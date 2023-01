–

De parte de Kurdistan America Latina

CENTRO DE NOTICIAS 鈥 芦Network for an Alternative Quest禄 invita a la conferencia 芦Challenging Capitalist Modernity IV: We want our world back 鈥 Resist, Reclaim and Rebuild禄 en Hamburgo. A continuaci贸n, la convocatoria:

芦隆Convocatoria a una postura colectiva para exigir que nos devuelvan nuestro mundo!

Este es un llamamiento a todos los que luchan por una vida libre y el fin de todas las formas de explotaci贸n. Un llamamiento a reunirnos para exigir el fin de la destrucci贸n de nuestro mundo y del medio ambiente. Un llamamiento a reunirnos para poner fin al feminicidio, al epistemicidio, al sociocidio y al genocidio.

Nuestro mundo nunca antes hab铆a visto tal ritmo de destrucci贸n. En los 煤ltimos cien a帽os, no s贸lo est谩n desapareciendo diferentes lenguas y culturas, sino que cada d铆a se extinguen numerosas plantas y animales.

La modernidad capitalista y su fuente, el patriarcado, nos han llevado no s贸lo al borde de la destrucci贸n de la sociedad humana tal como la conocemos, sino tambi茅n de nuestro mundo. Sin embargo, no todo es in煤til, si adoptamos una postura colectiva, podremos salir del caos con una civilizaci贸n mejor -la civilizaci贸n democr谩tica-, pero s贸lo si hacemos algo al respecto ahora. No necesitamos buscar otro mundo en otra parte; 隆queremos recuperar nuestro mundo!禄.

Las conferencias anteriores tuvieron lugar en:

2012 鈥 Desafiando la modernidad capitalista

2015 鈥 Desafiando la modernidad capitalista II

2017 鈥 Desafiando la modernidad capitalista III

Lugar: Universidad de Hamburgo, Audimax.

Traducci贸n: Simult谩nea en kurdo, ingl茅s, alem谩n, turco; posiblemente italiano, espa帽ol y/o franc茅s.

Comida: El almuerzo cuesta 3 euros para los participantes inscritos; tambi茅n habr谩 t茅, caf茅 y agua.

Retransmisi贸n en directo: Toda la conferencia se retransmitir谩 en varios idiomas.

Actividades culturales: El s谩bado por la tarde habr谩 actividades culturales.

Alojamiento: Dormir en casas particulares sin coste adicional entre el 6 y el 10 de abril de 2023.

La inscripci贸n ya est谩 abierta; inscr铆base pronto para asegurarse una plaza. Coste de inscripci贸n 20 鈧 para estudiantes/desempleados y 30 鈧 para otros solicitados para sufragar los gastos de la conferencia.

Por favor, inscr铆base en registration@networkaq.net, e ind铆quenos si necesita alojamiento. Esto es necesario para facilitar la inscripci贸n el d铆a de la conferencia y asegurar el alojamiento.

Fuente: Nuce Ciwan – Traducido por Rojava Azadi Madrid

