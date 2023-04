–

Enhorabona! Despr茅s d鈥檈studiar molt a la selectivitat, has entrat al grau de Periodisme. Segurament, com passa amb l鈥檃cc茅s a qualsevol carrera universit脿ria, ho has tingut m茅s o menys dif铆cil en funci贸 del temps i suport que t鈥檋agin pogut donar els teus pares, etc. Venen quatre anys de dedicaci贸 completa als estudis. En cas que necessitis treballar per ajudar a casa o per cobrir les teves despeses, et caldr脿 fer malabars amb els horaris. M茅s endavant, arriba el moment de la gran oportunitat que s贸n les pr脿ctiques curriculars.

Per accedir-hi hi ha dues possibilitats: o b茅 per nota o b茅 que te les enginyis amb contactes 鈥攁ra que est脿 de moda el tema dels nepobabies: si 茅s a trav茅s dels teus pares ho tindr脿s m茅s f脿cil, clar鈥. Un cop ja tens la pla莽a de pr脿ctiques, aquestes seran, gaireb茅 sense excepci贸, no remunerades. 脡s l鈥櫭簂tima barrera que es troba un futur periodista: durant, uns quatre mesos, estar dedicant una mitja jornada exclusivament a treballar de forma no remunerada; no 茅s gens f脿cil sense tenir un suport econ貌mic extern.

Aquesta hist貌ria segur que 茅s coneguda per a qualsevol que em llegeixi, per貌 crec que no est脿 de m茅s fer-ho expl铆cit, perqu猫 no sempre se鈥檔 parla. Cal ser conscients que per arribar on som, cal superar moltes barreres, una mena de cursa d鈥檕bstacles. I amb aix貌 no pretenc, en cap cas, treure m猫rit a ning煤 que l鈥檋a superat, perqu猫 precisament cal, tamb茅 talent per superar-les, per貌 s铆 ser conscients de quina 茅s posici贸 des d鈥檕n expliquem hist貌ries, que tamb茅 afecta a les fonts que escollim, l鈥檈nfocament que donem als temes i a qui ens acabem dirigint.

Com a part del sistema, els mitjans han reprodu茂t un discurs d鈥檋omes blancs de classe mitjana-alta, que qui eminentment formava les redaccions. I cal destacar, evidentment, la tasca dels periodistes que hist貌ricament, han posat el focus en hist貌ries oblidades, i de tots els que han obert cam铆. No 茅s que no es puguin explicar hist貌ries que no corresponen a la pr貌pia realitat (de g猫nere, de classe o d鈥櫭╰nia); per貌 s铆 que 茅s molt m茅s f脿cil posar el focus en all貌 que ens arriba del nostre entorn. I cal anar amb molt de compte i informar-se molt m茅s per parlar de realitats que no es coneixen, un fet que no casa amb l鈥檃cceleraci贸 del periodisme i amb l鈥檃comodament de molts l铆ders d鈥檕pini贸 i periodistes.

Actualment, companys com Alaaddine Azzouzi o Maria Bouabdellah han travessat aquestes barreres amb la difer猫ncia que ells son pioners i se鈥檒s considera referents. Per ser joves, per ser racialitzats鈥 El propi Azzouzi ho explicava a M猫dia.cat fa uns anys, quan tamb茅 explicava l鈥檈norme pressi贸 que sentia en aquell moment, que de cop tothom el trucava perqu猫 parl茅s d鈥檃ntiracisme, com si hagu茅s de representar tota la comunitat marroquina.

Precisament, ells no poden ser l鈥檈xcepci贸, i 茅s imprescindible que en siguem conscients i que treballem per trencar m茅s barreres. Per exemple, tot i la gran comunitat llatinoamericana que hi ha a Catalunya, rara vegada es parla de les lluites ind铆genes. El continent afric脿 sencer 茅s el gran oblidat: directament, pr脿cticament no en sabem res. 脡s l鈥檈ss猫ncia del periodisme, s铆, tots hem llegit a Kapu艣ci艅ski, clar, per貌 quantes vegades parlem de la ruta infernal dels migrants per arribar a Europa?

I alhora, que ens q眉estionem a nosaltres mateixos des d鈥檕n expliquem i desbrossem el cam铆 per trobar les hist貌ries dels que, fins ara, mai han tingut espai als mitjans. No nom茅s perqu猫 els ho devem, sin贸 tamb茅 perqu猫 茅s impossible arribar a tothom sense trencar aquesta barrera: fent que realment tothom se senti incl貌s en les hist貌ries. I evitant, clar, caure en l鈥檃larmisme i sensacionalisme de not铆cies centrades en seguretat, tan de moda en 猫poca pr猫via a les eleccions municipals, que nom茅s contribueixen a l鈥檈stigmatitzaci贸 i al discurs de l鈥檈xtrema dreta. Si no hi 茅s tothom, no podrem combatre els discursos d鈥檕di.

