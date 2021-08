–

Un a帽o y pico de pandemia. La gran cat谩strofe que le toca vivir a esta generaci贸n, al menos en esta regi贸n, porque no podemos dejar de ver que en otros lugares del planeta, cuando a todos les va m谩s o menos bien (y con eso nos referimos a que no haya m谩s estragos que los causados por el capitalismo鈥a normalidad digamos), hay pueblos que transitan su normalidad a trav茅s de guerras santas, separatistas, de pugnas pol铆ticas, hambrunas, plagas, migraciones forzosas鈥 estragos del capitalismo, como bloqueos o sanciones por parte de los pa铆ses centrales, los buenos, como quien dice. Tambi茅n hay otros que soportaron varios de los padecimientos de la lista al mismo tiempo, o uno despu茅s del otro, sobre todo a causa de. Sin ir m谩s lejos, somos testigos del conflicto entre israel铆es y palestinos (y van鈥), pero algo parece distinto.

驴Recordamos cuando mir谩bamos estupefactos que el bicho hab铆a llegado a la Argentina a pesar de Gin茅s? 驴Y los primeros diez muertos? 驴Qu茅 sensaciones nos generaba saber que nos pod铆a tocar en cualquier momento? 驴Y pensar que se lo pod铆amos pasar a nuestros viejos?

En el n煤mero pasado d谩bamos cuenta de una cantidad horrible de muertos, que rondaba en promedio los 120, para llegar hasta transitar un promedio de cerca de los 500 (decimos promedio porque hubo picos de 700, registrando el r茅cord de 745), pero algo es distinto.

Si bien no somos especialistas en sociolog铆a ni nada que se le parezca, no dejamos de ver y buscar elementos que nos ayuden entender nuestras propias acciones sin el simplismo de ver al que no nos gusta como enemigo(para eso ya hay rugbiers, runners, surfers鈥).

Por un lado, la necesidad hace que quien no tiene opci贸n salga a laburar para ganarse el mango, embuti茅ndose en un tren o bondi para llegar a fin de mes o menos, puesto que la dicotom铆a salud o econom铆a que el gobierno planteaba, ten铆a resuelta por el lado de la salud, result贸 que no tanto. Y si con el IFE no alcanzaba para quedarse adentro, sin 茅l, mucho menos. Salimos.

Por otro lado, quienes se oponen a las medidas sanitarias, c贸modos desde un estudio de televisi贸n, frente a una compu, en un partido pol铆tico o algunas veces, simplemente desde un laburo fijo que permita la virtualidad, fueron erosionando cualquier idea presentada con argumentos variados que iban desde algo l贸gico como el econ贸mico y el mermado poder adquisitivo de los trabajadores, a minimizar los estragos propios de la enfermedad rebuznando frases como que es una simple gripe o que con tomar di贸xido de cloro (un desinfectante) alcanzaba para estar a salvo. Aunque sab铆amos que la miseria pol铆tica no tiene comparaci贸n, no deja de sorprender el nivel de bajeza al que se puede apelar por un puesto, un cargo, un poco m谩s鈥 en este a帽o electoral lo estamos padeciendo de punta a punta. Podemos f谩cilmente notar como se utilizan los muertos para ello, con frases como fracas贸 la pol铆tica sanitaria o nosotros lo hubi茅semos hecho mejor, siempre dando c谩tedra desde la comodidad. Con el mismo cinismo se responde con que fue el mejor manejo de la pandemia del planeta. Pol铆tica.

Si bien no creemos que la mayor parte de la poblaci贸n compre esos discursos, todo este ataque a los sentidos sirve al menos para sembrar dudas en quien de buena fe conf铆a en que el buen doctor lo cuida鈥ero busca otra opini贸n. Y salimos.

