渞eforma judicial Feminista鈥, ebull贸 en redes y en las calles, nucleando diversas expresiones de los feminismos. Entendiendo que en la discusi贸n de reforma judicial existe potencial para que volvamos a pensar la noci贸n misma de justicia, nos devuelvo la pregunta: 驴qu茅 pensamos y sentimos cuando decimos justicia(s) feminista(s)? *Por Denise Paz Ruiz (Diciembre Colectivo de Comunicaci贸n).

Los 煤ltimos a帽os en Argentina podr铆an ser caracterizados por diversos avances legislativos en materia de derechos de las mujeres e identidades no hetero-cis-normadas. Durante los 煤ltimos treinta a帽os se crearon m谩s de cuarenta leyes por la equidad de g茅nero. Entre las m谩s relevantes y recientes, podemos mencionar: Ley de Protecci贸n Integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley N掳26.485,2009); Trata de Personas (Ley N掳26.364, 2008); Educaci贸n sexual integral (Ley N掳26.150, 2006); Matrimonio igualitario (Ley N掳26.610, 2010) e Identidad de g茅nero (Ley N掳26.743, 2012). Una mirada abocada a la legalidad nos permitir铆a afirmar que existen avances en torno al derecho a tener derechos. Sin embargo, nuestros cuerpos-territorios siguen siendo ese basti贸n, donde se salpican m煤ltiples violencias, lo que se evidencia crudamente en el femicidio de 脷rsula y el de otras 228 mujeres, trans y travestis[1]en 2021.

La tensi贸n entre avances legislativos y recrudecimiento de las violencias, nos convoca a pensar sobre la administraci贸n de la justicia. En esa l铆nea,el Acceso a la justicia ha sido un eje central del pensamiento feminista desde inicios del siglo XX, orbitando con discusiones en torno a las posibilidades del uso del derecho como estrategia de emancipaci贸n. Sin duda, desde los a帽os sesenta, y con vehemencia en las tres 煤ltimas d茅cadas, el tratamiento jur铆dico de la violencia(s) machista(s) ha sido central en estos debates. Tomando el hilo de la discusi贸n por una reforma judicial en clave feminista, propongo 4 nudos sobre la relaci贸n justicia(s) feminista(s) y violencia(s) machista(s).

La primac铆a de miradas simplistas. La judicializaci贸n de los problemas sociales, entre ellos las violencias, habilita miradas simplistas y binarias, reduciendo las complejidades de las violencias machistas a la existencia de dos actores: v铆ctima y victimario. Esta manera de entender el problema, sin duda incide en la manera de pensar las estrategias para sorterarlo. Entonces 驴hay que abandonar el 谩mbito judicial para buscar respuesta a nuestras demandas? No necesariamente. S铆, necesitamos advertir que la herramienta jur铆dico- judicial que hoy conocemos, no nos alcanza. La existencia de estrategias otras en el 谩mbito estatal. Reconocer estrategias contra-hegem贸nicas gestadas en los espacios jur铆dico-judiciales, donde diverses trabajadores judiciales y redes de profesionales feministas ensayan maneras otras de acompa帽ar a las personas en situaci贸n de violencias. Repensar el campo de la administraci贸n de la justicia en casos de violencias machistas y en clave transformadora, conlleva tambi茅n, cuestionar la primac铆a de les abogades en los abordajes y resoluciones, la subalternidad de otras miradas y profesiones y porque no, la exclusividad profesional. La existencia de estrategias otras, paridas por los feminismos populares. Revisar experiencias que proponen otras maneras de sentipensar la justicia. Un ejemplo de ello, son los Juicios 茅ticos y feministas a la cultura patriarcal, que se inauguraron en 2017, en el marco del 32掳 Encuentro nacional de Mujeres realizado en la provincia de Chaco. El desarrollo de los juicios, al calor de una metodolog铆a feminista, evidencio la l贸gica patriarcal, colonial y racista del sistema de justicia. Este dispositivo, implic贸 una minuciosa revisi贸n de las historias de vida de diversas personas que hab铆an denunciado una pluralidad de violencias. La metodolog铆a desarrollada por m谩s de 70 integrantes de organizaciones sociales y feministas, implic贸 buscar conexiones entre los diferentes casos, develando la violencia judicial y el accionar del Estado, para as铆, poder pensar estrategias situadas de reparaci贸n. Pensar y hacer en clave de reparaci贸n. Poner a la reparaci贸n como gu铆a de nuestras estrategias para enfrentar situaciones de violencias por motivos de g茅nero. Sin duda, un sistema judicial que no considera reparar a las personas victimizadas, y solo agota sus respuestas en castigar a quien es acusado de ejercer violencia, escasea de potencia para transformar la realidad que vivimos. Pero adem谩s, la relaci贸n entre justicia y seguridad, no solo ha resuelto poco, sino que viene alimentando los sentidos punitivos que se cuelan incluso en nuestros activismos.

驴Qu茅 nos queda?

Nuestros feminismos, paridos al calor de las opresiones m煤ltiples del Estado moderno, desarman la noci贸n de justicia, trascendiendo incluso la discusi贸n por una reforma judicial (no apart谩ndose de ella, ni desconociendo su importancia, yendo m谩s all谩). No se agotan en pensar mejorar las instituciones, sino que disputan su matriz, y quieren, como bien planteaba la consigna del Paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries en 2017: cambiarlo todo. Cambiarlo todo, y desarrollar un trabajo artesanal de volver a armar la noci贸n de justicia. Situar los problemas, y para ello, pluralizar la idea de justicia. Cocinar la gesti贸n de los conflictos, sin recetas, para ensayar maneras otras, porque los problemas que pretendemos enfrentar, como las violencias machistas, son complejos. Bucear en nuestros propios sentidos de justicia, y volver sin duda, a ampliar nuestra imaginaci贸n pol铆tica.

*Denise Paz Ruiz; Feminista, goza de bailar y rosquear. Nacida y criada en C贸rdoba.Becaria doctoral de Conicet, Trabajadora social y doctoranda en Ciencias Sociales.

[1] Datos brindados por el Observatorio de violencias de g茅nero 鈥淎hora que si nos ven鈥, al momento de terminar de escribir esta nota. https://ahoraquesinosven.com.ar/reports/229-femicidios-en-2021

