May 29, 2023

Selahattin Demirta艧, ex copresidente encarcelado del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), realiz贸 una valoraci贸n inicial de los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales turcas, calificando los comicios de operaci贸n gubernamental m谩s que de proceso electoral justo.

En una serie de tuits publicados el domingo por la noche, Demirta艧 subray贸 la desigualdad de las condiciones y las disparidades presentes durante el proceso electoral. A pesar de las dificultades, expres贸 su gratitud a todas y todos los participantes, y subray贸 el apoyo inquebrantable del pueblo al cambio en el pa铆s.

鈥淣o hemos sido derrotados y, por eso, no hay motivo para que nadie pierda la esperanza. No nos rindamos nunca. Sigamos luchando鈥, afirm贸 el ex copresidente del Partido Democr谩tico de los Pueblos.

Demirta艧 expres贸 su gratitud 鈥渁 todos los que participaron en el proceso de votaci贸n, incluidos los que no pudieron hacerlo pero deseaban hacerlo, as铆 como a los que trabajaron incansablemente para salvaguardar sus votos鈥.

El dirigente kurdo describi贸 el logro de la actual participaci贸n electoral como un milagro, teniendo en cuenta el trabajo electoral 茅tico y de principios llevado a cabo contra la fuerza que tiene el control del aparato del Estado.

Seg煤n Demirta艧, el proceso electoral fue una operaci贸n gubernamental caracterizada por importantes desigualdades, presiones, mentiras insondables, calumnias y difamaciones. A pesar de estos desaf铆os y aunque todo el proceso fue manipulado, subray贸 Demirta艧, el pueblo apoy贸 inequ铆vocamente la necesidad de cambio en todo momento.

En cuanto al resultado, concluy贸 con un firme llamamiento a la perseverancia y la resistencia. 鈥淣o hemos sido derrotados y, por eso, no hay motivo para que nadie pierda la esperanza鈥, dijo, y a帽adi贸: 鈥淣o nos rindamos nunca. Sigamos luchando, sigamos luchando, sigamos luchando鈥︹.

FUENTE: Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