Otro factor que podemos sumar es el tiempo: la sensaci贸n de peligro se diluye cuando se convive con 茅l durante un largo per铆odo, como se observa en los lugares atravesados por conflictos b茅licos, y en este caso, sobrepasamos el a帽o. Pareciera que despu茅s de un lapso considerable de tiempo, una especie de fusible salta en nuestra cabeza y perdemos esa sensaci贸n que nos manten铆a alertas como al principio de la pandemia, y se corre a un segundo plano. Como un mecanismo de defensa psicol贸gica nos desacoplamos un poco de la realidad para sobrevivir y atender las otras cuestiones que tambi茅n son muy reales y urgentes, y que nos aquejan como comer, pagar el alquiler e incluso retomar algo m铆nimo de normalidad solo para no desesperar. Y s铆, salimos m谩s. Y eso que dec铆amos ve铆amos distinto que al comienzo, es que normalizamos el convivir con una cantidad de muertes (que ya superan los cien mil) y enfermos, y el peligro, y las balas que pican cerca. Normalizamos la tragedia (porque en crisis tenemos un master) en esta regi贸n en la que no es habitual. O no tanto, porque ya tenemos y desde hace rato asumido que hay gente que queda afuera; afuera de todo.

En esta realidad, casi de ciencia ficci贸n, parece que siempre hay quien se beneficia, y para eso la pol铆tica est谩 a la vanguardia. Sin importar 鈥渆l lado鈥 de la grieta (si es que los hubiere) de donde venga, las consignas que se disparan est谩n, desde que comenz贸 el a帽o dirigidas solo a la campa帽a y a posicionarse cada uno, dentro de sus espacios y por encima de los dem谩s, abandonando esa calma proselitista vivida el a帽o pasado.

Espacios que ya no responden a una l贸gica tradicional de estructura de partido, sino a frentes electorales que se conforman con el fin de ganar elecciones o al menos que no gane el otro. Desde La Alianza de fines de los noventa (Uni贸n C铆vica Radical y FREPASO) conformada para destronar al finado Carlos Menen, pasando por el Frente para la victoria, hasta llegar a la actualidad con el Frente de todos (coalici贸n que intenta 驴gobernar?) y Juntos por el cambio (coalici贸n que intenta鈥o sabemos bien qu茅) todos formados para ganarle al anterior; esta frentizaci贸n (que palabrita inventamos ac谩 eh) de la pol铆tica lo 煤nico que trajo es m谩s mugre al basurero. Se diluyeron a煤n m谩s las posiciones ideol贸gicas (si las hab铆a) y la gobernabilidad se puso sobre la mesa de discusi贸n de todos los que conforman determinado frente, consiguiendo al final, ruido. Y no s贸lo eso, sino que las internas, ya sean de candidaturas o de posiciones pol铆ticas, se dirimen en p煤blico, como sondeando continuamente qu茅 posici贸n cae mejor en la poblaci贸n. M谩s ruido.

Y as铆 estamos, viendo como Patricia (Bullrich), que quiere ser presidenta, y se pasea por todos los medios amigos, le complica la interna a Horacio (Larreta) que la prefiere a Mar铆a Eugenia (Vidal), aunque ella no quiere ir a provincia porque sabe que pierde, pero la prefieren los intendentes del espacio antes que a Diego (Santilli). Entonces, para embarullar m谩s todo, aparece Facundo (Manes) desde el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, para disputarle una porci贸n m谩s grande del pastel al empoderado PRO. En una suerte de b煤squeda fren茅tica de candidatos/as en todos los distritos, destacan el valor de no haber sido parte de la gesti贸n de Mauricio Macri (muy compa帽eros todos) y venir desde afuera de la pol铆tica, cosa que otros tantos, dentro del mismo espacio, no ven como una virtud.

Desde la otra vereda (la que m谩s importa porque son los que est谩n al frente del gobierno y cada pifie nos da una paliza), se marcan la cancha sacando comunicados a trav茅s del senado (驴Cristina? 隆No sea mal pensado!) en contra de medidas tomadas o de la negociaci贸n de la deuda, patalean por el manejo de la guita (que ya no tendr铆an) que va a las tarjetas Alimentar, piden renuncias de funcionarios que no se van porque se los banca (como el caso del subsecretario de energ铆a Federico Basualdo. Cris鈥 驴vos otra vez?) por encima del ministro de econom铆a que responde a Alberto, que cada vez parece m谩s solo, fracasando ese intento de crear el 鈥榓lbertismo鈥 e imponi茅ndose el ala dura de la coalici贸n鈥 sea el kirchnerismo. Cosas que podemos entender, se deber铆an resolver puertas adentro, pero se prefiere la disputa a la luz de los medios y la mirada desconcertada del p煤blico, que no ve resuelto sus problemas. Y se junta bronca鈥隆ah, pero Macri!

