Espa帽a desacata a Estrasburgo, a la justicia y a la inteligencia



Peri贸dicamente, a cuenta de la excepcionalidad jur铆dica con la que se afront贸 el conflicto vasco por parte de los poderes espa帽oles, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le otorga al Reino de Espa帽a la oportunidad de revisarse y ejercer de Estado de Derecho, de democracia avanzada. Indefectiblemente, este Estado malgasta esa oportunidad y se empecina en alinearse con los pa铆ses europeos m谩s retr贸grados y autoritarios, con Hungr铆a y con Polonia, que no atienden a la justicia europea. Los altos tribunales espa帽oles se rebelan contra Estrasburgo y confirman los prejuicios que muchos europeos y europeas tienen sobre Espa帽a.

El patr贸n se repite. Primero, se violan derechos humanos de manera impune. Eso genera una injusticia que a帽os m谩s tarde Estrasburgo intenta reparar m铆nimamente. Los poderes del Estado desacatan esas sentencias. Para justificar su postura, vuelven a violar derechos humanos. Eso es lo que ha pasado con Xabier Atristrain, que en este momento est谩 en la c谩rcel de Martutene porque unos jueces no asumen las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sus colegas europeos estar谩n escandalizados. Es inaudito.

Tristemente, el Gobierno de Pedro S谩nchez no es capaz de imponerse ante ese lobby posfranquista. No tiene el coraje para actuar con inteligencia pol铆tica y con rigor democr谩tico. Deber铆a hacer todo lo que est茅 en su mano para liberar cuanto antes a Atristrain. Y junto con 茅l, a todos los presos y presas vascas cuya condena se est谩 alargando de forma artificial, bas谩ndose en el derecho del enemigo, en esa jurisprudencia de excepcionalidad que no alcanza los est谩ndares europeos.

Cabe recordar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy amag贸 con rebelarse ante Estrasburgo cuando liber贸 a varias decenas de presos y presas a los que se hab铆a mantenido encarcelados de manera injusta. No se atrevi贸, y estos mismos jueces no se atrevieron a llevar m谩s all谩 la ingenier铆a jur铆dica. Una d茅cada m谩s tarde, lo intentar谩n.

Torturadores y asociados



En el trasfondo de las sentencias del TEDH suele aparecer la principal lacra espa帽ola en tierras vascas: la tortura. Ocurre en la reciente sentencia sobre la incomunicaci贸n y la violaci贸n del derecho a la defensa en el caso de Atristrain. Tambi茅n cuando destap贸 el 芦tratamiento inhumano y degradante禄 que sufrieron Igor Portu y Mattin Sarasola durante su detenci贸n. En ambos casos, la judicatura espa帽ola ha decidido sublevarse contra las sentencias que exponen que bajo la 芦Ley antiterrorista禄 se torturaba para lograr autoinculpaciones y conseguir condenas, violando derechos humanos y desatendiendo las garant铆as procesales m谩s b谩sicas.

En la respuesta espa帽ola a estas sentencias siempre predomina el negacionismo. Contra toda evidencia, pretenden sostener que 芦en Espa帽a no existe la tortura禄. Dan igual las im谩genes de Portu hospitalizado y sus partes de lesiones. No importa que Atristrain se presentase voluntariamente y quedase en libertad tras pasar por la Audiencia Nacional, seis meses antes de ser detenido por la Guardia Civil, que bajo la incomunicaci贸n 芦logr贸禄 que se autoinculpara.

Estar del lado de los despiadados es mala idea



En todo caso, no se trata de casos particulares, sino de una pol铆tica de Estado que se resiste a cambiar. Es una estrategia para retrasar la excarcelaci贸n de presos y presas vascas, para mantenerlos como rehenes. No es justicia, es venganza.

Los moralistas lo tienen dif铆cil para mantener su discurso de buenos y malos, de 芦la lucha contra el terror禄, de primero la vida y los derechos humanos. Los criminales son sus polic铆as y el que posibilita la violaci贸n de derechos humanos es su sistema, su pa铆s. Son ventajistas. No se abren peri贸dicos ni informativos con este esc谩ndalo. Se permite la impunidad, se normaliza.

En el Parlamento de Gasteiz, PNV, EH Bildu y Podemos han acordado un texto mostrando su preocupaci贸n por la gesti贸n del caso Atristrain por parte de la judicatura espa帽ola. No se puede decir menos, ni hace falta decir m谩s. Si el PSE no es capaz de mostrar esa preocupaci贸n, de sumarse a la mayor铆a para pedir justicia y reparaci贸n, Eneko Andueza y sus compa帽eros perder谩n legitimidad para exigir nada al resto. Decir que as铆 caen en la trinchera de PP, Cs y Vox quiz谩s sea demasiado. Pero que alimentan esas posturas es un hecho. Si est谩 claro en Polonia y en Hungr铆a, no pueden negarlo aqu铆.