Por suerte para la democracia, el Frente gobernante, decidi贸 su interna a dedo y pedido de los tres bloques grandes que lo conforman, imponi茅ndose el 鈥榓lbertismo鈥 (si es que existe) en los primeros puestos de las listas con candidatos que no provienen del peronismo. 驴Ser谩 para pelear en la avenida del medio o para ir a buscar alguno de los votos del n煤cleo que nunca vota peronistas? Lo importante es que se evidencia que si las elecciones solo sirven para que la pol铆tica se reacomode y no pierda privilegios (y el capital junto con ella), las PASO solo sirven para gastar una millonada de guita en una encuesta m谩s o menos decente.

En este contexto, de angustia debido al virus y a la situaci贸n econ贸mica, la clase pol铆tica opta por atender asuntos que nada tienen que ver con solucionar los problemas de cualquier hijo de vecino. Se pelean por el procurador, la reforma judicial, las elecciones, o los pitos de madera, a la vez que no atienden o no pueden dar soluci贸n a la inflaci贸n, la recuperaci贸n de los salarios, o la creaci贸n de empleos. A pesar de que todos los d铆as nos bombardean con n煤meros de muertos, contagios y colapsos sanitarios, supusieron discutible realizar alg煤n torneo de futbol m谩s (porque algunos torneos locales se siguieron jugando como si nada, aunque se contagie todo un plantel profesional, pero solo muera el chofer del micro), como pas贸 con la Copa Am茅rica, con la presi贸n de la CONMEBOL, organismo al que nada le importa. Por suerte aparecieron encuestas (lo que m谩s importa鈥) que le mostraron al gobierno que no era muy emp谩tico seguir con la pelotita en este contexto y la CONMEBOL decide con un criterio sanitario, llevarse la copa a Brasil, que estaba estallado de COVID. Pero como 鈥ganamos鈥 a nadie pareci贸 importarle el este contexto. Muy humano todo.

Y nos referimos a la clase pol铆tica porque no es este pol铆tico o aquel: los que est谩n en el poder cumplen su funci贸n de mantener todo como est谩 sin grandes cambios, aunque tiren frases rimbombantes para la tribuna y le echen la culpa de su fracaso a factores externos; los que est谩n en la oposici贸n, resulta que tienen todas las recetas del 茅xito que no supieron concretar mientras eran gobierno y, como de momento, est谩n fuera de toda responsabilidad, se sienten libres de decir cualquier cosa, obviamente desde una moral supuesta superior. N贸tese que no importa el rol que ocupan hoy ni qui茅n es qui茅n; ejemplos sobran.

En este escenario de 鈥渁lta pol铆tica鈥 nos encontramos con que el peso vale cada vez menos al mismo tiempo que los productos valen cada vez m谩s: si, inflaci贸n. Tenemos la propia y la importada. 驴Los motivos? De los m谩s variados: el d贸lar, la especulaci贸n, el aumento de insumos, el atraso de precios, la emisi贸n de billetes, la escasez de productos, el clima y la posici贸n de Saturno. Todo nos pega.

Uno de los 煤ltimos quilombos es el del aumento del precio de la carne que nos muestra algunos de esos factores y vuelta a presentarse como una pelea entre el Estado y 鈥El campo鈥. Vale la pena aclarar, que con El campo hacemos menci贸n a los formadores de precios que son parte de la industria agroexportadora, y no, al due帽o de diez vacas.

Asociado al comercio con China en auge, viene un problema de escala en cualquier producci贸n debido a que el gigante asi谩tico todo lo que se vende, lo compra. En principio, solo compraba a la Argentina, vacas que ya estaban de vuelta, las llamadas vacas conserva que no se consumen en la regi贸n, pero con el crecimiento de la clase media en China, comienza el aumento en la compra de ganado bovino, pasando de 759 toneladas en 2012 a 39.000 toneladas solo en este marzo pasado seg煤n datos del Instituto de la Promoci贸n de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y el Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca. Los productores, por su parte, acusan una ca铆da en la producci贸n al mismo tiempo que el IPCVA informa que en 2020 se supera en 2% la faena del 2019 para cubrir con la exportaci贸n (al d铆a de hoy China se lleva aproximadamente 2 de cada 3 kilogramos de carne vacuna producida en Argentina para exportaci贸n) y registrando una ca铆da en cantidad de hembras, lo que podr铆a explicar un poquito de un quilombo futuro: menos hembras, menos cr铆as, menos oferta, m谩s faena, m谩s demanda y todo a precio d贸lar viajando a Asia; pero no explica el aumento en el presente. A esto hay que sumar el aumento internacional del precio de insumos, como es el ma铆z para el feedlot, obviamente en d贸lares que, si bien impacta muy poco en el precio local, se lo vuelca por completo y con algo m谩s (ya que est谩) importando inflaci贸n. Por eso hemos escuchado estos d铆as a algunos economistas hablando de desacoplar los precios nacionales de los internacionales.

Otro motivo es la guarda de terneros como refugio de valor frente a una expectativa devaluatoria, lo que disminuye la oferta de los feedlots y empuja los precios para arriba. Por 煤ltimo, la versi贸n del gobierno: entraron jugadores, que no son los habituales, a intermediar las exportaciones y empujaron los precios hacia arriba, nunca para abajo. Durante el a帽o pasado, los precios internacionales de la carne bajaron, mientras que ac谩, por una cosa u otra, en el mejor de los casos, aumentaron poco, como la nafta. Lo importante, como en todas las cadenas productivas que hay en la regi贸n, es que, desde que se comienza con la materia prima hasta la g贸ndola, intervienen innumerables actores, cada uno aportando su codicia, que sumada, siempre da por encima de lo que cada uno acusa, ser铆a el motivo del aumento. Genial.

驴A d贸nde vamos con esto? Los n煤meros nos ayudan a entender que el capitalista hace todo lo posible por incrementar sus ganancias, incluso a veces perjudic谩ndose a futuro, aunque aparezca en los medios victimiz谩ndose por lo mal que la pasa la clase empresarial y despotricando en pos de 鈥榣a libertad perdida鈥, sabiendo que, en el peor de los casos, cambia de rubro o pide asistencia del Estado; mientras tanto, el Estado, solo est谩 para hacer de cuenta que regula todas estas idas y vueltas, interviniendo poco y nada (quiz谩s, solo lo justo) garantizando que siga girando la rueda, vendiendo que es por el bien de 鈥榯odos y todas鈥.

La derecha liberal dir谩 que, sin intervenci贸n del Estado, el mercado se autorregular谩 y ser谩 todo ganancia, pero esto ya lo pasamos hace muy poquito y nunca lleg贸 el famoso derrame (ni lo iba a hacer).

La izquierda tradicional dir谩 que, con la intervenci贸n fuerte del Estado, los mercados ser铆an regulados por 茅l y ganar铆amos todos porque habr铆a recaudaci贸n y es el mismo Estado el que redistribuye.

El peronismo dir谩 que usar谩 una medida u otra dependiendo de la coyuntura, que haciendo el balance de todas las veces que fueron gobierno, el saldo es negativo.

Nosotros estamos convencidos de que es el mismo Estado (este, aquel, el otro) el que garantiza los vericuetos del capital, y el mismo capital el que sostiene al Estado como su perro guardi谩n, por lo que no esperamos que, de la imposici贸n de alguno de los dos, los/as trabajadores, los/as explotados, los/as excluidos, cambien su realidad. Eso, debe ser una obra propia.